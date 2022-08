Оповещение для СМИ: 3-й ежегодный саммит Supermicro Open Storage Summit

Supermicro приглашает Kioxia, Solidigm, Broadcom и других ведущих отраслевых экспертов для обсуждения новейших технологий хранения данных и инновационных решений для широкого спектра задач

САН-ХОСЕ (шт. Калифорния), 15 августа 2022 г. /PRNewswire/ -- С 17 августа по 7 сентября 2022 года для посетителей будет открыт 3-й ежегодный саммит Supermicro Open Storage Summit, одна из крупнейших онлайн-конференций в области технологий хранения. В этом мероприятии примут участие специалисты в области технологий серверного хранения данных и центров обработки данных, которые обсудят революционные технологии, формирующие будущее корпоративного, гибридного облачного хранения и ЦОД. В этом году партнерами саммита, получившего название «Инновации в сфере производительности хранилищ», выступают такие пионеры отрасли, как AMD, Broadcom, Intel, Kioxia, Nutanix, NVIDIA, OSNexus, Qumulo и Solidigm. Они поделится своими взглядами на будущее систем хранения, а также обсудят, как новые технологии открывают новые возможности и создают новые вызовы в сфере хранения данных.

Что: 3-й ежегодный саммит Supermicro Open Storage Summit 2022 Где: Виртуально Когда: С 17 августа по 7 сентября 2022 г.

Основной круглый стол саммита – «Инновационное оборудование для хранения данных: преобразование того, как мы храним данные». Участники: Supermicro, Kioxia, Solidigm, Broadcom

17 августа 2022 г. – Северная Америка/EMEA – 10:00 по тихоокеанскому времени / 19:00 по центральноевропейскому летнему времени

– Северная Америка/EMEA – 10:00 по тихоокеанскому времени / 19:00 по центральноевропейскому летнему времени 18 августа 2022 г. – Азиатско-Тихоокеанский регион – 10:00 GMT+8

Хранение для цифрового рабочего пространства. Участники: Supermicro, Nutanix

23 августа 2022 г. – Северная Америка/EMEA – 10:00 по тихоокеанскому времени / 19:00 по центральноевропейскому летнему времени

– Северная Америка/EMEA – 10:00 по тихоокеанскому времени / 19:00 по центральноевропейскому летнему времени 24 августа 2022 г. – Азиатско-Тихоокеанский регион – 10:00 GMT+8

Интеллектуальные технологии хранения для роста объема данных: сотрудничество в области аппаратного и программного обеспечения для создания более гибких SDS. Участники: Supermicro, Qumulo, AMD

25 августа 2022 г. – Северная Америка/EMEA – 10:00 по тихоокеанскому времени / 19:00 по центральноевропейскому летнему времени

– Северная Америка/EMEA – 10:00 по тихоокеанскому времени / 19:00 по центральноевропейскому летнему времени 26 августа 2022 г. – Азиатско-Тихоокеанский регион – 10:00 GMT+8

Неуклонный рост числа дезагрегированных решений для хранения. Участник: Supermicro

30 августа 2022 г. – Северная Америка/EMEA – 10:00 по тихоокеанскому времени / 19:00 по центральноевропейскому летнему времени

– Северная Америка/EMEA – 10:00 по тихоокеанскому времени / 19:00 по центральноевропейскому летнему времени 31 августа 2022 г. – Азиатско-Тихоокеанский регион – 10:00 GMT+8

Удовлетворение потребности в данных ненасытных графических процессоров. Участники: Supermicro и NVIDIA

1 сентября 2022 г. – Северная Америка/EMEA – 10:00 по тихоокеанскому времени / 19:00 по центральноевропейскому летнему времени

– Северная Америка/EMEA – 10:00 по тихоокеанскому времени / 19:00 по центральноевропейскому летнему времени 2 сентября 2022 г. – Азиатско-Тихоокеанский регион – 10:00 GMT+8

Использование решений для хранения с открытым исходным кодом для повышения эффективности ИТ-операций. Участники: Supermicro, OSNexus

7 сентября 2022 г. – Северная Америка/EMEA – 10:00 по тихоокеанскому времени / 19:00 по центральноевропейскому летнему времени

– Северная Америка/EMEA – 10:00 по тихоокеанскому времени / 19:00 по центральноевропейскому летнему времени 8 сентября 2022 г. – Азиатско-Тихоокеанский регион – 10:00 GMT+8

Регистрация открыта, дополнительную информацию можно найти на сайте https://whitepapers.theregister.com/summit/supermicro_open_storage_summit_2022?td=mediaalert

Все сессии и информация будут доступны в режиме онлайн в течение одного года.

О компании Supermicro

Supermicro (NASDAQ: SMCI) — один из мировых лидеров в области оптимизации комплексных ИТ-решений под прикладные задачи. Компания Supermicro, основанная и осуществляющая свою деятельность в г. Сан-Хосе (шт. Калифорния), стремится первой выводить на рынок свою инновационную продукцию ИТ-инфраструктур корпоративного класса, облачных вычислений, искусственного интеллекта и 5G-телекоммуникаций и периферийных вычислений. Мы превращаемся в поставщика комплексных ИТ-решений с системами серверов, искусственного интеллекта, хранения информации, Интернета вещей (IoT) и коммутации, программным обеспечением и услугами, поставляя при этом современные высокопроизводительные материнские платы, средства электропитания и системные блоки. Эти продукты разрабатываются и производятся собственными силами (в США, Тайване и Нидерландах) с максимальным использованием международной деятельности для обеспечения масштаба и эффективности и оптимизируются для повышения совокупной стоимости владения и снижения воздействия на окружающую среду (зеленые информационные технологии). Превосходный комплекс решений Server Building Block Solutions® позволяет клиентам оптимизировать эти средства конкретно под свои направления деятельности и прикладные задачи за счет выбора из широкого семейства систем, сформированных из наших универсальных стандартных блоков многоразового применения, которые поддерживают исчерпывающий набор форм-факторов, процессоров, модулей памяти, графических процессоров, хранилищ, а также средств сетевого взаимодействия, электропитания и охлаждения (с кондиционированием воздуха, охлаждением свободно циркулирующим воздухом или жидкостным охлаждением).

Supermicro, Server Building Block Solutions и We Keep IT Green являются торговыми марками и/или зарегистрированными товарными знаками компании Super Micro Computer, Inc.

Все остальные марки, наименования и товарные знаки принадлежат соответствующим владельцам.

