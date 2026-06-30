IGEL nomme James Millington au poste de Field CTO chargé du secteur de la santé pour la région EMEA

Cette initiative renforce la position de leader d'IGEL dans le secteur de la santé au sein de la zone EMEA et permet d'étendre l'assistance proposée aux clients et partenaires dans toute la région.

LONDRES, 30 juin 2026 /PRNewswire/ -- IGEL, éditeur mondial de logiciels proposant la plateforme Adaptive Secure Endpoint Platform™ destinée aux espaces de travail numériques modernes et à l'accès sécurisé, annonce aujourd'hui le renforcement de son équipe de CTO avec la nomination de James Millington, au poste de Field CTO pour le secteur de la santé dans la région EMEA. Cette nomination témoigne de l'engagement continu d'IGEL dans le secteur de la santé et dans d'autres domaines stratégiques de croissance.

IGEL Appoints James Millington as Field CTO for Healthcare in EMEA

En tant que Field CTO chargé du secteur de la santé pour la région EMEA, Millington travaillera en étroite collaboration avec les clients du secteur de la santé, les équipes de terrain et les partenaires de toute la région afin de favoriser l'adoption de la plateforme de terminaux immuables d'IGEL dans les environnements cliniques et de soins. Sa nomination vient compléter le travail de Jason Mafera, qui dirige les activités de Field CTO d'IGEL dans le secteur de la santé en Amérique du Nord, permettant ainsi à IGEL de disposer d'une direction dédiée au secteur de la santé des deux côtés de l'Atlantique.

Millington apporte une vaste expérience acquise auprès de prestataires de soins de santé du monde entier, notamment grâce à des postes de direction occupés chez Armis, VMware, Imprivata et Citrix. Il prend les fonctions de Field CTO après avoir dirigé pendant près de trois ans le marketing produit chez IGEL, où il a contribué, aux côtés du CEO Klaus Oestermann, à définir le positionnement de l'entreprise sur le marché et la narration autour de sa plateforme. Il met désormais cette expérience stratégique, axée sur le secteur de la santé, directement au service des clients et des partenaires sur l'ensemble du marché EMEA.

« Les établissements de santé de la région EMEA recherchent de plus en plus des stratégies de gestion des terminaux modernes, résilientes et sécurisées, qui permettent d'améliorer la prise en charge des patients tout en réduisant les risques opérationnels. » James apporte l'expertise dans le domaine de la santé, la vision stratégique et l'orientation client nécessaires pour aider les organisations à mener à bien cette transformation. Sa nomination renforce l'engagement d'IGEL envers le secteur de la santé ainsi que sa mission visant à offrir une expérience numérique plus sûre et plus résiliente dans le domaine de la santé grâce à sa plateforme Adaptive Secure Endpoint, à son approche préventive en matière de sécurité et à ses capacités en matière de continuité d'activité et de reprise après sinistre. « Nous sommes ravis que James prenne la tête de cette initiative alors que nous renforçons notre engagement dans le secteur de la santé et aidons les organisations de la région EMEA à mettre en place des espaces de travail numériques sécurisés, résilients et parés pour l'avenir », déclare Matthias Haas, directeur général et CTO, IGEL.

Cette annonce témoigne de l'intérêt constant qu'IGEL porte au secteur de la santé en tant que marché vertical stratégique. Grâce à la plateforme IGEL Adaptive Secure Endpoint Platform™, IGEL aide les établissements de santé à garantir aux professionnels de santé un accès sécurisé et fiable, tout en simplifiant la gestion des terminaux et en améliorant la résilience dans les environnements de soins décentralisés.

« Le secteur de la santé entre dans une période décisive en matière d'innovation dans toute la région EMEA. Les prestataires doivent trouver de nouveaux moyens de réduire leurs coûts d'exploitation, d'améliorer la qualité des soins, de soutenir les modèles de soins numériques et virtuels, et de rapprocher les services des patients — tout en protégeant les environnements cliniques face à un paysage de menaces de cybersécurité de plus en plus complexe. IGEL a un rôle unique à jouer dans cette transformation. Grâce à IGEL, les établissements de santé peuvent mettre en place une infrastructure de terminaux immuable et sécurisée dès la conception, qui contribue à protéger l'accès aux systèmes critiques, à renforcer la résilience et à réduire la complexité à grande échelle. « Je me réjouis d'aider nos clients et partenaires de la région EMEA à adapter cette approche aux réalités des soins d'aujourd'hui », déclare James Millington, Field CTO, soins de santé pour l'EMEA, IGEL.

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Millington s'attachera à renforcer l'écosystème de partenaires d'IGEL dans la région EMEA et à aider les établissements de santé à intégrer IGEL dans leurs stratégies globales d'accès sécurisé et de résilience.

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À propos d'IGEL

IGEL est un éditeur mondial de logiciels qui propose l'Adaptive Secure Endpoint Platform™ pour les espaces de travail numériques modernes et l'accès sécurisé. Grâce à son système d'exploitation sécurisé des terminaux, à son Universal Management Suite (UMS) et à son IGEL App Portal, IGEL met en œuvre un Preventative Security Model™ qui aide les entreprises à renforcer leur sécurité, à améliorer leur résilience et à gérer de manière centralisée les accès aux terminaux dans des environnements distribués.

La plateforme fournit l'IGEL Adaptive Secure Desktop™, pour un accès sécurisé et fiable aux applications SaaS, DaaS, VDI et d'entreprise à travers les environnements distribués. S'appuyant sur plus de 130 partenaires technologiques certifiés, IGEL étend les architectures Zero Trust et SASE aux terminaux. Fondée en 2001, IGEL a son siège en Allemagne et des activités aux États-Unis. Pour en savoir plus : www.igel.com