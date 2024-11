JMGO onthult 2024 Black Friday-aanbiedingen voor laserprojectoren

Ontgrendel de beste Black Friday van 2024: JMGO biedt de hoogste kortingen van het jaar op premium Smart Home-projectoren

SHENZHEN, China, 21 november 2024 /PRNewswire/ -- JMGO, nummer 1 van de wereld op het gebied van laserprojectoren voor thuis,[1] kondigt met veel plezier haar grootste Black Friday-uitverkoop aan, die loopt van 21 november tot en met 30 november 2024. Tijdens dit evenement biedt JMGO exclusieve aanbiedingen voor een reeks slimme laserprojectoren, waaronder de N1S 4K-serie, N1S 1080P-serie en de superdraagbare PicoFlix - voor een premium kijkervaring thuis en onderweg.

PicoFlix: superdraagbare projector met 4,5 uur afspeeltijd voor minder dan $ 500

image

Voor wie veel onderweg is, is de PicoFlix de ideale projector in zakformaat. Dit model biedt een resolutie van 1080P en een lichtopbrengst van 450 ANSI lumen, en de batterij gaat tot 4,5 uur mee. Dankzij het 127 graden roterende ontwerp kunt u projecteren onder elke hoek. Koop uw PicoFlix deze Black Friday voor slechts $ 449 of € 449!

N1S Pro 4K: Voordeligste 4K-laserprojector, nu met 39% korting

De N1S Pro 4K levert 2400 ANSI lumen en een stralend 4K-beeld, perfect voor aan avondje films kijken. Dit model biedt de meest betaalbare 4K-ervaring in de N1S 4K-serie en is de beste deal van deze Black Friday. Koop hem nu voor slechts $ 1299 of € 1399 - tot wel 39% korting op de oorspronkelijke prijs. U bespaart tot wel $ 700!

N1S Ultra 4K en N1S Ultimate 4K: Laserprojectoren met hoge helderheid voor minder dan $ 2000

De N1S Ultra 4K en N1S Ultimate 4K bieden een uitzonderlijke kijkervaring voor wie wil genieten van een hoogwaardige bioscoopbeleving. De Ultra levert 3000 ANSI lumen en de Ultimate levert tot 3500 ANSI lumen. Beide projectoren zijn voorzien van de MALC™ 2.0-technologie van JMGO voor perfecte helderheid, contrast en kleurnauwkeurigheid. Koop de N1S Ultra 4K deze Black Friday voor $ 1699 of € 1699;en de N1S Ultimate 4K voor $ 1999 of € 1999 - met respectievelijk tot 37% en 33% korting.

N1S en N1S Infinity 4K: Exclusieve offline edities - Vanaf € 899

De N1S en N1S Infinity 4K zijn allebei voorzien van drievoudige lasertechnologie voor uitzonderlijke kleurprestaties en helderheid. De N1S biedt een resolutie van 1080P en een lichtopbrengst van 900 ANSI lumen, perfect voor kleinere ruimtes. De N1S Infinity 4K, met 2600 ANSI lumen, tilt uw kijkervaring naar nieuwe hoogten. De N1S is exclusief verkrijgbaar bij geselecteerde offline retailers voor slechts € 899, en de N1S Infinity 4K is verkrijgbaar is voor € 1499. Verkrijgbaar in Nederland (Mediamarkt.nl), Polen (Mediaexpert.pl) en België (Fnac).

Breng de bioscoop dit jaar in huis voor de laagste prijs

JMGO heeft een projector voor iedereen: van de N1S 4K-serie tot de compacte N1S en de PicoFlix op batterijvoeding. Laat de grootste Black Friday-kortingen van dit jaar niet aan u voorbijgaan en upgrade uw home entertainment met JMGO voor de laagste prijzen van het jaar.

Over JMGO

JMGO legt zich sinds 2011 toe op het leveren van meeslepende ervaringen op groot scherm. Het bedrijf heeft als missie om een vooraanstaand alles-in-één home entertainment ecosysteem te creëren dat hardware, content en software voor een wereldwijde markt omvat.

[1] Bron: Lotu Technology- 2024 H1 Global Projector Market Anaysis Report

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2563115/image.jpg