nShift utvider butikkenes salgsmuligheter etter kjøp, med nShift Track

En ny løsning gjør sporing av pakker til en mulighet for mersalg

LONDON, 7. mars 2023 /PRNewswire/ -- nShift, den verdensledende leverandøren av programvare for leveringsadministrasjon, lanserer i dag nShift Track, en sporingsplattform for bedrifter. Med nShift Track kan butikkene tilby enestående kundeopplevelser etter kjøpet, bygge opp kundelojalitet og vokse raskere.



Rundt 78 prosent av kundene vil forlate merkevaren og butikken hvis de ikke får jevnlige oppdateringer om pakkeleveringen.[1] Med nShift Track kan butikkene tilby en etterkjøpsopplevelse med egen profil og legge til rette for dialog med kundene der de lever sitt digitale liv.

Viktige funksjoner i nShift Track er blant annet

sporingsportal og mobilapp med bedriftens egen profil (via nShift MyParcels-mobilappen), der man får oppdateringer om leveringen, kan lese returregler og annet

meldinger om leveringsstatusen i flere kanaler, slik at kunden kan få informasjon i sin foretrukne kanal (sosiale medier, meldingsapper, SMS eller e-post)

60 prosent reduksjon i telefonsamtaler fra kunder som lurer på hvor pakken deres blir av

kontrollrom med oversikt over alle leveringer, slik at butikkene kan se forsinkelser og aktivt tilby alternativer til kundene

Sean Sherwin-Smith, produktdirektør for etterkjøp hos nShift, sier: «For de fleste kunder er det ikke nok å bare bli oppdatert om pakkeleveringen. Erfarne kunder forventer å motta informasjon i de appene og sosiale kanalene de bruker til hverdags, ikke i butikkenes egne kanaler. Og de forventer at alt ser like profesjonelt og elegant ut som nettbutikken de handlet i.»

«Vi har utviklet nShift Track for at butikkene skal kunne innfri kundenes forventninger til både kjøp, levering og eventuelt retur. Som et resultat av det kan butikkene nå etablere tettere relasjoner til kundene.»

nShift Track er en del av en portefølje av bedriftsløsninger som gjør at nettbutikker og andre butikker kan etablere en komplett leveringsopplevelse:

Checkout – en løsning som er helintegrert med nettbutikkene, og som tilbyr en rekke leveringsalternativer.

– en løsning som er helintegrert med nettbutikkene, og som tilbyr en rekke leveringsalternativer. Ship – bedriftsrettet programvare for leveringsadministrasjon som tar seg av komplekse etikettutskrifter og utfordringer med transportbestilling. nShift Ship het tidligere DeliveryHub og er utviklet slik at det fungerer sømløst med nShift Track.

– bedriftsrettet programvare for leveringsadministrasjon som tar seg av komplekse etikettutskrifter og utfordringer med transportbestilling. nShift Ship het tidligere DeliveryHub og er utviklet slik at det fungerer sømløst med nShift Track. Returns – en kundevennlig returløsning som bidrar til å konvertere 30 prosent av returene til bytter, ved at prosessen blir enklere for kundene.

nShift er den verdensledende aktøren innen programvare for leveringsadministrasjon og forsendelser. Selskapet er en strategisk vekstpartner som gir tilgang til et bibliotek med mer enn tusen transportører. Porteføljen av løsninger bidrar til at kundene får kontroll over hele leveringsopplevelsen. Slik kan nettbutikker og andre butikker bygge opp et godt omdømme hos kundene, forbedre kundeopplevelsen og skape gradvis inntektsvekst.

Om nShift

nShift er en verdensledende leverandør av skyløsninger for leveringsadministrasjon. Selskapet legger til rette for effektiv levering og retursending av nesten én milliard forsendelser årlig, i 190 land. nShifts programvare brukes over hele verden, innenfor netthandel, detaljhandel, produksjon og tredjepartslogistikk. Selskapet har hovedkontor i London og Oslo. Det har over 500 ansatte fordelt på kontorer i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Storbritannia, Polen, Nederland, Belgia og Romania.

