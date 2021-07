Hinweis für Medien: Supermicro kündigt zweiten Open Storage Summit an

Die CEOS von Supermicro und Nutanix CEO und der VP von Intel präsentieren die neuesten Innovationen für Speichersysteme und softwaredefinierte Speicherlösungen für Unternehmen, Rechenzentren und Cloud-Bereitstellungen

SAN JOSE, Kalifornien, 15. Juli 2021 /PRNewswire/ -- Vom 27. bis 29. Juli 2021 findet der dreitägige Open Storage Summit 2021 von Supermicro statt, eine virtuelle Veranstaltung, auf der Branchenexperten und Vordenker im Bereich Serverspeichertechnologie und Rechenzentrumsanwendungen zusammenkommen, um die neuesten Entwicklungen im Bereich Software-Defined Storage zu besprechen und vorzustellen. Der Open Storage Summit 2021 ist die führende Online-Konferenz für Innovationen in allen neuesten Speichertechnologien, wegweisende Ideen und überzeugende Einblicke in zukünftige Speichertrends.

Die Veranstaltung beginnt mit Keynote-Präsentationen der Führungskräfte von Nutanix, Intel und Supermicro zu den neuesten Software-Defined-Storage (SDS)-Technologieentwicklungen für Unternehmen, Rechenzentren und MultiCloud-Infrastruktur, sowie einem Überblick über das umfangreiche Produktsortiment von Supermicro.

Zu den Keynote-Rednern gehören: Charles Liang, CEO und Gründer von Supermicro; Rajiv Ramaswami, CEO von Nutanix; Tarkan Maner, CCO von Nutanix; Alper Ilkbahar, VP und Geschäftsführer für Rechenzentrumsspeicher und Speicherlösungen bei Intel

Zusätzlich zu einer Live-Podiumsdiskussion über SDS-Technologie unter der Leitung von IDC gibt es jeden Tag SDS-Technologiesitzungen mit Commvault, Intel, Nebulon, NVIDIA, OSNexus, Panasas Quantum, Red Hat, Rozo, Seagate und WekaIO.

Was: Supermicro Open Storage Summit 2021

Wo: Online

Wann:

27. Juli 2021 – Nordamerika/EMEA – 10:00 Uhr PDT / 19:00 Uhr MESZ / Asien-Pazifik – 28. Juli 2021 – 10:00 GMT+8

– Nordamerika/EMEA – 10:00 Uhr PDT / 19:00 Uhr MESZ / Asien-Pazifik – 28. Juli 2021 – 10:00 GMT+8 28. Juli 2021 – Nordamerika/EMEA – 10:00 Uhr PDT / 19:00 Uhr MESZ / Asien-Pazifik – 28. Juli 2021 – 10:00 GMT+8

– Nordamerika/EMEA – 10:00 Uhr PDT / 19:00 Uhr MESZ / Asien-Pazifik – 28. Juli 2021 – 10:00 GMT+8 29. Juli 2021 – Nordamerika/EMEA – 10:00 Uhr PDT / 19:00 Uhr MESZ / Asien-Pazifik –-28. Juli 2021–10:00 GMT+8

Alle Sitzungen und Informationen bleiben ein Jahr lang online verfügbar.

Informationen zu Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (SMCI), der führende Innovator im Bereich hochleistungsfähiger, hocheffizienter Servertechnologie, ist ein weltweit führender Anbieter von fortschrittlichen Server Building Block Solutions® für Enterprise Data Center, Cloud Computing, künstliche Intelligenz und Edge Computing Systeme. Supermicro setzt sich mit seiner „We Keep IT Green®"-Initiative für den Schutz der Umwelt ein und bietet seinen Kunden die energieeffizientesten und umweltfreundlichsten Lösungen auf dem Markt.

Supermicro, Server Building Block Solutions und We Keep IT Green sind Handelsmarken und/oder eingetragene Handelsmarken von Super Micro Computer, Inc.

Alle anderen Marken, Namen und Warenzeichen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1443241/Supermicro_Logo.jpg

Related Links

http://www.supermicro.com



SOURCE Super Micro Computer, Inc.