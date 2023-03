nShift øger mulighederne i post-purchase-fasen for webshops med nShift Track

Ny løsning til sporing af forsendelser baner vejen for kundefastholdelse

LONDON, 7. marts 2023 /PRNewswire/ -- nShift, der er verdensførende på markedet inden for delivery management software, lancerer i dag nShift Track – en platform til sporing af forsendelser. nShift Track giver forhandlere mulighed for at tilbyde en enestående kundeoplevelse i post-purchase-fasen, opbygge kundeloyalitet og øge deres vækst.



Omkring 78% af forbrugere fravælger brands og forhandlere, hvis de ikke modtager regelmæssige opdateringer om status for deres forsendelse [1]. nShift gør det muligt for forhandlere at tilbyde en post-purchase-oplevelse, som er tilpasset virksomhedens brand og gør dialog med kunderne lettere via deres foretrukne digitale kanaler.

Funktionerne i nShift Track omfatter:

Tilpasset sporingsportal og mobilapp (via nShift Mine Pakker-mobilappen) til leveringsopdateringer, returpolitikker m.m.

Statusopdateringer via kundernes foretrukne kommunikationskanal, f.eks. sociale medier, besked-apps, SMS eller e-mail

60% færre "Hvor er min ordre"-opkald til support

"Kontrolrumsovervågning" af alle forsendelser, så forhandlere kan identificere forsinkelser i leveringen og proaktivt tilbyde alternativer til kunder

Sean Sherwin-Smith, der er Post-purchase Product Director hos nShift, siger: "De fleste forbrugere er ikke tilfredse med blot at få opdateringer om deres pakkeleveringer. Erfarne kunder forventer at få tilsendt oplysninger via de apps og sociale kanaler, de bruger i hverdagen, og ikke dem, som forhandlerne insisterer på at bruge. Kunderne forventer også, at alt skal være lige så professionelt og enkelt som hos den webshop, hvor de købte varen," fortæller han og uddyber:

"Vi har udviklet nShift Track, så forhandlere kan leve op til kundernes forventninger under checkout, levering og returnering, hvis sidstnævnte er relevant. På den måde giver vi forhandlere mulighed for at skabe tættere relationer til deres kunder."

nShift Track er en del af en portefølje af løsninger, der giver forhandlere og webshops mulighed for at tilbyde en komplet forsendelsesoplevelse fra start til slut:

Checkout – en løsning, der fuldt kan integreres med webshops for at stille en række leveringsmuligheder til rådighed.

– en løsning, der fuldt kan integreres med webshops for at stille en række leveringsmuligheder til rådighed. Ship – delivery management software til virksomheder, som løser komplekse udfordringer med label print og booking af transportører. nShift Ship hed tidligere "DeliveryHub" og er udviklet til at køre ubesværet sammen med nShift Track.

– delivery management software til virksomheder, som løser komplekse udfordringer med label print og booking af transportører. nShift Ship hed tidligere "DeliveryHub" og er udviklet til at køre ubesværet sammen med nShift Track. Returns – en forbrugervenlig returløsning, der hjælper med at konvertere 30% af returneringer til ombytninger ved at gøre processen lettere for kunderne.

nShift er verdensførende på markedet inden for software til delivery management og forsendelser. Virksomheden er en strategisk vækstpartner for webshops, produktions- samt logistikvirksomheder, og giver adgang til et bibliotek med over 1.000 transportører. Udvalget af løsninger hjælper virksomheder med at tage kontrol over hele leveringsoplevelsen. Dette giver forhandlere og webshops mulighed for at opbygge et godt omdømme blandt forbrugerne, forbedre kundeoplevelsen og øge deres omsætning.

Få mere at vide på nShift.com.

Om nShift

nShift er en verdensførende virksomhed inden for cloudløsninger til delivery management, som håndterer næsten en milliard forsendelser på tværs af 190 lande. nShifts software anvendes globalt inden for e-handel, detailhandel, produktion og tredjepartslogistik. Virksomheden har hovedkvarter i London og Oslo. nShift har over 500 ansatte fordelt på kontorer i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Storbritannien, Polen, Holland, Belgien og Rumænien.

