Kavalan wint de onderscheidingen 'Best in Class' en 9 'Double Golds' in San Francisco

Best Other Single Malt Whisk(e)y & Double Gold Medaille

King Car Conductor Single Malt Whisky, Taiwan [46%]

Alleen Double Gold Medaille - de volgenden zijn allemaal Single Malt, enkele vaststerkte

Kavalan Solist Oloroso Sherry Cask [57,1%]

Kavalan Solist Fino Sherry Cask [57%]

Kavalan Solist Vinho Barrique [56,3%]

Kavalan Podium [46%]

Kavalan Distillery Reserve Peaty Cask [57,1%]

Kavalan Distillery Reserve Rum Cask [57,8%]

Kavalan Solist Amontillado Sherry Cask [57,1%]

Kavalan Solist Manzanilla Sherry Cask [58,6%]

De CEO van Kavalan, Dhr. YT Lee zei dat de winnaar van de "Best Other Single Malt", de King Car Conductor werd uitgebracht op naam van de moedermaatschappij King Car, om haar diversiteit en innovatie te vertegenwoordigen. "Conductor is divers, complex en delicaat", zei hij.

Kavalan werd aangemerkt als een van de spannendste nieuwe whisky's in het 2018 Annual Brands Report. In dit onderzoek onder gerenommeerd barpersoneel, managers en eigenaren van bars zijn de 50 beste bars ter wereld, de beste bars van Azië, de Time Out Bar-onderscheidingen, de CLASS Bar-onderscheidingen, de Tales of the Cocktail Spirited-onderscheidingen en de Mixology en Australische Bartender Awards opgenomen.

Kavalan ontving afgelopen jaar de hoogste prijs in de International Wine and Spirit Competition (IWSC): "Distiller of the Year," waarin de beste producent van sterke dranken wordt erkend, voor gin, wodka, cognac, rum en likeuren, en ook whisky.

Over Kavalan Whisky

De eerste whiskydistilleerderij in Taiwan is sinds 2006 een pionier op het gebied van de single malt whisky. Kavalan wordt gerijpt in een zeer warm en vochtig klimaat, maar toch profiteert het van de zee- en bergwind en het bronwater van Snow Mountain, die samen zorgen voor de kenmerkende romigheid van Kavalan. De distilleerderij ontleedt haar naam aan de oorspronkelijke naam voor Yilan County, waar deze gevestigd is, en wordt ondersteund door 30 jaar ervaring in de drankenbranche onder de moedermaatschappij King Car Group. De distilleerderij heeft meer dan 270 gouden onderscheidingen gewonnen en is beschikbaar in meer dan 60 landen. Ga naar www.kavalanwhisky.com/EN/main.aspx

