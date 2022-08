Alerta para a imprensa: terceira Cúpula de Armazenamento Aberto Anual da Supermicro

Supermicro reúne Kioxia, Solidigm, Broadcom e outros especialistas líderes do setor para discutir as novidades em tecnologias de armazenamento e soluções inovadoras para uma ampla gama de cargas de trabalho

SAN JOSE, Califórnia, 15 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- No período de 17 de agosto a 7 de setembro de 2022, a 3ª Cúpula de Armazenamento Aberto Anual da Supermicro será aberta ao público com uma das principais conferências de armazenamento on-line do setor. O evento reúne tecnologia de armazenamento de servidores e profissionais de aplicação de data center para discutir as novas tecnologias disruptivas que moldam o futuro da empresa, do data center e do armazenamento em nuvem híbrido. A cúpula deste ano, intitulada: Innovations in Storage Performance (Inovações no Desempenho do Armazenamento), com parceiros como os pioneiros do setor AMD, Broadcom, Intel, Kioxia, Nutanix, NVIDIA, OSNexus, Qumulo e Solidigm, que compartilharão suas visões para o futuro do armazenamento, bem como discutirão como as novas tecnologias estão trazendo novas oportunidades e desafios para o mundo do armazenamento.

O que: 3ª Cúpula de Armazenamento Aberto Anual de 2022 da Supermicro

Onde: Virtual

Quando: 17 de agosto a 7 de setembro de 2022

Mesa redonda da Cúpula de Armazenamento – Inovação em hardware de armazenamento – impulsionando a forma como armazenamos dados. Participantes: Supermicro, Kioxia, Solidigm, Broadcom

17 de agosto de 2022 - América do Norte/Europa, Oriente Médio e África – 10h PDT (Horário de Verão do Pacífico) / 19h CEST (Horário da Costa Leste dos EUA)

- América do Norte/Europa, Oriente Médio e África – 10h PDT (Horário de Verão do Pacífico) / 19h CEST (Horário da Costa Leste dos EUA) 18 de agosto de 2022 - Ásia-Pacífico - 10h GMT (Hora Média de Greenwich) +8

Armazenamento para um mundo de espaço de trabalho digital. Participantes: Supermicro, Nutanix

23 de agosto de 2022 - América do Norte/Europa, Oriente Médio e África - 10h PDT (Horário de Verão do Pacífico) / 19h CEST (Horário da Costa Leste dos EUA)

- América do Norte/Europa, Oriente Médio e África - 10h PDT (Horário de Verão do Pacífico) / 19h CEST (Horário da Costa Leste dos EUA) 24 de agosto de 2022 - Ásia-Pacífico – 10h GMT (Hora Média de Greenwich) +8

Inteligência de armazenamento para crescimento de dados: colaboração em hardware e software para um SDS mais flexível. Participantes: Supermicro, Qumulo, AMD

25 de agosto de 2022 - América do Norte/Europa, Oriente Médio e África – 10h PDT (Horário de Verão do Pacífico) / 19h CEST (Horário da Costa Leste dos EUA)

- América do Norte/Europa, Oriente Médio e África – 10h PDT (Horário de Verão do Pacífico) / 19h CEST (Horário da Costa Leste dos EUA) 26 de agosto de 2022 - Ásia-Pacífico – 10h GMT (Hora Média de Greenwich) +8

O aumento incontrolável das soluções de armazenamento desagregado. Participante: Supermicro

30 de agosto de 2022 - América do Norte/Europa, Oriente Médio e África – 10h PDT (Horário de Verão do Pacífico) / 19h CEST (Horário da Costa Leste dos EUA)

- América do Norte/Europa, Oriente Médio e África – 10h PDT (Horário de Verão do Pacífico) / 19h CEST (Horário da Costa Leste dos EUA) 31 de agosto de 2022 - Ásia-Pacífico – 10h GMT (Hora Média de Greenwich) +8

Alimentando a besta de GPU faminta por dados. Participantes: Supermicro e NVIDIA

1º de setembro de 2022 - América do Norte/Europa, Oriente Médio e África –10h PDT (Horário de Verão do Pacífico) / 19h CEST (Horário da Costa Leste dos EUA)

- América do Norte/Europa, Oriente Médio e África –10h PDT (Horário de Verão do Pacífico) / 19h CEST (Horário da Costa Leste dos EUA) 2 de setembro de 2022 - Ásia-Pacífico – 10h GMT (Hora Média de Greenwich) +8

Orquestrando solução de armazenamento de fonte aberta para TI mais eficiente. Participantes: Supermicro, OSNexus

7 de setembro de 2022 - América do Norte/Europa, Oriente Médio e África –10h PDT (Horário de Verão do Pacífico) / 19h CEST (Horário da Costa Leste dos EUA)

- América do Norte/Europa, Oriente Médio e África –10h PDT (Horário de Verão do Pacífico) / 19h CEST (Horário da Costa Leste dos EUA) 8 de setembro de 2022 - Ásia-Pacífico – 10h GMT (Hora Média de Greenwich) +8

As inscrições estão disponíveis e as informações adicionais estão localizadas em https://whitepapers.theregister.com/summit/supermicro_open_storage_summit_2022?td=mediaalert

Todas as sessões e informações permanecerão disponíveis on-line por um ano.

Sobre a Supermicro

A Supermicro (NASDAQ: SMCI) é líder global em soluções de TI totalmente otimizadas para aplicações. Fundada e operando em San Jose, na Califórnia, a Supermicro está comprometida em oferecer a inovação inédita no mercado para infraestrutura de TI empresarial, em nuvem, IA e 5G Telco/Edge. Estamos nos transformando em um provedor de soluções completas de TI com servidores, IA, armazenamento, IoT e sistemas de comutação, software e serviços, ao mesmo tempo que oferecemos produtos avançados de placa-mãe de alto volume, energia e chassi. Nossos produtos são projetados e fabricados internamente (nos EUA, Taiwan e Holanda), aproveitando operações globais para escala e eficiência e otimizados para melhorar o custo total de propriedade e reduzir o impacto ambiental (computação ecológica). O portfólio premiado de servidores Server Building Block Solutions® permite que os clientes os otimizem com exatidão para sua carga de trabalho e aplicação, selecionando de uma ampla família de sistemas desenvolvidos a partir de nossos blocos de construção flexíveis e reutilizáveis que suportam um conjunto abrangente de fatores de forma, processadores, memória, GPUs, armazenamento, rede, energia e soluções de resfriamento (ar condicionado, resfriamento ao ar livre ou resfriamento líquido).

