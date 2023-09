SAP kondigt nieuwe digitale AI-assistent Joule aan

AI-copiloot Joule, ingebouwd in de technologie die 's werelds meest bedrijfskritische processen aanstuurt, begrijpt echt wat er in het bedrijfsleven omgaat

WALLDORF, Duitsland, 26 september 2023 /PRNewswire/ -- SAP SE kondigt Joule aan. Deze generatieve AI-copiloot verandert de manier waarop bedrijven werken door slimme inzichten te bieden. Joule haalt deze inzichten uit SAP's oplossingen en externe bronnen en deelt ze proactief en met de juiste context.

De AI-assistent transformeert de SAP-gebruikerservaring volledig. Het is alsof je rechtstreeks met je slimste collega praat. Je kunt eenvoudig vragen stellen of in gewone taal problemen uitleggen, en dan krijg je slimme antwoorden. Joule haalt deze antwoorden uit een enorme hoeveelheid bedrijfsgegevens, tekst, afbeeldingen en inzichten uit het hele SAP-portfolio en uit externe bronnen, en behoudt daarbij de context.

Stel je voor dat je Joule vraagt om de winkelprestaties te verbeteren, door een overzicht te genereren dat productinformatie, doelgroepvoorstellen voor producten, voorraad in het magazijn, kooppatronen, kortingen en verzendadviezen per locatie omvat. Of acties te ondernemen ten aanzien van leveranciers om prioriteiten te stellen op basis van gemiddelde factuurbetalingstermijn, marges en CO2-uitstoot. Joule zal voortdurend nieuwe scenario's leveren die na verloop van tijd steeds slimmer worden.

Joule kan ook bepaalde taken volledig afhandelen. Denk dan aan het geven van functieomschrijvingen die onbevooroordeeld zijn en voldoen aan bekende competenties en benodigde vaardigheden. Of aan het ontwikkelen van relevante interviewvragen, waardoor medewerkers meer tijd hebben voor bijdragen op hoger niveau.

Betere resultaten met Joule

Joule wordt geïntegreerd in het SAP Business Technology Platform en in SAP-applicaties van HR tot finance, supply chain, procurement en customer experience. Door op een veilige en compliant manier snel complexe netwerken van geïsoleerde bedrijfsgegevens te doorzoeken en context te bieden om duidelijke inzichten te presenteren, verbetert Joule de productiviteit en de zakelijke resultaten. Joule staat daarmee in lijn met de bewezen staat van dienst van SAP op het gebied van baanbrekende technologie die daadwerkelijke resultaten oplevert.

"Met bijna 300 miljoen zakelijke gebruikers over de hele wereld die regelmatig met SAP-cloudoplossingen werken, heeft Joule de kracht om de manier waarop bedrijven en mensen werken te herdefiniëren", zegt Christian Klein, CEO en lid van de Executive Board van SAP SE. "Joule maakt gebruik van SAP's unieke positie op het snijvlak van business en technologie en bouwt voort op de relevante, betrouwbare en verantwoordelijke benadering van Business AI die we hebben ontwikkeld om onze klanten te blijven helpen hun meest dringende problemen op te lossen. Joule weet niet alleen wat je zegt, maar ook wat je bedoelt."

"Nu generatieve AI de initiële hype achter zich laat, begint het werk om meetbare return on investment te garanderen", zegt Phil Carter, Group Vice President, Worldwide Thought Leadership Research, IDC. "SAP begrijpt dat generatieve AI uiteindelijk deel zal uitmaken van het dagelijks leven en werk, en neemt de tijd om een echte zakelijke copiloot te bouwen die zich richt op het genereren van antwoorden op basis van scenario's uit de echte wereld - en om de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat het ook verantwoord is."

AI-ecosysteem van de toekomst

SAP's 50 jaar diepgaande kennis van de industrie en processen zal door Joule worden benut voor resultaten die voortkomen uit integratie, data, kwaliteit en vertrouwen. Joule zal in november van dit jaar beschikbaar zijn als onderdeel van SAP SuccessFactors en SAP Start, en begin volgend jaar van SAP S/4HANA Public Cloud Edition. CX, Ariba en het SAP Business Technology Platform zullen volgen, met vele andere updates in SAP's portfolio die worden aangekondigd op SAP SuccessConnect (2-4 oktober), SAP SpendConnect Live (9-11 oktober), SAP Customer Experience Live (25 oktober) en SAP TechEd (2-3 november).

Joule bouwt voort op en verbetert SAP's bestaande Business AI-aanbod; meer dan 26.000 SAP-cloudklanten hebben nu toegang tot SAP Business AI in meerdere scenario's en partneroplossingen. Tijdens SAP Sapphire in mei kondigde SAP nieuwe generatieve AI-scenario's aan in de SAP Signavio Process Manager-oplossing. Deze scenario's helpen proceseigenaren en analisten om tot vijftig procent efficiënter te werken. Ze identificeren snel de meest geschikte procesmodellen en KPI's op basis van expertise opgebouwd uit SAP's Large Language Models (LLM) en best practices voor klanten.

SAP's alomvattende strategie om een AI-ecosysteem van de toekomst op te bouwen, omvat directe investeringen, zoals de investeringen die in juli werden aangekondigd met Aleph Alpha, Anthropic en Cohere, en samenwerkingsverbanden met derden, waaronder Microsoft, Google Cloud en IBM, die in mei werden aangekondigd. Sapphire Ventures, een wereldwijd software-investeringsbedrijf, wordt gesteund door SAP en besteedt meer dan US$ 1 miljard aan de financiering van start-ups op het gebied van AI-technologie voor bedrijven.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2221745/SAP_SE_AI_Assistant_Joule.mp4

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1093077/4294273/SAP_Logo.jpg

SOURCE SAP SE