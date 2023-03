nShift Track tuo kauppiaille huomattavasti lisää ostotapahtuman jälkeisiä vaihtoehtoja

Uusi ratkaisu auttaa kauppiaita huolehtimaan asiakkaistaan toimitusten seurannan yhteydessä

LONTOO, 21. maaliskuuta 2023 /PRNewswire/ -- Pakettitoimitusten markkinajohtaja nShift julkistaa tänään yritystason toimitustenseuranta-alustan nShift Trackin. Sen avulla kauppiaat voivat tukea liiketoimintansa kasvua parantamalla oston jälkeistä asiakaskokemuksia, ja näin ollen lisätä asiakasuskollisuutta.

Jos asiakkaat eivät saa säännöllisesti päivityksiä pakettitoimituksen tilasta, 78 prosenttia heistä ei pysy brändin ja jälleenmyyjän asiakkaana.[1] nShift Trackin avulla kauppiaat voivat tarjota asiakkailleen täysin brändätyn kokemuksen ja tavoittaa heidät helpommin digitaalissa ympäristössä ostotapahtuman jälkeen.

nShift Trackin tärkeimpiä ominaisuuksia ovat:

Brändätty seurantaportaali ja mobiilisovellus (nShift MyParcels -mobiilisovelluksen kautta) toimituspäivityksiä, palautuskäytäntöjä ja muuta varten

Useita eri vaihtoehtoja toimituksen tilan ilmoittamiseen asiakkaan haluaman kanavan kautta, esim. sosiaalinen media, viestisovellukset, tekstiviesti tai sähköposti

60 % vähemmän tiedusteluja asiakaspalvelulta toimituksen etenemisestä

"Valvomonäkymä" kaikista toimituksista, jotta jälleenmyyjät voivat havaita toimitusten viivästymiset ja tarjota asiakkaille vaihtoehtoja ennakoivasti

nShiftin Post-purchase Product Director Sean Sherwin-Smith toteaa, että "Useimmille kuluttajille ei riitä, että he saavat päivityksiä pakettinsa toimituksen etenemisestä." Verkkokaupan asiakkaat odottavat saavansa viestejä niihin sovelluksiin ja somekanaviin, joita he käyttävät joka päivä, eivät sellaisiin, joita jälleenmyyjä haluaa käyttää. Asiakkaat myös odottavat, että kaikki näyttää yhtä ammattimaiselta ja tyylikkäältä kuin verkkokaupassa, jossa he ostoksensa tekivät."

"Olemme kehittäneet nShift Trackin jälleenmyyjien avuksi, jotta he voivat täyttää asiakkaiden odotukset niin kassatoimintojen kuin toimitusten ja tarvittaessa palautustenkin suhteen." Näin autamme jälleenmyyjiä luomaan tiiviimpiä suhteita asiakkaisiinsa."

nShift Track kuuluu yrityksille suunnattuun palveluportfolioon, jonka avulla jälleenmyyjät ja verkkokaupat voivat luoda koko lähetysprosessin kattavan asiakaskokemuksen.

Checkout – Kattavasti erilaisia kuljetusvaihtoehtoja mahdollistava, täysin verkkokauppoihin integroitava ratkaisu.

– Kattavasti erilaisia kuljetusvaihtoehtoja mahdollistava, täysin verkkokauppoihin integroitava ratkaisu. Ship – Yritystason toimitusten hallintaohjelmisto, joka tarjoaa ratkaisuja monimutkaisiin osoitetarrojen tulostuksen ja kuljetusliikkeiden varauksen haasteisiin. Aiemmin nimellä DeliveryHub tunnettu nShift Ship on suunniteltu toimimaan saumattomasti nShift Trackin kanssa.

– Yritystason toimitusten hallintaohjelmisto, joka tarjoaa ratkaisuja monimutkaisiin osoitetarrojen tulostuksen ja kuljetusliikkeiden varauksen haasteisiin. Aiemmin nimellä DeliveryHub tunnettu nShift Ship on suunniteltu toimimaan saumattomasti nShift Trackin kanssa. Returns – Asiakasystävällinen paluulogistiikkaratkaisu, jolla yritys pystyy helpottamaan palautusprosessia ja muuntamaan keskimäärin 30 % palautuksista uusiksi hankinnoiksi.

nShift on maailman johtava pakettitoimitusten hallintaan ja oston jälkeisiin palveluihin liittyvien ohjelmistojen asiantuntija. Se on strateginen kasvukumppani, jonka tuo asiakkaidensa ulottuville yli 1 000 kuljetusliikettä. Sen ratkaisuvalikoima auttaa yrityksiä hallitsemaan koko toimituskokemusta. Näin jälleenmyyjät ja verkkokaupat voivat vahvistaa mainettaan ostajien keskuudessa, parantaa asiakaskokemusta ja saada lisätuloja.

Tietoja nShift-yhtiöstä

nShift on maailman johtava pilvipohjaisten toimitushallintaratkaisujen toimittaja, jonka ratkaisut mahdollistavat lähes miljardin lähetyksen sujuvan toimituksen ja palautuksen vuosittain 190 maassa. Yhtiön ohjelmistoja käyttävät verkkokaupat, jälleenmyyjät, valmistajat ja 3PL-logistiikkapalveluita hyödyntävät tavarantoimittajat maailmanlaajuisesti. Yhtiön pääkonttorit sijaitsevat Lontoossa ja Oslossa. Sillä on toimipaikkoja Ruotsissa, Suomessa, Norjassa, Tanskassa, Isossa-Britanniassa, Puolassa, Alankomaissa, Belgiassa ja Romaniassa, joissa työskentelee yhteensä yli 500 työntekijää.

