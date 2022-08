Alerta de medios: Tercera cumbre anual de almacenamiento abierto de Supermicro

Supermicro reúne a Kioxia, Solidigm, Broadcom y otros expertos líderes de la industria para discutir lo último en tecnologías de almacenamiento y soluciones innovadoras para una amplia gama de cargas de trabajo

SAN JOSE, Calif., 15 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- Del 17 de agosto al 7 de septiembre de 2022, la 3 Cumbre Anual de Almacenamiento Abierto de Supermicro estará abierta para que el público participe en una de las conferencias de almacenamiento en línea líderes en la industria. El evento reúne a profesionales de la tecnología de almacenamiento de servidores y aplicaciones de centros de datos para discutir las nuevas tecnologías disruptivas que dan forma al futuro de la empresa, el centro de datos y el almacenamiento en la nube híbrida. La cumbre de este año, titulada: Innovaciones en el rendimiento del almacenamiento, con socios que incluyen a los pioneros de la industria AMD, Broadcom, Intel, Kioxia, Nutanix, NVIDIA, OSNexus, Qumulo y Solidigm, quienes compartirán sus visiones sobre el futuro del almacenamiento y también discutirán cómo los nuevos Las tecnologías están trayendo nuevas oportunidades y desafíos al mundo del almacenamiento.

Qué: 3 Cumbre Anual de Almacenamiento Abierto de Supermicro 2022

Dónde: Virtual

Cuándo: Del 17 de agosto hasta el 7 de septiembre de 2022

Mesa redonda principal de Storage Summit - innovación de hardware de almacenamiento - impulsar la forma en que almacenamos datos. Participantes: Supermicro, Kioxia, Solidigm, Broadcom

17 de agosto de 2022 - Norteamérica/EMEA –10:00 AM PDT / 19:00 CEST

- Norteamérica/EMEA –10:00 AM PDT / 18 de agosto de 2022 - Asia-Pacífico - 10:00 AM GMT+8

Almacenamiento para un mundo de espacio de trabajo digital. Participantes: Supermicro, Nutanix

23 de agosto de 2022 - Norteamérica/EMEA –10:00 AM PDT / 19:00 CEST

- Norteamérica/EMEA –10:00 AM PDT / 24 de agosto de 2022 - Asia-Pacífico – 10:00 AM GMT+8

Inteligencia de almacenamiento para el crecimiento de datos: colaboración en hardware y software para un SDS más flexible. Participantes: Supermicro, Qumulo, AMD

25 de agosto de 2022 - Norteamérica/EMEA –10:00 AM PDT / 19:00 CEST

- Norteamérica/EMEA –10:00 AM PDT / 26 de agosto de 2022 - Asia-Pacífico –10:00 AM GMT+8

El ascenso imparable de las soluciones de almacenamiento desagregado. Participante: Supermicro

30 de agosto de 2022 - Norteamérica/EMEA –10:00 AM PDT / 19:00 CEST

- Norteamérica/EMEA –10:00 AM PDT / 31 de agosto de 2022 - Asia-Pacífico –10:00 AM GMT+8

Alimentando a la bestia GPU hambrienta de datos. Participantes: Supermicro y NVIDIA

1 de septiembre de 2022 - Norteamérica/EMEA –10:00 AM PDT / 19:00 CEST

- Norteamérica/EMEA –10:00 AM PDT / 2 de septiembre de 2022 - Asia-Pacífico – 10:00 AM GMT+8

Organización de una solución de almacenamiento de código abierto para una TI más eficiente. Participantes: Supermicro, OSNexus

7 de septiembre de 2022 - Norteamérica/EMEA –10:00 AM PDT / 19:00 CEST

- Norteamérica/EMEA –10:00 AM PDT / 8 de septiembre de 2022 - Asia-Pacífico –10:00 AM GMT+8

Está disponible el registro y la información adicional está disponible a través de https://whitepapers.theregister.com/summit/supermicro_open_storage_summit_2022?td=mediaalert

Todas las sesiones y la información estarán disponibles de forma online durante un año.

