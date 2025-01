LANDI Global onthult vlaggenschip Cx20: verbeterd bedrijfsrendement en klantervaring met een Windows-terminal van de volgende generatie

SINGAPORE, 12 januari 2025 /PRNewswire/ -- LANDI Global kondigt met trots de lancering aan van de Cx20 terminal, ons paradepaardje van de volgende generatie slimme Windows Desktop POS.

De Cx20 is ontworpen voor bedrijven die geavanceerde technologie en een verfijnd ontwerp zoeken en levert topprestaties met naadloze compatibiliteit. Met deze krachtige desktop-POS kunnen gebruikers zelfs de meest uitdagende taken met vertrouwen uitvoeren, waardoor hij ideaal is voor veeleisende omgevingen.

LANDI Cx20 Windows Powered ECR Terminal

Innovatie gedreven door marktbehoeften

De Cx20 is ontworpen om tegemoet te komen aan de wereldwijd groeiende vraag naar Windows-gebaseerde Desktop POS.

Met een groot aantal Windows-installaties die nog in gebruik zijn en het einde van de ondersteuning voor Windows 10, kiezen veel bedrijven voor een eenvoudig migratietraject naar Windows 11-compatibele POS-oplossingen. De Cx20 integreert naadloos met bestaande Windows-gebaseerde applicaties en back-end systemen en zorgt voor minimale verstoring en maximale compatibiliteit.

Bouwen voor zakelijke vraag

De Cx20, met zijn krachtige prestaties, robuuste connectiviteit en gebruiksvriendelijke ontwerp, is gemaakt om te voldoen aan de eisen van bedrijven.

Uitgerust met geavanceerde industriële besturingschips, draait de Cx20 op Windows 11 IoT LTSC. Hij profiteert van de 10-jarige langetermijnondersteuning van Microsoft en levert consistente prestaties voor veeleisende werklasten en efficiënt multitasken.

De connectiviteit is naadloos, met ondersteuning voor Wi-Fi 6e en 1000M Ethernet. Deze constante en betrouwbare connectiviteit is essentieel voor een ononderbroken bedrijfsvoering.

Het 15,6" IPS-scherm met een resolutie van 1920x1080 en multi-touch zorgt voor kristalheldere beelden en een intuïtieve gebruikerservaring.

Uitstekende prestaties en voordeel voor de klant

De Cx20 wordt aangedreven door een Hexa-core Intel® i3-1215U-processor, die snelheden tot 4,4GHz haalt. Met compatibiliteit voor Windows 11 IoT blinkt de Cx20 uit in het verwerken van veeleisende werklasten en multitasking, waardoor het de ideale POS-oplossing is voor bedrijven.

Geheugenopties variëren van 8 GB + 256 GB als basis, wat zorgt voor veelzijdigheid om te voldoen aan verschillende operationele behoeften, waarbij complexe taken naadloos worden uitgevoerd. De Cx20 is uitgerust met een geïntegreerde 80 mm thermische printer met auto-cutter technologie voor efficiënt printen. De gepatenteerde auto-recovery technologie van LANDI lost papierstoringen automatisch op voor een ononderbroken service.

Onderscheidende concurrentievoordelen

De Cx20 valt op door zijn perfecte combinatie van geavanceerd design en hoogwaardige functionaliteit.

Uitgerust met de nieuwste Intel® processors en royale geheugenopties levert hij een soepele werking en efficiënte multitasking, waardoor hij ideaal is voor veeleisende retail- en horecaomgevingen.

De Cx20 heeft een ultradunne driehoekige basis voor extra stabiliteit en een slank profiel. De behuizing, met een dikte van 4 mm en een schermdikte van 8 mm, combineert state-of-the-art technologie.

Bezoek LANDI Global voor meer informatie!

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2595928/1.jpg