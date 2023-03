nShift élargit considérablement les options post-achat des vendeurs avec nShift Track

Une nouvelle solution qui transforme le suivi des livraisons en opportunités de fidélisation des clients

LONDRES, 7 mars 2023 /PRNewswire/ -- nShift, leader mondial des logiciels de management de la livraison, annonce aujourd'hui le lancement de nShift Track, une plateforme de suivi des livraisons pour entreprises. nShift Track permet aux commerçants d'offrir une expérience client post-achat exceptionnelle, contribuant à fidéliser leurs clients et accélérer la croissance.



Environ 78 % des consommateurs cessent d'acheter auprès de marques et de détaillants s'ils ne reçoivent pas de mises à jour régulières concernant l'état de la livraison de leur colis.[1] nShift Track permet aux vendeurs d'offrir une expérience post-achat entièrement personnalisée et facilite le dialogue avec les clients, sur les canaux spécifiques où ils passent le plus clair de leur temps numérique.

Les principales fonctionnalités de nShift Track incluent :

un portail de suivi aux couleurs de la marque pour les mises à jour de livraison, les politiques de retour, etc. ;

une communication multicanal sur l'état de la livraison via le canal de communication préféré des clients, p. ex., les réseaux sociaux, les applications de messagerie, les SMS ou les e-mails ;

une réduction de 60 % des appels « Où est ma commande » ;

une surveillance de type «tour de contrôle » de toutes les livraisons, afin que les détaillants puissent identifier les retards de livraison et proposer des alternatives aux clients de manière proactive.

Sean Sherwin-Smith, directeur des produits post-purchase chez nShift, déclare : « Le simple fait d'obtenir des mises à jour sur la livraison de leurs colis ne suffit pas à la plupart des consommateurs. Les acheteurs avertis souhaitent recevoir des communications sur les applications et les réseaux sociaux qu'ils utilisent au quotidien, et non sur ceux que leurs détaillants choisissent. En outre, ils s'attendent à ce que toutes ces communications soient aussi professionnelles et élégantes que la boutique en ligne sur laquelle ils ont effectué leurs achats. »

« Nous avons conçu nShift Track afin de permettre aux détaillants de répondre aux attentes des clients en matière de checkout, de livraison et, si nécessaire, de retour. Nous permettons ainsi aux détaillants de nouer des relations plus étroites avec leurs clients. »

nShift Track fait partie d'un portefeuille de solutions d'entreprise qui permettent aux détaillants et aux boutiques en ligne de créer une expérience de livraison complète :

Checkout : solution qui s'intègre entièrement aux boutiques en ligne pour offrir un choix d'options de livraison

: solution qui s'intègre entièrement aux boutiques en ligne pour offrir un choix d'options de livraison Ship : logiciel de management de la livraison pour entreprises qui offre des solutions aux problèmes complexes d'impression d'étiquettes et de réservation de transporteurs. nShift Ship, auparavant « DeliveryHub », est entièrement compatible avec nShift Track

: logiciel de management de la livraison pour entreprises qui offre des solutions aux problèmes complexes d'impression d'étiquettes et de réservation de transporteurs. nShift Ship, auparavant « DeliveryHub », est entièrement compatible avec nShift Track Returns : solution de logistique inverse, conviviale pour le consommateur, qui permet de convertir 30 % des retours en échanges en facilitant le processus pour les acheteurs

nShift est le leader mondial des logiciels de management des livraisons et d'expédition de colis. Ce partenaire stratégique pour votre croissance vous donne accès à un réseau de plus de 1 000 transporteurs. Sa gamme de solutions aide les clients à maîtriser l'ensemble de leur expérience de livraison. Cela permet aux détaillants et aux boutiques en ligne de bâtir leur réputation auprès des acheteurs, d'améliorer l'expérience client et d'augmenter leurs revenus.

En savoir plus nShift.com.

À propos de nShift

nShift est le premier fournisseur mondial de solutions de management de la livraison dans le cloud permettant chaque année une expédition et un retour fluides de près d'un milliard de colis dans 190 pays. Le logiciel de nShift est utilisé partout dans le monde par les expéditeurs du monde du commerce en ligne, de la vente au détail, de la fabrication et de la logistique 3PL. Le siège de l'entreprise est basé à Londres et à Oslo. Elle compte plus de 500 employés répartis dans des bureaux en Suède, en Finlande, en Norvège, au Danemark, au Royaume-Uni, en Pologne, aux Pays-Bas, en Belgique et en Roumanie.

[1] https://ridewithvia.com/resources/articles/78-of-customers-want-delivery-updates-on-orders-or-they-will-switch-brands/

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1782566/nShift_Logo.jpg

SOURCE nShift