LANDI Global dévoile son produit phare, le C20 Pro : Améliorer l'efficacité du commerce de détail des PME et l'expérience des clients grâce à un terminal ECR fonctionnant sous Android

SINGAPOUR, 2 octobre 2024 /PRNewswire/-- LANDI Global est fier de présenter le terminal ECR C20 Pro alimenté par Android 13, notre produit phare conçu pour établir de nouvelles normes industrielles en matière de technologie de vente au détail. Ce terminal innovant associe une technologie avancée à un design élégant, comblant ainsi les lacunes critiques en matière de performance, de durabilité et d'esthétique.

Combler les lacunes du marché

LANDI Global Unveils Flagship C20 Pro

Le C20 Pro répond au besoin de terminaux de point de vente performants, durables et visuellement attrayants.

Équipé d'un processeur Qualcomm Octa-Core et du système d'exploitation Android 13, le C20 Pro assure un traitement rapide et fiable des transactions. Ses options de connectivité avancées, notamment le Wi-Fi à double bande, le Bluetooth 5.0 et la prise en charge de la 4G, offrent un fonctionnement souple et cohérent dans divers environnements de vente au détail. Son design robuste et élégant devrait améliorer l'ambiance du magasin tout en supportant les conditions de trafic élevé dans les magasins de détail.

Répondre aux exigences des clients

Les commerçants recherchent aujourd'hui l'efficacité, la polyvalence et la fiabilité de leurs systèmes d'encaissement. Le C20 Pro est conçu pour répondre à ces attentes avec un traitement rapide des transactions, une connectivité polyvalente et une prise en charge des périphériques, ce qui lui permet de s'adapter à divers environnements de vente au détail.

Les écrans FHD haute résolution offrent des images nettes et éclatantes, améliorant ainsi l'interaction avec les clients et l'expérience globale de l'utilisateur.

Avantages uniques et caractéristiques remarquables

Le C20 Pro se distingue par son processeur Qualcomm Octa-Core, son système d'exploitation Android 13 et sa fonction SoftPOS innovante, ce qui permet au terminal de prendre en charge une gamme variée et étendue de cas d'utilisation dans le commerce de détail avec un seul appareil. Les détaillants peuvent ainsi bénéficier d'un processus d'encaissement rationalisé, d'une flexibilité accrue et de coûts réduits.

Avantages concurrentiels et valeur ajoutée

Le C20 Pro se distingue sur le marché par ses options de connectivité avancées, ses écrans haute résolution et sa capacité SoftPOS. Les commerçants peuvent compter sur la flexibilité et la fiabilité de ses performances, l'amélioration de l'expérience utilisateur et une commodité inégalée dans le traitement des ventes au détail.

Au-delà de ses avantages techniques et esthétiques, LANDI Global s'engage à fournir des services après-vente complets et des mises à jour logicielles pour le C20 Pro. Ainsi, les clients du C20 Pro devraient bénéficier d'un support continu, et leurs appareils resteront à jour avec les dernières fonctionnalités disponibles et les améliorations de sécurité, offrant ainsi une tranquillité d'esprit et une valeur à long terme.

À propos de LANDI Global

LANDI Global est un leader en matière de paiement et de solutions professionnelles pour les commerçants. LANDI expédie des millions de terminaux de paiement chaque année, soit plus de 100 millions d'unités livrées. LANDI propose des appareils de paiement PCI, des caisses enregistreuses Android/Windows et des appareils mobiles certifiés par Google. Engagée dans l'innovation et la qualité, LANDI façonne activement l'avenir du commerce.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2519142/LANDI_C20_Pro.jpg