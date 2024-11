JMGO presenta le offerte del Black Friday 2024 per i proiettori laser

Scopri il miglior Black Friday del 2024: JMGO offre gli sconti più grandi dell'anno sui proiettori Premium Smart Home

SHENZHEN, Cina, 21 novembre 2024 /PRNewswire/ -- JMGO, il pioniere mondiale dei proiettori laser per uso personale[1], è lieto di annunciare la sua più grande offerta del Black Friday, che si terrà dal 21 novembre al 30 novembre 2024. Durante questo evento JMGO offre offerte esclusive per una gamma di proiettori laser intelligenti – la serie N1S 4K, la serie N1S 1080P e il PicoFlix portatile – che offre esperienze di visione premium sia a casa sia in altre situazioni.

PicoFlix: proiettore portatile con 4,5 ore di riproduzione a meno di $ 500

Per chi è sempre in movimento, PicoFlix è il proiettore tascabile ideale. Offre una risoluzione di 1080P e 450 lumen ANSI di luminosità, con una durata della batteria fino a 4,5 ore. Il design con giunto cardanico rotante a 127 gradi consente la proiezione da qualsiasi angolazione. Fallo tuo questo Black Friday a soli $449 e €449!

N1S Pro 4K: proiettore laser 4K dal miglior rapporto qualità-prezzo e ora con il 39% di sconto

L'N1S Pro 4K offre 2.400 lumen ANSI e immagini 4K vivide, che lo rendono perfetto per le serate tipo cinema. Offrendo l'esperienza 4K a prezzo più accessibile nella serie N1S 4K, è l'offerta migliore di questo Black Friday. Acquistalo ora a soli $ 1.299 e € 1.399 , con uno sconto fino al 39% sul prezzo originale e un risparmio fino a $ 700!

N1S Ultra 4K e N1S Ultimate 4K: proiettori laser ad alta luminosità sotto i 2000 $

Per chi è alla ricerca del piacere cinematografico ad alte prestazioni, N1S Ultra 4K e N1S Ultimate 4K offrono un'esperienza visiva eccezionale. Il modello Ultra eroga 3.000 lumen ANSI, mentre il modello Ultimate arriva a 3.500 lumen ANSI. Entrambi i proiettori sono dotati della tecnologia MALC™ 2.0 di JMGO per una luminosità, un contrasto e una precisione dei colori perfetti. Questo Black Friday procurati l'N1S Ultra 4K a $ 1.699 e € 1.699; e l'N1S Ultimate 4K a $ 1.999 e € 1.999 – rispettivamente fino al 37% e al 33% di sconto.

N1S e N1S Infinity 4K: edizioni esclusive offline – A partire da € 899

I modelli N1S e N1S Infinity 4K sono entrambi dotati di tecnologia a triplo laser per prestazioni cromatiche e luminosità eccezionali. Il modello N1S, con risoluzione di 1080P e 900 lumen ANSI, è perfetto per gli spazi più piccoli, mentre l'N1S Infinity 4K, con 2.600 lumen ANSI, porta l'esperienza visiva a nuovi livelli. Offerti esclusivamente presso rivenditori offline selezionati, l'N1S costa solo € 899, mentre l'N1S Infinity 4K è disponibile per € 1.499. Disponibili nei Paesi Bassi (Mediamarkt.nl), in Polonia (Mediaexpert.pl) e Belgio (Fnac).

Porta il cinema a casa con i prezzi più bassi di quest'anno

Dalla serie N1S 4K al modello compatto N1S e al PicoFlix a batteria, JMGO ha un proiettore per ogni esigenza. Non perdere i più grandi sconti del Black Friday di quest'anno: migliora il tuo intrattenimento domestico con JMGO ai prezzi più contenuti dell'anno.

Informazioni su JMGO

Dal 2011 JMGO si impegna a offrire esperienze immersive su grande schermo. Il suo obiettivo è creare un ecosistema completo di intrattenimento domestico di prim'ordine, che comprenda hardware, contenuti e software per un mercato globale.

[1] Fonte: Lotu Technology - Rapporto di analisi del mercato globale dei proiettori del primo semestre del 2024

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2563115/image.jpg