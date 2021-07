미디어 주목: 슈퍼마이크로, 두 번째 오픈 스토리지 서밋(Open Storage Summit) 발표

슈퍼마이크로 CEO, 뉴타닉스 CEO, 인텔 부사장이 엔터프라이즈, 데이터 센터, 클라우드 배포를 위한 최신 스토리지 시스템 혁신 및 소프트웨어 정의 스토리지 솔루션 강조

새너제이, 캘리포니아주, 2021년 7월 16일 /PRNewswire/ -- 2021년 7월 27일부터 29일까지 3일 동안 열리는 슈퍼마이크로의 오픈 스토리지 서밋 2021(Open Storage Summit 2021)은 서버 스토리지 기술 및 데이터 센터 애플리케이션 분야의 업계 전문가와 사고 리더들을 한자리에 모으는 가상 이벤트이다. 이 이벤트에서 소프트웨어 정의 스토리지의 최신 개발에 대해 논의하고 발표한다. 오픈 스토리지 서밋 2021(Open Storage Summit 2021)은 모든 최신 스토리지 기술의 혁신, 획기적인 아이디어 및 미래 스토리지 트렌드에 대한 강력한 통찰력을 제공하는 최고의 온라인 컨퍼런스다.

이 행사는 엔터프라이즈, 데이터 센터 및 멀티 클라우드 인프라를 위한 최신 소프트웨어 정의 스토리지(SDS) 기술 개발에 대한 뉴타닉스, 인텔, 슈퍼마이크로 고위 경영진의 기조 연설과 슈퍼마이크로의 광범위한 스토리지 시스템 제품 라인에 대한 개요로 시작된다.

기조 연설자는 다음과 같다. 슈퍼마이크로 CEO 및 설립자 찰스 리앙(Charles Liang), 뉴타닉스 CEO 라지브 라마스와미(Rajiv Ramaswami), 뉴타닉스 CCO 타르칸 마네르(Tarkan Maner), 인텔 데이터 센터 메모리 및 스토리지 솔루션 부사장 및 총괄 관리자 알페르 일크바하르(Alper Ilkbahar)

IDC가 주도하는 SDS 기술에 대한 라이브 패널 토론 외에도 매일 컴볼트, 인텔, 네뷸론(Nebulon), 엔비디아, OSNexus, 파나사스 퀀텀(Panasas Quantum), 레드햇(Red Hat), 로조(Rozo), 씨게이트(Seagate), WekaIO가 참여하는 SDS 기술 세션도 있다.

내용: 슈퍼마이크로 오픈 스토리지 서밋 2021(Supermicro Open Storage Summit 2021)

장소: 온라인

일시:

2021 년 7 월 27 일 - 북미/EMEA(유럽, 중동, 아프리카) –오전 10시 PDT / 오후 7시 CEST / 아시아 태평양-2021년 7월 28일- 오전 10시 GMT+8

모든 세션과 정보는 1년간 온라인에서 볼 수 있도록 유지될 예정이다.

