Spoločnosť IGEL vymenovala Jamesa Millingtona za technologického riaditeľa pre oblasť zdravotníctva v regióne EMEA
News provided byIGEL
Jun 30, 2026, 11:56 ET
Tento krok posilňuje vedúce postavenie spoločnosti IGEL v oblasti zdravotnej starostlivosti v regióne EMEA a rozširuje podporu pre zákazníkov a partnerov v celom regióne.
LONDÝN, 30. júna 2026 /PRNewswire/ -- IGEL, globálna softvérová spoločnosť dodávajúca platformu Adaptive Secure Endpoint Platform™ pre moderné digitálne pracovné priestory a bezpečný prístup, dnes oznámila rozšírenie svojej pozície CTO vymenovaním Jamesa Millingtona za technologického riaditeľa (CTO) pre oblasť zdravotníctva v regióne EMEA. Toto vymenovanie odráža pokračujúce investície spoločnosti IGEL do zdravotníctva a ďalších strategických oblastí rastu.
Ako technologický riaditeľ pre oblasť zdravotníctva v regióne EMEA bude Millington úzko spolupracovať so zákazníkmi v oblasti zdravotnej starostlivosti, tímami v teréne a partnermi v celom regióne s cieľom podporiť prijatie nemennej platformy pre koncové zariadenia spoločnosti IGEL v klinickom prostredí a prostredí poskytovania starostlivosti. Jeho vymenovanie dopĺňa prácu Jasona Maferu, ktorý vedie úsilie spoločnosti IGEL na pozícii technologického riaditeľa pre oblasť zdravotníctva v Severnej Amerike, čím zabezpečuje spoločnosti IGEL špecializované vedenie pod taktovkou technologických riaditeľov pre oblasť zdravotníctva na oboch stranách Atlantiku.
Millington má rozsiahle skúsenosti s prácou s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti na celom svete, vrátane vedúcich pozícií v spoločnostiach Armis, VMware, Imprivata a Citrix. Na pozíciu technologického riaditeľa nastúpil po takmer troch rokoch vedenia produktového marketingu v spoločnosti IGEL, kde spolu s generálnym riaditeľom Klausom Oestermannom pomáhal formovať trhovú pozíciu spoločnosti a konceptuálny príbeh platformy. Tieto strategické a na zdravotnú starostlivosť zamerané skúsenosti teraz prináša priamo zákazníkom a partnerom na trhu EMEA.
„Zdravotnícke organizácie v regióne EMEA čoraz viac hľadajú moderné, odolné a bezpečné stratégie pre koncové zariadenia, ktoré umožňujú lepšiu starostlivosť o pacientov a zároveň znižujú prevádzkové riziko. James prináša odborné znalosti v oblasti zdravotnej starostlivosti, strategický prehľad a zameranie na zákazníka, ktoré organizáciám pomáhajú zorientovať sa v tejto transformácii. Jeho vymenovanie potvrdzuje záväzok spoločnosti IGEL voči sektoru zdravotnej starostlivosti a naše poslanie poskytovať bezpečnejší a odolnejší zážitok z digitálnej zdravotnej starostlivosti prostredníctvom našej adaptívnej platformy zabezpečených koncových zariadení, preventívneho bezpečnostného prístupu a funkcií pre zabezpečenie kontinuity podnikania a obnovy po havárii. Sme radi, že James stojí na čele tohto úsilia, keďže prehlbujeme naše investície do zdravotnej starostlivosti a pomáhame organizáciám v regióne EMEA budovať bezpečné, odolné a na budúcnosť pripravené digitálne pracovné priestory," povedal Matthias Haas, výkonný a technologický riaditeľ spoločnosti IGEL.
Toto menovanie odráža pokračujúce zameranie spoločnosti IGEL na zdravotnú starostlivosť ako strategickú vertikálu. Prostredníctvom platformy IGEL Adaptive Secure Endpoint Platform™ pomáha spoločnosť IGEL zdravotníckym organizáciám podporovať bezpečný a spoľahlivý prístup lekárov a zároveň zjednodušuje správu koncových zariadení a zlepšuje odolnosť v distribuovaných prostrediach starostlivosti.
„Zdravotníctvo v regióne EMEA vstupuje do rozhodujúceho obdobia inovácií. Poskytovatelia musia nájsť nové spôsoby, ako znížiť prevádzkové náklady, zlepšiť kvalitu starostlivosti, podporiť digitálne a virtuálne modely starostlivosti a priblížiť služby pacientom – a to všetko v rámci ochrany klinického prostredia pred čoraz komplexnejším prostredím kybernetických hrozieb. IGEL zohráva v tejto transformácii jedinečnú úlohu. Vďaka spoločnosti IGEL môžu zdravotnícke organizácie vytvoriť nemenný, zabezpečený základ koncových zariadení, ktorý pomáha vo veľkom meradle chrániť prístup ku kritickým systémom, posilňovať odolnosť a znižovať zložitosť. Som nadšený, že môžem pomôcť zákazníkom a partnerom v regióne EMEA aplikovať tento prístup na realitu moderného poskytovania starostlivosti," povedal James Millington, technologický riaditeľ pre oblasť zdravotníctva EMEA v spoločnosti IGEL.
Vo svojej novej úlohe sa Millington zameria na prehĺbenie partnerského ekosystému IGEL v regióne EMEA a na pomoc zdravotníckym organizáciám pri zosúlaďovaní IGEL so širšími stratégiami zabezpečeného prístupu a odolnosti.
- Získajte viac informácií o riešeniach IGEL pre zdravotníctvo: IGEL | zdravotná starostlivosť
- Preskúmajte úspešné príbehy zákazníkov v oblasti zdravotnej starostlivosti: IGEL | Prípadové štúdie
O spoločnosti IGEL
IGEL je globálna softvérová spoločnosť, ktorá dodáva platformu Adaptive Secure Endpoint Platform™ pre moderné digitálne pracovné prostredie a bezpečný prístup. Prostredníctvom svojho zabezpečeného operačného systému pre koncové zariadenia, univerzálnej softvérovej súpravy Universal Management Suite (UMS) a portálu aplikácií IGEL umožňuje spoločnosť IGEL model preventívneho zabezpečenia™, ktorý pomáha organizáciám posilniť bezpečnosť, zlepšiť odolnosť a centrálne riadiť prístup ku koncovým zariadeniam v distribuovaných prostrediach.
Platforma poskytuje systém IGEL Adaptive Secure Desktop™, ktorý zaistí bezpečný a spoľahlivý prístup k modelom SaaS (softvér poskytovaný formou služby), DaaS (desktop poskytovaný formou služby), VDI (infraštruktúra virtuálnych pracovných plôch) a podnikovým aplikáciám v decentralizovaných prostrediach. S podporou viac ako 130 overených technologických partnerov rozširuje spoločnosť IGEL rámce Zero Trust a SASE (Secure Access Service Edge – bezpečný prístup na okraji siete) na koncové zariadenia. Spoločnosť IGEL, založená v roku 2001, sídli v Nemecku a prevádzky má aj v Spojených štátoch. Viac informácií nájdete na stránke www.igel.com
Share this article