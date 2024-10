LANDI Global onthult vlaggenschip C20 Pro: Verbetering van de efficiëntie en klantervaring van de detailhandel in het MKB met een Android ECR-terminal

SINGAPORE, 2 oktober 2024 /PRNewswire/ -- LANDI Global introduceert met trots de C20 Pro ECR-terminal met Android 13, haar vlaggenschipproduct dat is ontworpen om nieuwe standaarden te stellen in de retailtechnologie. Deze innovatieve terminal combineert geavanceerde technologie met een slank ontwerp en vult kritieke leemtes in prestaties, duurzaamheid en esthetiek.

Het gat in de markt vullen

LANDI Global Unveils Flagship C20 Pro

De C20 Pro voorziet in de behoefte aan krachtige, duurzame en visueel aantrekkelijke POS-terminals.

Uitgerust met een Qualcomm Octa-Core processor en Android 13 OS, zorgt de C20 Pro voor een snelle en betrouwbare verwerking van transacties. De geavanceerde connectiviteitsopties, waaronder dual band Wi-Fi, Bluetooth 5.0 en 4G-ondersteuning, bieden een flexibele en consistente werking in verschillende retailomgevingen. Het robuuste en elegante ontwerp zal de sfeer in de winkel verbeteren en tegelijkertijd bestand zijn tegen intensief winkelverkeer.

Inspelen op de eisen van de klant

Winkeliers willen tegenwoordig dat hun POS-systemen efficiënt, veelzijdig en betrouwbaar zijn. De C20 Pro is ontworpen om op deze fronten te presteren met snelle transactieverwerking, veelzijdige connectiviteit en ondersteuning van randapparatuur, wat hem geschikt maakt voor diverse retailomgevingen.

De FHD-schermen met hoge resolutie bieden scherpe, levendige beelden, waardoor de interactie met de klant en de algehele gebruikerservaring worden verbeterd.

Unieke voordelen en opvallende functies

De C20 Pro onderscheidt zich door zijn Qualcomm Octa-Core processor, Android 13 OS en innovatieve SoftPOS-mogelijkheid. De terminal ondersteunt een divers en uitgebreid scala aan retail usecases met één apparaat, waarbij retailers kunnen profiteren van een gestroomlijnd kassaproces, verbeterde flexibiliteit en lagere kosten.

Concurrentievoordelen en toegevoegde waarde

De C20 Pro onderscheidt zich in de markt door zijn geavanceerde connectiviteitsopties, hoge resolutie-displays en SoftPOS-mogelijkheden. Winkeliers kunnen rekenen op de flexibele en betrouwbare prestaties, de verbeterde gebruikerservaring en het ongeëvenaarde gemak bij het verwerken van verkooptransacties.

Naast de technische en esthetische voordelen biedt LANDI Global uitgebreide after-sales services en software-updates voor de C20 Pro. C20 Pro-klanten profiteren dus van voortdurende ondersteuning en hun apparaten blijven up-to-date met de nieuwste functies en beveiligingsverbeteringen, wat gemoedsrust en waarde op de lange termijn biedt.

Over LANDI Global

LANDI Global is een toonaangevende leverancier van betaal- en handelsoplossingen LANDI levert jaarlijks miljoenen POS-apparaten, in totaal meer dan 100 miljoen stuks. LANDI biedt PCI-betaalapparaten, Android/Windows ECR's en Google-gecertificeerde mobiele apparaten. LANDI zet zich in voor innovatie en kwaliteit en geeft actief vorm aan de toekomst van de handel.

Bezoek LANDI Global voor meer informatie!

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2519142/LANDI_C20_Pro.jpg