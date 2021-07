Alerta de mídia: Supermicro anuncia a segunda Open Storage Summit

SAN JOSE, Califórnia, 15 de julho de 2021 /PRNewswire/ -- De 27 a 29 de julho de 2021, a Open Storage Summit 2021 da Supermicro, de três dias de duração, é um evento virtual que reúne os especialistas do setor e lideres de ideias inovadoras em tecnologia de armazenamento de servidores e aplicações de centros de dados para debater e apresentar os últimos avanços no armazenamento definido por software. A Open Storage Summit 2021 é a conferência on-line líder em inovações em todas as tecnologias de armazenamento mais recentes, ideias inovadoras e perspectivas interessantes sobre as futuras tendências de armazenamento.

O evento terá início com apresentações dos altos executivos da Nutanix, Intel e Supermicro sobre os últimos desenvolvimentos em tecnologia de armazenamento definido por software (SDS) para empresas, centros de dados e infraestruturas multi-nuvem, e um panorama geral das amplas linhas de produtos de sistemas de armazenamento da Supermicro.

Os conferencistas principais incluem: Charles Liang, CEO e fundador da Supermicro; Rajiv Ramaswami, CEO da Nutanix; Tarkan Maner, diretor de operações da Nutanix; Alper Ilkbahar, vice-presidente e diretor geral de soluções de memória e armazenamento para centros de dados da Intel

Além de uma mesa redonda ao vivo sobre a tecnologia SDS dirigida pelo IDC, a cada dia haverá sessões de tecnologia SDS que contarão com a participação das empresas Commvault, Intel, Nebulon, NVIDIA, OSNexus, Panasas Quantum, Red Hat, Rozo, Seagate e WekaIO.

O que: Supermicro Open Storage Summit 2021

Onde: virtual

Quando:

27 de julho de 2021 - América do Norte/Europa, Oriente Médio e África –10h PDT / 19h CEST / Ásia-Pacífico - 28 de julho de 2021- 10h GMT+8

28 de julho de 2021 - América do Norte/Europa, Oriente Médio e África –10h PDT / 19:h CEST / Ásia-Pacífico - 28 de julho de 2021- 10h GMT+8

29 de julho de 2021 - América do Norte/Europa, Oriente Médio e África –10h PDT / 19h CEST / Ásia-Pacífico - 28 de julho de 2021- 10h GMT+8

Todas as sessões e informações permanecerão disponíveis on-line por um ano.

