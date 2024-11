JMGO dévoile les offres du vendredi noir 2024 sur les projecteurs laser

Débloquez le meilleur Black Friday de 2024 : JMGO propose les plus grosses remises de l'année sur les projecteurs domestiques intelligents haut de gamme

SHENZHEN, Chine, 21 novembre 2024 /PRNewswire/ -- JMGO, le pionnier mondial des projecteurs laser domestiques[1], est ravi d'annoncer sa plus grande vente du Vendredi noir, qui se déroulera du 21 novembre au 30 novembre 2024. Lors de cet événement, JMGO propose des offres exclusives sur une gamme de projecteurs laser intelligents, notamment la série N1S 4K, la série N1S 1080P et le PicoFlix, véritablement portable, qui offrent des expériences de visionnage haut de gamme à la maison et en déplacement.

PicoFlix : Un projecteur vraiment portable avec 4,5 heures de lecture pour moins de 500 dollars

Pour les personnes en déplacement, PicoFlix est le projecteur de poche idéal. Il offre une résolution 1080P et une luminosité de 450 lumens ANSI, avec une autonomie de 4,5 heures. Sa conception à cardan rotatif à 127 degrés vous permet de projeter sous n'importe quel angle. Obtenez le vôtre ce vendredi noir pour seulement $449 et €449 !

N1S Pro 4K : Projecteur laser 4K de la meilleure qualité - maintenant 39% de réduction

Le N1S Pro 4K offre 2 400 lumens ANSI et des images 4K éclatantes, ce qui le rend parfait pour les soirées cinéma. Offrant l'expérience 4K la plus abordable de la série N1S 4K, c'est la meilleure affaire de ce Black Friday. Achetez-le dès maintenant à partir de 1 299 $ et 1 399 € - jusqu'à 39 % de moins que son prix d'origine, avec des économies allant jusqu'à 700 $ !

N1S Ultra 4K et N1S Ultimate 4K : Projecteurs laser à haute luminosité à moins de 2000 dollars

Pour ceux qui recherchent un bonheur cinématographique de haute performance, le N1S Ultra 4K et le N1S Ultimate 4K offrent une expérience visuelle exceptionnelle. L'Ultra délivre 3 000 lumens ANSI, tandis que l'Ultimate atteint 3 500 lumens ANSI. Les deux projecteurs sont dotés de la technologie MALC™ 2.0 de JMGO pour une luminosité, un contraste et une précision des couleurs parfaits. Ce vendredi noir, obtenez le N1S Ultra 4K pour 1 699 $ et 1 699 €;et le N1S Ultimate 4K pour 1 999 $ et 1 999 € - jusqu'à 37 % et 33 % de réduction respectivement.

N1S & N1S Infinity 4K : Éditions hors ligne exclusives - à partir de 899

Le N1S et le N1S Infinity 4K sont tous deux dotés de la technologie triple laser pour des performances de couleur et une luminosité exceptionnelles. Le N1S, qui offre une résolution 1080P et 900 lumens ANSI, est parfait pour les petits espaces. Le N1S Infinity 4K, avec ses 2 600 lumens ANSI, élève votre expérience visuelle à de nouveaux sommets. Exclusivement disponible chez certains détaillants hors ligne, le N1S est proposé au prix de €899, tandis que le N1S Infinity 4K est disponible au prix de €1,499. Disponible aux Pays-Bas (Mediamarkt.nl), en Pologne (Mediaexpert.pl), en Belgique (Fnac).

Le cinéma à domicile aux prix les plus bas cette année

De la série N1S 4K au N1S compact en passant par le PicoFlix alimenté par batterie, JMGO propose un projecteur pour chaque besoin. Ne manquez pas les plus grandes remises du Black Friday de cette année - améliorez votre divertissement à domicile avec JMGO aux meilleurs prix de l'année.

À propos de JMGO

Depuis 2011, JMGO se consacre à la fourniture d'expériences immersives sur grand écran. Elle vise à créer un écosystème de divertissement à domicile tout-en-un de premier plan englobant le matériel, le contenu et les logiciels pour un marché mondial.

[1] Source : Lotu Technology - Rapport d'analyse du marché mondial des projecteurs 2024 H1

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2563115/image.jpg