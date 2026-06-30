Omada Agent Governance breidt Identity Governance uit naar AI-agenten

Nieuwe oplossing helpt organisaties AI-agenten te ontdekken, verantwoordelijkheden vast te leggen, inzicht te krijgen in toegangsrechten en risico's in cloudomgevingen te verminderen.

KOPENHAGEN, Denemarken, 30 juni 2026 /PRNewswire/ -- Omada A/S ("Omada"), wereldwijd leider in AI-gedreven Identity Governance and Administration (IGA), kondigt vandaag Omada Agent Governance aan. Deze nieuwe oplossing stelt organisaties in staat om dezelfde governanceprincipes die zij toepassen op menselijke identiteiten, ook toe te passen op AI-agenten en andere niet-menselijke identiteiten.

AI-agenten ontwikkelen zich in hoog tempo tot een nieuwe categorie digitale entiteiten binnen organisaties. Ze maken verbinding met systemen, hebben toegang tot gegevens, voeren taken uit en nemen beslissingen met een toenemende mate van autonomie. Tegelijkertijd hebben veel organisaties nog maar beperkt inzicht in hoeveel AI-agenten actief zijn binnen hun omgeving, wie ervoor verantwoordelijk is, welke toegangsrechten zij hebben en of die toegang passend is.Naarmate de adoptie van AI-agenten versnelt, groeit ook de governance-uitdaging. Naarmate de adoptie van AI-agenten versnelt, groeit ook de governance-uitdaging.

Jakob H. Kraglund, CEO van Omada, zei: "Elke belangrijke technologische verschuiving creëert een governancekloof en AI-agenten vormen daarop geen uitzondering. Organisaties passen AI in hoog tempo toe. De meeste organisaties kunnen echter geen antwoord geven op vier fundamentele vragen: Welke AI-agenten heb ik? Wie is daarvoor verantwoordelijk? Waartoe hebben ze toegang? En wat is het risico? Omada Agent Governance is ontworpen om precies deze vragen te beantwoorden."

Omada Agent Governance breidt Omada's governance fabric uit naar de nieuwe klasse van digitale werknemers en stelt organisaties in staat om:

De zichtbaarheid van AI-agenten en niet-menselijke identiteiten op cloudplatforms te versterken

De verantwoordingspositie te versterken door eigenaarschap toe te wijzen en het aantal onbeheerde of weesagenten terug te dringen

De operationele duidelijkheid te vergroten door inzicht te geven in hoe identiteiten, toegang en afhankelijkheden samenhangen

Risicoblootstelling te verminderen door toegang af te zetten tegen daadwerkelijk gebruik en het aantal overgeprivilegieerde identiteiten te beperken

De algehele beveiligings- en nalevingspositie te versterken door te voldoen aan toonaangevende raamwerken zoals de EU AI Act, NIST AI RMF, ISO 42001, OWASP en MITRE ATLAS

Auditgereedheid te versnellen met consistente en betrouwbare governance-evidentie

Omada Agent Governance is ontworpen om organisaties de flexibiliteit te geven om hun identiteitsgovernancepositie in elk type omgeving te versterken, terwijl zij bewust agnostisch blijven ten opzichte van bestaande IGA- en bredere IAM-investeringen.

Over Omada

Omada is een leider op het gebied van identiteitsbeveiliging en governance en helpt organisaties risico's te verminderen door de toegang voor elke identiteit – menselijk en niet-menselijk – te beveiligen. Omada's platform maakt gebruik van AI-gedreven inzichten en intelligente automatisering om de efficiëntie, naleving en veiligheid te verbeteren. Met uniforme zichtbaarheid en continue risicobeoordeling stelt Omada beveiligingsteams in staat om bedreigingen sneller op te sporen, de controle te versterken en identiteitsbeveiliging te schalen zonder extra complexiteit. Ga voor meer informatie naar https://www.omadaidentity.com.

PERSCONTACT:

Diana Diaz

Force4 Technology Communications [email protected]

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