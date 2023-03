nShift zorgt met nShift Track voor een aanzienlijke uitbreiding van post-purchase opties voor handelaars

Nieuwe oplossing zet delivery tracking om in retentiemogelijkheden

LONDEN, 7 maart 2023 /PRNewswire/ -- nShift, de wereldleider in software voor parcel delivery management, kondigt vandaag nShift Track aan, een bedrijfsgericht delivery tracking-platform. Met nShift Track kunnen handelaars uitstekende post-purchase customer ervaringen aanbieden, klanten aan zich binden en de bedrijfsgroei versnellen.



Zo'n 78% van de consumenten laat merken en retailers vallen als ze geen regelmatige updates ontvangen over de status van hun parcel delivery.[1] Met nShift Track kunnen handelaars een volledig merkgebonden post-purchase experience aanbieden en de communicatie met klanten faciliteren op de plekken waar ze hun digitale leven leiden.

De belangrijkste mogelijkheden van nShift Track omvatten:

Branded tracking-portaal voor updates over leveringen, retourbeleid en meer.

Meldingen via meerdere kanalen over de status van de levering via het communicatiekanaal naar keuze van de klant, bijvoorbeeld sociale media, berichtenapps, sms of e-mail

60 procent minder 'waar is mijn bestelling' (WISMO)-supportoproepen.

'Controlekamer'-toezicht op alle leveringen, zodat retailers leveringsproblemen kunnen opsporen en proactief alternatieven kunnen aanbieden aan hun klanten

Sean Sherwin-Smith, Post-purchase Product Director bij nShift zei: "Alleen maar updates ontvangen over hun parcel delivery is voor de meeste consumenten niet voldoende. Slimme shoppers willen berichten ontvangen via de apps en sociale kanalen die ze dagelijks gebruiken, en niet via de kanalen waar hun retailers op aandringen. Ze verwachten bovendien dat het er allemaal net zo professioneel en gladjes uitziet als de webshop waarbij ze gekocht hebben."

"We hebben nShift Track ontwikkeld om retailers te helpen te voldoen aan de verwachtingen van klanten bij checkout, levering en, indien nodig, returns. Op die manier kunnen retailers nauwere relaties met hun klanten opbouwen."

nShift Track maakt deel uit van een portfolio van bedrijfsgerichte oplossingen waarmee retailers en webshops een end-to-end leveringservaring kunnen creëren:

Checkout - een oplossing die volledig integreert met webshops om een keur aan leveringsopties aan te bieden

- een oplossing die volledig integreert met webshops om een keur aan leveringsopties aan te bieden Ship - bedrijfsgerichte delivery management-software die oplossingen biedt voor complexe uitdagingen bij het printen van labels en het boeken van carriers. nShift Ship heette vroeger 'DeliveryHub' en is ontworpen om naadloos samen te werken met nShift Track.

- bedrijfsgerichte delivery management-software die oplossingen biedt voor complexe uitdagingen bij het printen van labels en het boeken van carriers. nShift Ship heette vroeger 'DeliveryHub' en is ontworpen om naadloos samen te werken met nShift Track. Returns - een consumentvriendelijke oplossing voor reverse logistics die 30% van de returns helpt om te zetten in omruilingen door het proces voor shoppers te vereenvoudigen.

nShift is de wereldleider in parcel delivery management- en verzendingssoftware. Het is een strategische groeipartner die toegang verschaft tot een register van meer dan 1000 carriers. De brede keur aan oplossingen helpt klanten om het heft over de volledige delivery experience in eigen handen te nemen. Retailers en webshops kunnen zo een goede reputatie opbouwen bij shoppers, de customer experience verbeteren en meer inkomsten genereren.

Ontdek meer nShift.com.

Over nShift

nShift is de wereldleider in het aanbieden van delivery management-oplossingen in de cloud voor het probleemloos verzenden en terugsturen van bijna een miljard zendingen per jaar in 190 landen. De software van nShift wordt wereldwijd gebruikt door e-commerce, retail, fabrikanten en 3PL-vervoerders. De hoofdkantoren van het bedrijf zijn gevestigd in Londen en Oslo. Het bedrijf heeft meer dan 500 werknemers in kantoren in Zweden, Finland, Noorwegen, Denemarken, het Verenigd Koninkrijk, Polen, Nederland, België en Roemenië.

[1] https://ridewithvia.com/resources/articles/78-of-customers-want-delivery-updates-on-orders-or-they-will-switch-brands/

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1782566/nShift_Logo.jpg

SOURCE nShift