Компания IGEL назначила Джеймса Миллингтона на должность технического директора по работе с клиентами в регионе EMEA в сегменте здравоохранения

Этот шаг укрепляет лидерство IGEL в области здравоохранения в регионе EMEA и расширяет поддержку клиентов и партнеров по всему региону.

ЛОНДОН, 30 июня 2026 г. /PRNewswire/ -- IGEL, глобальная компания-разработчик программного обеспечения, предоставляющая платформу Adaptive Secure Endpoint Platform™ для современных цифровых рабочих мест и безопасного доступа, сегодня объявила о расширении своей команды технических директоров, назначив Джеймса Миллингтона (James Millington) на должность технического директора по работе с клиентами в регионе EMEA в сегменте здравоохранения. Это назначение свидетельствует о продолжении инвестиций компании IGEL в сегмент здравоохранения и другие стратегические области развития.

IGEL Appoints James Millington as Field CTO for Healthcare in EMEA

В роли технического директора по работе с клиентами в сегменте здравоохранения в регионе EMEA г-н Миллингтон будет тесно сотрудничать с клиентами из данной отрасли, местными командами и партнерами по всему региону, чтобы стимулировать внедрение платформы неизменяемых конечных точек компании IGEL в клинической среде и местах оказания медицинской помощи. Его назначение дополняет работу Джейсона Маферы (Jason Mafera), который занимает должность технического директора по работе с клиентами IGEL в сегменте здравоохранения по Северной Америке. Теперь компания IGEL имеет двух преданных руководителей в сегменте здравоохранения по обе стороны Атлантики.

Миллингтон обладает обширным опытом работы с поставщиками медицинских услуг по всему миру, ранее он занимал руководящие должности в Armis, VMware, Imprivata и Citrix. Должность технического директора по работе с клиентами была предложена ему после почти трехлетнего руководства подразделением продуктового маркетинга в IGEL, где он помог сформировать позиционирование компании на рынке и представить платформу вместе с генеральным директором Клаусом Остерманном (Klaus Oestermann). Теперь он привносит этот стратегический и ориентированный на здравоохранение опыт непосредственно в работу с клиентами и партнерамами на рынке EMEA.

«Медицинские организации в регионе EMEA все чаще ищут современные, устойчивые и безопасные стратегии конечных точек, которые обеспечивают лучшее обслуживание пациентов при одновременном снижении операционного риска. Джеймс привносит опыт в области здравоохранения, стратегическое понимание и клиентоориентированность, необходимые для того, чтобы помочь организациям пройти эту трансформацию. Его назначение подтверждает приверженность IGEL сектору здравоохранения и нашу миссию по обеспечению более безопасного и надежного цифрового медицинского обслуживания с помощью платформы Adaptive Secure Endpoint Platform, превентивного подхода к безопасности, а также возможностей непрерывного ведения бизнеса и аварийного восстановления. Мы рады, что Джеймс стоит во главе этих усилий в то время, когда мы расширяем наши инвестиции в здравоохранение и помогаем организациям в регионе EMEA создавать безопасные, устойчивые и готовые к будущему цифровые рабочие места», — сказал Маттиас Хаас (Matthias Haas), управляющий и технический директор IGEL.

Объявление о данном назначении отражает постоянное внимание IGEL к здравоохранению как к стратегической вертикали. Благодаря платформе IGEL Adaptive Secure Endpoint Platform™, компания IGEL помогает медицинским организациям поддерживать безопасный и надежный доступ к врачебной помощи, одновременно упрощая управление конечными точками и повышая устойчивость в распределенных средах медицинского обслуживания.

«Здравоохранение вступает в определяющий период инноваций в регионе EMEA. Поставщики медицинских услуг должны найти новые способы снижения операционных расходов, повышения качества медицинской помощи, поддержки цифровых и виртуальных моделей лечения, делая услуги более доступными для пациентов. Все это необходимо сделать при одновременной защите клинической среды от все более сложного ландшафта угроз кибербезопасности. IGEL играет уникальную роль в этой трансформации. С помощью IGEL медицинские учреждения могут создать устойчивую, безопасную основу конечных точек, которая помогает защитить доступ к критически важным системам, повысить устойчивость и существенно упростить работу. Я рад возможности помочь клиентам и партнерам в регионе EMEA применить этот подход к реалиям современного медицинского обслуживания», — сказал Джеймс Миллингтон, технический директор по работе с клиентами в регионе EMEA в сегменте здравоохранения, IGEL.

В своей новой роли Миллингтон сосредоточится на углублении партнерской экосистемы IGEL в регионе EMEA и оказании помощи медицинским организациям в использовании более широких стратегий безопасного доступа и устойчивости с участием IGEL.

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О компании IGEL

IGEL — глобальная компания-разработчик программного обеспечения, предоставляющая платформу Adaptive Secure Endpoint Platform™ для современных цифровых рабочих пространств и безопасного доступа. Благодаря своей безопасной ОС для конечных точек, универсальному пакету управления Universal Management Suite (UMS) и порталу приложений IGEL, компания IGEL обеспечивает превентивную модель безопасности Preventative Security Model™, которая помогает организациям укреплять безопасность, повышать отказоустойчивость и централизованно управлять доступом к конечным точкам в распределенных средах.

Платформа предоставляет IGEL Adaptive Secure Desktop™, обеспечивая безопасный и надежный доступ к SaaS, DaaS, VDI и корпоративным приложениям в распределенных средах. Опираясь на более чем 130 проверенных технологических партнеров, IGEL расширяет фреймворки Zero Trust и SASE до конечной точки. Компания IGEL, основанная в 2001 году, имеет штаб-квартиру в Германии и осуществляет деятельность в США. Подробнее на www.igel.com