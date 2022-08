Media Alert: de derde jaarlijkse open-storage-top van Supermicro

Supermicro brengt Kioxia, Solidigm, Broadcom en andere toonaangevende experts uit de sector samen om de nieuwste op het gebied van opslagtechnologieën en innovatieve oplossingen voor een breed scala aan werklasten te bespreken

SAN JOSE, Californië, 15 augustus 2022 /PRNewswire/ -- Van 17 augustus tot en met 7 september 2022 is de derde jaarlijkse open-storage-top van Supermicro geopend voor het publiek om deel te nemen aan een van de belangrijkste online-storage-conferenties in de sector. Het evenement brengt serveropslagtechnologie en applicatieprofessionals van datacenters samen om de verstorende nieuwe technologieën te bespreken die de toekomst van de onderneming, het datacenter en de hybride cloud-opslag bepalen. De top van dit jaar, getiteld 'Innovaties op het gebied van opslagprestaties', met partners als sectorpioniers AMD, Broadcom, Intel, Kioxia, Nutanix, NVIDIA, OSNexus, Qumulo en Solidigm, die hun visie op de toekomst van opslag zullen delen en ook zullen bespreken hoe nieuwe technologieën nieuwe kansen en uitdagingen brengen voor de opslagwereld.

Wat: Supermicro 3de jaarlijkse open-storage-top 2022 Waar: Virtueel Wanneer: Van 17 augustus tot 7 september 2022

Storage Summit Keynote Roundtable - innovatie op het gebied van opslaghardware - het stimuleren van de manier waarop we gegevens opslaan. Deelnemers: Supermicro, Kioxia, Solidigm, Broadcom

17 augustus 2022 - Noord-Amerika/EMEA –10:00 UUR PDT / 19:00 uur CEST

- Noord-Amerika/EMEA –10:00 UUR PDT / 19:00 uur CEST 18 augustus 2022 - Azië-Stille Oceaan –10:00 UUR GMT+8

Opslag voor een digitale werkwereld. Deelnemers: Supermicro, Nutanix

23 augustus 2022 - Noord-Amerika/EMEA –10:00 UUR PDT / 19:00 uur CEST

- Noord-Amerika/EMEA –10:00 UUR PDT / 19:00 uur CEST 24 augustus 2022 - Azië-Stille Oceaan –10:00 AM GMT+8

Storage Intelligence voor gegevensgroei: samenwerken op het gebied van Hardware en Software voor een meer flexibele SDS. Deelnemers: Supermicro, Qumulo, AMD

25 augustus 2022 - Noord-Amerika/EMEA –10:00 UUR PDT / 19:00 uur CEST

- Noord-Amerika/EMEA –10:00 UUR PDT / 19:00 uur CEST 26 augustus 2022 - Azië-Stille Oceaan –10:00 AM GMT+8

De onstuitbare opkomst van niet-geaggregeerde opslagoplossingen. Deelnemer: Supermicro

30 augustus 2022 - Noord-Amerika/EMEA –10:00 UUR PDT / 19:00 uur CEST

- Noord-Amerika/EMEA –10:00 UUR PDT / 19:00 uur CEST 31 augustus 2022 - Azië-Stille Oceaan –10:00 AM GMT+8

Het voeden van het data-hongerige GPU-beest. Deelnemers: Supermicro en NVIDIA

1 september 2022 - Noord-Amerika/EMEA –10:00 UUR PDT / 19:00 uur CEST

- Noord-Amerika/EMEA –10:00 UUR PDT / 19:00 uur CEST 1 september 2022 - Azië-Stille Oceaan – 10:00 AM GMT+8

Het orkestreren van een oplossing voor open-source-opslag voor meer efficiënte IT. Deelnemers: Supermicro, OSNexus

7 september 2022 - Noord-Amerika/EMEA –10:00 UUR PDT / 19:00 uur CEST

- Noord-Amerika/EMEA –10:00 UUR PDT / 19:00 uur CEST 8 september 2022 - Azië-Stille Oceaan –10:00 AM GMT+8

De registratie is beschikbaar en er is meer informatie te vinden op https://whitepapers.theregister.com/summit/supermicro_open_storage_summit_2022?td=mediaalert

Alle sessies en informatie blijven een jaar online beschikbaar.

Over Supermicro

Supermicro (NASDAQ: SMCI) is een wereldwijde leider op het gebied van applicatie-geoptimaliseerde complete IT-oplossingen. Supermicro, opgericht en actief in San Jose, Californië, richt zich op het leveren van eerste marktinnovatie voor enterprise-, cloud-, AI- en 5G telecom-/edge-IT-infrastructuur. We ontwikkelen onszelf tot een complete leverancier van IT-oplossingen met server-, AI-, opslag-, IoT- en switch-systemen, software en diensten, en leveren daarnaast geavanceerde hoogwaardige moederbord-, stroom- en chassisproducten. De producten zijn door Supermicro zelf ontworpen en vervaardigd (in de VS, Taiwan en Nederland) en maken gebruik van wereldwijde activiteiten om schaal en efficiëntie te realiseren en zijn geoptimaliseerd om TCO te verbeteren en de impact op het milieu te verminderen (green computing). Het bekroonde portfolio van Server Building Block Solutions® stelt klanten in staat om te optimaliseren voor hun exacte werklast en toepassing door te kiezen uit een breed scala aan systemen die zijn gebouwd op basis van onze flexibele en herbruikbare bouwblokken die een uitgebreide set van vormfactoren, processoren, geheugen, GPU's, opslag, netwerken, stroom- en koeloplossingen (airconditioning, vrije luchtkoeling of vloeistofkoeling) ondersteunen.

Supermicro, Server Building Block Solutions en We Keep IT Green zijn handelsmerken en/of geregistreerde handelsmerken van Super Micro Computer, Inc.

Alle andere merken, namen en handelsmerken zijn eigendom van de respectieve eigenaren.

SMCI-F

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1443241/Supermicro_Logo.jpg

SOURCE Super Micro Computer, Inc.