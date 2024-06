LYB breidt PP-kernactiviteit uit met 35% belang in NATPET van Alujain in Saoedi-Arabië

HOUSTON en RIYADH, Saoedi-Arabië, 30 mei 2024 /PRNewswire/ -- LyondellBasell (LYB) en Alujain Corporation (Alujain) hebben vandaag aangekondigd dat de transactie waarbij LYB een belang van 35% verwerft in de in Saoedi-Arabië gevestigde National Petrochemical Industrial Company (NATPET) van Alujain is afgerond.

De joint venture wordt ondersteund door de LYB Spheripol polypropyleen (PP) technologie en stelt LYB in staat om zijn PP- kernactiviteit winstgevend uit te breiden door toegang te krijgen tot voordelige grondstoffen en extra productmarketingcapaciteit.

"Deze investering in NATPET getuigt van ons engagement onze kernactiviteiten verder te ontwikkelen en te verbeteren. Dankzij dit nieuwe partnerschap op lange termijn kunnen wij onze aanwezigheid in Saoedi-Arabië versterken," zegt Peter Vanacker, CEO van LYB. "Samen met onze strategische partner Alujain kan de joint venture gebruikmaken van LYB's toonaangevende technologie en wereldwijde marktposities. En een groter wereldwijd operationeel en marketingnetwerk met betrouwbaardere leveringen is ook voordelig voor onze klanten."

"We zijn erg blij om onze samenwerking met LYB uit te breiden," zei Mohammed Bin Saleh AlKhalil, voorzitter van Alujain. "Wij gaan enthousiast door met onze gezamenlijke inspanningen om essentiële hoogwaardige materialen te produceren die lokaal en wereldwijd aan de behoeften van onze klanten voldoen. Deze investering betekent ook een belangrijke stap in de richting van de verbetering van de propyleen downstreamsector in het Koninkrijk Saudi-Arabië, volledig in lijn met de Vision 2030 van het Koninkrijk Saudi-Arabië, en de strategieën van het Ministerie van Energie en het Ministerie van Industrie."

NATPET heeft momenteel een jaarlijkse PP-productiecapaciteit van ongeveer 400.000 ton. LYB zal het grootste deel van het productievolume van de joint venture op de markt brengen via zijn wereldwijde netwerk. Alujain en LYB onderzoeken ook samen de bouw van een nieuwe propyleen via propaan dehydrogenatie (PDH) en PP-faciliteit op de NATPET-locatie, afhankelijk van een definitieve investeringsbeslissing. Het project wordt ontwikkeld met het gezamenlijke doel om hoogwaardige producten te ontwikkelen en oplossingen te implementeren die aansluiten bij de strategie van het Koninkrijk Saoedi-Arabië voor het verminderen van de CO2-uitstoot tegen 2060.

Over LyondellBasell

Wij zijn LyondellBasell (NYSE: LYB) - een wereldwijd leider in de chemische industrie die oplossingen creëert om het dagelijkse leven duurzamer te maken. Met geavanceerde technologie en gerichte investeringen maken we een circulaire en koolstofarme economie mogelijk. Bij alles wat we doen, streven we ernaar waarde te creëren voor onze klanten, investeerders en de samenleving. Als een van 's werelds grootste producenten van polymeren en als leider in polyolefine technologieën, ontwikkelen, produceren en verkopen wij hoogwaardige en innovatieve producten voor toepassingen variërend van duurzaam transport en voedselveiligheid tot schoon water en hoogwaardige gezondheidszorg. Ga voor meer informatie naar www.lyondellbasell.com of volg @LyondellBasell op LinkedIn.

Over Alujain Corporation

Alujain Corporation werd in 1991 opgericht met als doel waarde toe te voegen aan de natuurlijke koolwaterstof- en mineraalbronnen van Saoedi-Arabië. Het is een beursgenoteerde Saoedische naamloze vennootschap met hoofdkantoor in Riyad, Koninkrijk Saoedi-Arabië. De belangrijkste strategische doelstellingen van Alujain zijn het in kaart brengen, evalueren, promoten, ontwikkelen en investeren/exploiteren van grote industriële projecten in de petrochemie, mijnbouw, metaal-, energiesectoren en andere projecten, om waarde te creëren voor zijn aandeelhouders door gebruik te maken van lokale sterktes en talenten, capaciteiten, rijkdom en natuurlijke hulpbronnen, waarbij de hoogste normen worden gehanteerd ten aanzien van nationale, sociale en ecologische verantwoordelijkheid.

Waarschuwing met betrekking tot toekomstgerichte uitspraken

De uitspraken in dit persbericht over niet-historische feiten, zijn toekomstgerichte uitspraken. Deze toekomstgerichte uitspraken zijn gebaseerd op de veronderstellingen van het management die redelijk worden geacht op het moment dat ze worden gedaan en zijn onderhevig aan aanzienlijke risico's en onzekerheden. De werkelijke resultaten kunnen wezenlijk verschillen van de prognoses, verwachte resultaten of andere verwachtingen die in dit persbericht worden uitgesproken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de definitieve investeringsbeslissing en de succesvolle bouw en exploitatie van de voorgestelde faciliteiten die in dit persbericht worden beschreven; en ons vermogen om onze strategie te implementeren en onze activabasis met succes af te stemmen op die strategie. Hoewel deze verklaringen en projecties te goeder trouw worden gedaan, kunnen LyondellBasell en zijn management niet garanderen dat de verwachte toekomstige resultaten ook daadwerkelijk worden behaald. Bijkomende factoren die ertoe kunnen leiden dat resultaten wezenlijk verschillen van resultaten die in de toekomstgerichte verklaringen beschreven staan, zijn te vinden in het gedeelte "Risicofactoren" van ons Formulier 10-K voor het jaar dat eindigde op 31 december 2023, dat te vinden is op www.LyondellBasell.com op de pagina Investor Relations en op de website van de Securities and Exchange Commission op www.sec.gov.

