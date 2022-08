मीडिया अलर्ट: Supermicro का तीसरा वार्षिक ओपन स्टोरेज शिखर सम्मेलन

Supermicro स्टोरेज टेक्नोलॉजी में नवीनतम पहलों और वर्कलोड की विस्तृत श्रृंखला के लिए इनोवेटिव सॉल्यूशंस पर चर्चा करने हेतु Kioxia, Solidigm, Broadcom व इस उद्योग के अन्य प्रमुख विशेषज्ञों को साथ लेकर आई है

सैन जोस, कैलिफोर्निया, 15 अगस्त, 2022 /PRNewswire/ -- उद्योग के अग्रणी ऑनलाइन स्टोरेज सम्मेलनों में से एक में शामिल होने के लिए 17 अगस्त से 7 सितंबर, 2022 तक, तीसरा वार्षिक Supermicro ओपन स्टोरेज समिट दर्शकों के लिए खुला रहेगा। यह इवेंट सर्वर स्टोरेज टेक्नोलॉजी और डेटा सेंटर एप्लिकेशन पेशेवरों को एक साथ लाता है ताकि उद्यम, डेटा सेंटर और हाइब्रिड क्लाउड स्टोरेज के भविष्य को आकार देने वाली विघटनकारी नई प्रौद्योगि‍की पर चर्चा की जा सके। इस वर्ष का शिखर सम्मेलन, शीर्षक: स्टोरेज प्रदर्शन में नवाचार, जिसमें उद्योग के अग्रणी AMD, Broadcom, Intel, Kioxia, Nutanix, NVIDIA, OSNexus, Qumulo, और Solidigm जैसे भागीदार शामिल हैं, जो भंडारण के भविष्य के लिए अपने दृष्टिकोण साझा करेंगे और यह भी चर्चा करेंगे कि कैसे नई प्रौद्योगिकियां स्टोरेज की दुनिया में नए अवसर और चुनौतियां ला रही हैं।

क्या: Supermicro तीसरा वार्षिक ओपन स्टोरेज शिखर सम्मेलन 2022 कहां: वर्चुअल कब: 17 अगस्त से 7 सितंबर, 2022

स्टोरेज समिट कीनोट राउंडटेबल - स्टोरेज हार्डवेयर इनोवेशन - डेटा स्टोर करने के हमारे तरीके को आगे बढ़ाना। प्रतिभागी: Supermicro, Kioxia, Solidigm, Broadcom

17 अगस्त, 2022 - नॉर्थ अमेरिका/EMEA –10:00 AM PDT / 19:00 CEST

- नॉर्थ अमेरिका/EMEA –10:00 AM PDT / 18 अगस्त, 2022 - एशिया-प्रशांत - 10:00 AM GMT+8

डिजिटल वर्कस्पेस वर्ल्ड के लिए स्टोरेज। प्रतिभागी: Supermicro, Nutanix

23 अगस्त, 2022 - नॉर्थ अमेरिका/EMEA –10:00 AM PDT / 19:00 CEST

- नॉर्थ अमेरिका/EMEA –10:00 AM PDT / 24 अगस्त, 2022 - एशिया-प्रशांत – 10:00 AM GMT+8

डेटा ग्रोथ के लिए स्टोरेज इंटेलिजेंस: अधिक लचीले एसडीएस के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पर सहयोग करना। प्रतिभागी: Supermicro, Qumulo, AMD

25 अगस्त, 2022 - नॉर्थ अमेरिका/EMEA –10:00 AM PDT / 19:00 CEST

- नॉर्थ अमेरिका/EMEA –10:00 AM PDT / 26 अगस्त, 2022 - एशिया-प्रशांत – 10:00 AM GMT+8

अलग-अलग स्टोरेज सॉल्यूशंस का अजेय उदय। प्रतिभागी: Supermicro

30 अगस्त, 2022 - नॉर्थ अमेरिका/EMEA –10:00 AM PDT / 19:00 CEST

- नॉर्थ अमेरिका/EMEA –10:00 AM PDT / 31 अगस्त, 2022 - एशिया-प्रशांत – 10:00 AM GMT+8

