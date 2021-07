Media Alert: Supermicro kondigt tweede Open Storage Summit aan

Supermicro CEO, Nutanix CEO en Intel VP belichten de nieuwste innovaties op het gebied van opslagsystemen en software defined storage-oplossingen voor ondernemingen, datacenters en cloud-implementaties

SAN JOSE, Calif., 16 juli 2021 /PRNewswire/ -- Van 27 tot 29 juli 2021 loopt de driedaagse Open Storage Summit 2021 van Supermicro. Dit virtuele evenement brengt experts van de sector en thought leaders op het gebied van serveropslagtechnologie en datacentertoepassingen samen om de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van software-defined storage te bespreken en te presenteren. De Open Storage Summit 2021 is de toonaangevende online conferentie voor innovaties in de nieuwste opslagtechnologieën, baanbrekende ideeën en boeiende inzichten in toekomstige opslagtrends.

Het evenement begint met keynote presentaties van Nutanix, Intel en Supermicro senior executives over de nieuwste technologische ontwikkelingen in software-defined storage (SDS) voor ondernemingen, datacenters en multi-cloud infrastructuur. Ook krijgt u een overzicht van Supermicro's expansieve opslagsysteemproductlijnen.

Keynote presentatoren zijn onder andere: Charles Liang, CEO en oprichter van Supermicro; Rajiv Ramaswami, CEO van Nutanix; Tarkan Maner, CCO, Nutanix; Alper Ilkbahar, VP & GM, Data Center Memory and Storage Solutions, Intel

Naast een live paneldiscussie over SDS-technologie onder leiding van IDC, zijn er elke dag ook sessies over SDS-technologie met Commvault, Intel, Nebulon, NVIDIA, OSNexus, Panasas Quantum, Red Hat, Rozo, Seagate en WekaIO.

Wat: Supermicro Open Storage Summit 2021

Waar: Virtueel

Wanneer:

27 juli 2021 - Noord-Amerika/EMEA - 10:00 AM PDT / 19:00 PM CEST / Azië-Pacific - 28 juli 2021- 10:00 AM GMT+8

Alle sessies en informatie blijven een jaar lang online beschikbaar.

Over Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (SMCI), de toonaangevende innovator in high-performance, high-efficiency servertechnologie, is wereldwijd een vooraanstaande leverancier van geavanceerde Server Building Block Solutions® voor Enterprise Data Center, Cloud Computing, Artificial Intelligence en Edge Computing Systems. Supermicro zet zich in voor de bescherming van het milieu via zijn "We Keep IT Green®"-initiatief en biedt klanten de meest energie-efficiënte, milieuvriendelijke oplossingen verkrijgbaar.

Supermicro, Server Building Block Solutions en We Keep IT Green zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van Super Micro Computer, Inc.

Alle andere merken, namen en handelsmerken zijn eigendom van de respectieve eigenaren ervan.

