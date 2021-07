Оповещение для СМИ: Supermicro проведет второй саммит Open Storage

Руководители компаний Supermicro и Nutanix, а также вице-президент компании Intel поделятся новостями об инновациях в разработке систем и ПО для хранения данных для использования на предприятиях, в центрах обработки данных и облачных средах

САН-ХОСЕ (шт. Калифорния), 15 июля 2021 г. /PRNewswire/ -- С 27 по 29 июля 2021 г. компания Supermicro проведет трехдневный саммит Supermicro Open Storage 2021 — это виртуальное мероприятие, в ходе которого отраслевые эксперты и лидеры мнений в области серверных технологий и приложений для центров обработки данных обсудят новинки среди программно-определяемых систем хранения данных. Саммит Open Storage — это ведущая онлайн-конференция, посвященная инновациям и революционным идеям в сфере хранения данных, которые меняют будущее отрасли.

Начало мероприятию положат презентации руководства компаний Nutanix, Intel и Supermicro, во время которых лидеры индустрии расскажут о разработке программно-конфигурируемых хранилищ (SDS) для предприятий, центров обработки данных и мультиоблачной инфраструктуры, а также проведут обзор линеек продукции Supermicro для систем хранения данных.

Основные докладчики: Чарльз Лян (Charles Liang), генеральный директор и основатель компании Supermicro; Раджив Рамасвами (Rajiv Ramaswami), генеральный директор компании Nutanix; Таркан Манер (Tarkan Maner), директор по работе с клиентами компании Nutanix; Альпер Илкбахар (Alper Ilkbahar), вице-президент и генеральный директор по решениям для хранения данных и ПО для центров обработки данных компании Intel.

Помимо панельной дискуссии по технологиям SDS, модератором которой выступит IDC, ежедневно будут проводиться сессии по технологиям SDS, в рамках которых выступят представители компаний Commvault, Intel, Nebulon, NVIDIA, OSNexus, Panasas Quantum, Red Hat, Rozo, Seagate и WekaIO.

Мероприятие: саммит Supermicro Open Storage 2021

Место проведения: виртуально

Время проведения:

27 июля 2021 г. — Северная Америка / Европа, Ближний Восток и Африка – 10:00 по тихоокеанскому летнему времени / 19:00 по центрально-европейскому летнему времени / Азиатско-Тихоокеанский регион — 28 июля 2021 г. — 10:00 UTC+8:00

— Северная Америка / Европа, Ближний Восток и Африка – 10:00 по тихоокеанскому летнему времени / 19:00 по центрально-европейскому летнему времени / Азиатско-Тихоокеанский регион — 28 июля 2021 г. — 10:00 UTC+8:00 28 июля 2021 г. — Северная Америка / Европа, Ближний Восток и Африка – 10:00 по тихоокеанскому летнему времени / 19:00 по центрально-европейскому летнему времени / Азиатско-Тихоокеанский регион — 28 июля 2021 г. — 10:00 UTC+8:00

— Северная Америка / Европа, Ближний Восток и Африка – 10:00 по тихоокеанскому летнему времени / 19:00 по центрально-европейскому летнему времени / Азиатско-Тихоокеанский регион — 28 июля 2021 г. — 10:00 UTC+8:00 29 июля 2021 г. — Северная Америка / Европа, Ближний Восток и Африка – 10:00 по тихоокеанскому летнему времени / 19:00 по центрально-европейскому летнему времени / Азиатско-Тихоокеанский регион — 28 июля 2021 г. — 10:00 UTC+8:00

Все сессии и информация будут доступны в режиме онлайн в течение одного года.