फीडिंग द डेटा-हंग्री GPU बीस्ट। प्रतिभागी: Supermicro and NVIDIA

1 सितंबर, 2022 - नॉर्थ अमेरिका/EMEA –10:00 AM PDT / 19:00 CEST

- नॉर्थ अमेरिका/EMEA –10:00 AM PDT / 2 सितंबर, 2022 - एशिया-प्रशांत – 10:00 AM GMT+8

अधिक कुशल आईटी के लिए ओपन-सोर्स स्टोरेज सॉल्यूशन की योजना। प्रतिभागी: Supermicro, OSNexus

7 सितंबर, 2022 - नॉर्थ अमेरिका/EMEA –10:00 AM PDT / 19:00 CEST

- नॉर्थ अमेरिका/EMEA –10:00 AM PDT / 8 सितंबर, 2022 - एशिया-प्रशांत – 10:00 AM GMT+8

पंजीकरण उपलब्ध है, और अतिरिक्त जानकारी https://whitepapers.theregister.com/summit/supermicro_open_storage_summit_2022?td=mediaalert पर मौजूद है

सभी सत्र और सूचनाएं एक साल तक ऑनलाइन उपलब्ध रहेंगी।

Supermicro के बारे में

Supermicro (NASDAQ: SMCI) एप्लिकेशन-अनुकूलित समग्र आईटी समाधान में वैश्‍व‍िक लीडर है। सैन जोस, कैलिफोर्निया में स्थापित और पर‍िचालन कर रही Supermicro एंटरप्राइज, क्लाउड, एआई और 5जी टेल्को/एज आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए बाजार में सर्वप्रथम नवाचार देने के लिए प्रतिबद्ध है। हम सर्वर, एआई, स्टोरेज, आईओटी और स्विच सिस्टम, सॉफ्टवेयर व सेवाओं के साथ समग्र आईटी समाधान प्रदाता बनने के लिए रूपांतर‍ित हो रहे हैं और इस दौरान उन्नत उच्च मात्रा वाले मदरबोर्ड, पावर और चेसिस उत्पाद ड‍िलीवर कर रहे हैं। उत्पादों को इन-हाउस (अमेरिका, ताइवान और नीदरलैंड में) डिजाइन और निर्मित किया गया है, जो मापन और दक्षता के लिए वैश्विक संचालन का लाभ उठाते हैं तथा टीसीओ में सुधार व पर्यावरणीय प्रभाव (ग्रीन कंप्यूटिंग) को कम करने के लिए अनुकूलित हैं। Server Building Block Solutions® का पुरस्कार विजेता पोर्टफोलियो ग्राहकों को हमारे लचीले और पुन: प्रयोज्य बिल्डिंग ब्लॉक्स से निर्मित सिस्टम के विस्‍तृत परिवार से चयन करके अपने सटीक व‍र्कलोड और ऐप्लिकेशन के लिए अनुकूलित करने की अनुमति देता है जो फॉर्म फैक्टर, प्रोसेसर, मेमोरी, जीपीयू, स्टोरेज, नेटवर्किंग, पावर और कूलिंग सॉल्यूशंस (वातानुकूलित, फ्री एयर कूलिंग या लिक्विड कूलिंग) के व्यापक सेट का समर्थन करते हैं।

Supermicro, Server Building Block Solutions और We Keep IT Green ये Super Micro Computer, Inc. के ट्रेडमार्क हैं और/या पंजीकृत ट्रेडमार्क हैं।

अन्य सभी ब्रांड, नाम और ट्रेडमार्क उनके संबंधित स्वामियों की संपत्ति हैं।

SMCI-F

लोगो - https://mma.prnewswire.com/media/1443241/Supermicro_Logo.jpg

SOURCE Super Micro Computer, Inc.