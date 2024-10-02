LANDI Global Amiral Gemisi C20 Pro'yu Tanıttı: Android Destekli ECR terminali ile KOBİ Perakende Verimliliğini ve Müşteri Deneyimini Artırma

SİNGAPUR, 2 Ekim 2024 /PRNewswire/ -- LANDI Global, perakende teknolojisinde yeni endüstri standartlarını belirlemek için tasarlanan amiral gemisi ürünümüz Android 13 ile güçlendirilmiş C20 Pro ECR terminalini tanıtmaktan gurur duyar. Bu yenilikçi terminal, ileri teknolojiyi şık bir tasarımla birleştirerek performans, dayanıklılık ve estetik alanlarındaki kritik boşlukları dolduruyor.

Pazar Boşluğunun Doldurma

LANDI Global Unveils Flagship C20 Pro

C20 Pro, yüksek performanslı, dayanıklı ve görsel olarak çekici POS terminalleri ihtiyacını karşılar.

Qualcomm Octa-Core işlemci ve Android 13 işletim sistemi ile donatılan C20 Pro, hızlı ve güvenilir işlem süreci sağlar. Çift bant Wi-Fi, Bluetooth 5.0 ve 4G desteği gibi gelişmiş bağlantı seçenekleri, çeşitli perakende ortamlarında esnek ve tutarlı çalışma sunar. Sağlam ve zarif tasarım, mağaza ambiyansını geliştirirken perakende mağazalarındaki yoğun trafik koşullarına da dayanmalıdır.

Müşteri Taleplerinin Karşılanması

Günümüzde perakendeciler POS sistemlerinde verimlilik, çok yönlülük ve güvenilirlik arıyor. C20 Pro, hızlı işlem süreci, çok yönlü bağlantı ve çevre birimi desteği ile çeşitli perakende ortamlarına uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Yüksek çözünürlüklü FHD ekranlar keskin, canlı görseller sağlayarak müşteri etkileşimini ve genel kullanıcı deneyimini iyileştirir.

Benzersiz Avantajlar ve Öne Çıkan Özellikler

Qualcomm Octa-Core işlemcisi, Android 13 işletim sistemi ve yenilikçi SoftPOS özelliği ile öne çıkan C20 Pro, terminalin tek bir cihazla çok çeşitli ve geniş bir perakende kullanım yelpazesini desteklemesine olanak tanıyarak perakendecilerin kolaylaştırılmış bir ödeme sürecinden, gelişmiş esneklikten ve azaltılmış maliyetlerden yararlanmasını sağlıyor.

Rekabetçi Avantajlar ve Katma Değer

C20 Pro'nun gelişmiş bağlantı seçenekleri, yüksek çözünürlüklü ekranları ve SoftPOS özelliği onu pazarda öne çıkarıyor. Perakendeciler, esnek ve güvenilir performansına, gelişmiş kullanıcı deneyimine ve perakende satış işlemlerini etkinleştirmede benzersiz kolaylığına güvenebilirler.

LANDI Global, teknik ve estetik avantajlarının ötesinde, C20 Pro için kapsamlı satış sonrası hizmetler ve yazılım güncellemeleri sağlamayı taahhüt etmektedir. Böylece, C20 Pro müşterileri sürekli destek almaktan ve cihazlarının mevcut en son özellikler ve güvenlik geliştirmeleriyle güncel kalmasından yararlanarak, gönül rahatlığı ve uzun vadeli değer sunacaktır.

LANDI Global Hakkında

LANDI Global, ödeme ve tüccar profesyonel çözümlerinde liderdir. LANDI her yıl milyonlarca POS cihazı sevk etmekte ve toplamda 100 milyondan fazla ünite teslim etmektedir. LANDI, PCI ödeme cihazları, Android/Windows ECR'ler ve Google sertifikalı mobil cihazlar sunmaktadır. Yenilik ve kaliteye kendini adamış olan LANDI, ticaretin geleceğini aktif olarak şekillendirmektedir.

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Fotoğraf - https://mma.prnewswire.com/media/2519142/LANDI_C20_Pro.jpg