Alerte médiatique : Troisième édition de l'Open Storage Summit de Supermicro

Supermicro réunit Kioxia, Solidigm, Broadcom et d'autres grands noms de l'industrie pour discuter des dernières technologies de stockage et des solutions innovantes pour un large éventail de charges de travail

SAN JOSE, Californie, 15 août 2022 /PRNewswire/ -- Du 17 août au 7 septembre 2022, le troisième Open Storage Summit de Supermicro – l'une des principales conférences en ligne sur le secteur du stockage – sera ouvert au public. L'événement réunit des professionnels des technologies de stockage des serveurs et des applications de centres de données pour discuter des nouvelles technologies perturbatrices qui façonnent l'avenir des entreprises, des centres de données et du stockage en cloud hybride. Le sommet de cette année, intitulé : Les innovations dans la performance de stockage, inclura des partenaires tels que les pionniers de l'industrie AMD, Broadcom, Intel, Kioxia, Nutanix, NVIDIA, OSNexus, Qumulo et Solidigm, qui partageront leur vision pour l'avenir du stockage et discuteront également de la façon dont les nouvelles technologies apportent de nouvelles opportunités et de nouveaux défis au monde du stockage.

Quoi : L'Open Storage Summit 2022 de Supermicro (3ème édition annuelle)

Où : En ligne

Quand : Du 17 août au 7 septembre 2022

Table ronde du Storage Summit – L'innovation en matière de matériel de stockage : un facteur déterminant pour le stockage de nos données. Participants : Supermicro, Kioxia, Solidigm, Broadcom

17 août 2022 - Amérique du Nord / EMEA – 10h00 du matin PDT (UTC-7) / 19h00 CEST (UTC+2)

18 août 2022 - Asie-Pacifique – 10h00 du matin GMT+8

Le stockage pour un monde de travail numérique. Participants : Supermicro, Nutanix

23 août 2022 - Amérique du Nord / EMEA – 10h00 du matin PDT (UTC-7) / 19h00 CEST (UTC+2)

24 août 2022 - Asie-Pacifique – 10h00 du matin GMT+8

Le stockage intelligent pour la croissance des données : collaborer sur le matériel et les logiciels pour une FDS plus flexible. Participants : Supermicro, Qumulo, AMD

25 août 2022 - Amérique du Nord / EMEA – 10h00 PDT (UTC-7) / 19h00 CEST (UTC+2)

26 août 2022 - Asie-Pacifique – 10h00 du matin GMT+8

La montée inexorable des solutions de stockage désagrégées. Participant : Supermicro

30 août 2022 - Amérique du Nord / EMEA – 10h00 du matin PDT (UTC-7) / 19h00 CEST (UTC+2)

31 août 2022 - Asie-Pacifique – 10h00 du matin GMT+8

Nourrir le GPU, ce monstre avide de données. Participants : Supermicro et NVIDIA

1 er septembre 2022 - Amérique du Nord / EMEA – 10h00 du matin PDT (UTC-7) / 19h00 CEST (UTC+2)

2 septembre 2022 - Asie-Pacifique – 10h00 du matin GMT+8

Orchestrer une solution de stockage open source pour une technologie de l'information (IT) plus efficace. Participants : Supermicro, OSNexus

7 septembre 2022 - Amérique du Nord / EMEA – 10h00 du matin PDT (UTC-7) / 19h00 CEST (UTC+2)

8 septembre 2022 - Asie-Pacifique – 10h00 du matin GMT+8

L'inscription et des renseignements supplémentaires sont disponibles à l'adresse suivante : https://whitepapers.theregister.com/summit/supermicro_open_storage_summit_2022?td=mediaalert

Toutes les sessions et informations resteront disponibles en ligne pendant un an.

