Skyscanner onthult de zeven trends die reizen in 2026 vormgeven

De reistrends voor 2026 zijn onder andere: Glowmads, Shelf Discovery, Altitude Shift, Book-bound, Catching Connections, Family Miles, Destination Check-in

LONDEN, 31 oktober 2025 /PRNewswire/ -- Skyscanner, een wereldwijd toonaangevende reis-app, lanceert haar report Reistrends van 2026 met de zeven belangrijkste trends die het gedrag van reizigers het komende jaar zullen bepalen en waarin de grote trends worden geschetst die de toekomst van reizen vormgeven.

In 2026 stellen reizigers reizen samen die beter bij hun persoonlijkheid passen en aansluiten bij waar ze van houden. Nu de kosten voor levensonderhoud nog altijd een hoofdbekommernis zijn, worden reizen in 2026 doelgericht samengesteld. Ze zijn afgestemd op passies, prioriteiten en een persoonlijk gevoel van 'de moeite waard'.

Bryan Batista, CEO van Skyscanner, verklaart: "Skyscanner's report Reistrends van 2026 laat zien hoe reizen meer dan ooit persoonlijker wordt. Of het nu gaat om het samenstellen van een reis rond een niet te missen 'bestemmingshotel', een nieuw favoriet boek verslinden tijdens een leesretraite, het integreren van een schoonheidsroutine in hun reisroute of het hele gezin mee op reis nemen, reizen zal meer georganiseerd, geaard en uniek worden."

De report combineert de eigen gegevens van Skyscanner met wereldwijd consumentenonderzoek en inzichten van gerenommeerde merken als Reddit, Malin & Goetz, All Trails en Penguin Books om de zeven trends te identificeren die reizen in 2026 vormgeven.

De zeven trends die reizen in 2026 vormgeven:

Glowmads

Schoonheidsrituelen zullen bepalen hoe - niet alleen waar - we reizen.

33% van de wereldreizigers wil de lokale schoonheidscultuur ervaren en 20% zegt dat ze door TikTok en sociale media worden beïnvloed[1].

In 2026 zullen huidverzorgings- en schoonheidsroutines van sociale feeds verhuizen naar het echte reisgedrag. Schoonheid wordt onderdeel van het reisschema, van huidverzorgingsroutines aan boord van het vliegtuig tot bezoeken aan emblematische plaatselijke schoonheidsspeciaalzaken om cultproducten te kopen. Terwijl Seoel als wereldwijd symbool van de schoonheidscultuur blijft groeien, gaat deze trend minder over waar je naartoe moet gaan en meer over hoe schoonheid de manier bepaalt waarop mensen reizen.

Shelf Discovery

Culinair toerisme ruilt restaurantboekingen in voor supermarktsafari's.

35% van de wereldreizigers is van plan om tijdens hun volgende vakantie in de plaatselijke supermarkt te gaan winkelen.

Om "te eten als een local" moet je nu naar de afdeling van de snacks.Gastronomietoerisme is aan het veranderen, van Tokio verkoopautomaten en 7-Eleven Slurpees tot IJslands geothermisch gebakken brood. Hoe mensen reizen om te eten is nu deels een diepe culturele duik, deels een budgethack, en biedt een unieke blik in het lokale leven dat betaalbaar en authentiek is.

Altitude Shift

Reizigers zitten het hele jaar door alpiene escapades achterna, van sneeuw tot stilte.

Meer dan driekwart (76%) van de wereldreizigers overweegt of plant een vakantie in de bergen voor de zomer of het najaar van 2026[2].

In 2026 zullen reizigers letterlijk naar hogere sferen trekken. Reizigers trekken naar hoger gelegen gebieden - niet alleen voor de skipistes, maar ook voor de serene rust. Alpiene ontsnappingen, van de Dolomieten tot de Annapurna en de Canadese Rockies, lokken over de hele wereld het hele jaar door mensen voor rust buiten de piekuren. Skyscanner heeft wereldwijd een stijging gezien van 103% op jaarbasis van hotelboekingen met behulp van onze filter "Kamer met uitzicht op de bergen".[3]

Book-bound



Nieuwe hoofdstukken schrijven over hoe er even tussenuit zijn, te herbronnen en te herstellen.

Meer dan de helft (57%) van de reizigers heeft een door literatuur geïnspireerde reis geboekt of zou dit overwegen[4].

Mensen kiezen voor reizen en literatuur om er even tussenuit te zijn, te herbronnen en te herstellen, of het nu gaat om in de voetsporen van fictieve helden treden, een rustige vakantie plannen om een goed boek te kunnen lezen of in 's werelds mooiste boekenwinkels en bibliotheken rondsnuffelen. Deze trend vertaalt zich in de manier waarop mensen zoeken naar hotelboekingen, waarbij het gebruik van Skyscanners filter "bibliotheek" wereldwijd met 70% stijgt op jaarbasis.[5]

Catching Connections

Matches, mates en maybes onderweg.

Een indrukwekkende 55% van de reizigers is naar het buitenland gegaan, of heeft overwogen om naar het buitenland te gaan, specifiek om nieuwe mensen te ontmoeten, bijvoorbeeld voor vriendschap of een afspraakje[6].

Nu datinggewoonten veranderen en "bijpraten met vrienden" een werkelijkheid worden, ruilen meer reizigers swipes in voor echte vonken - van het ontmoeten van matches in verre steden tot daten in overzeese landen en onderweg een reisgenoot vinden. We zagen dat hotelboekingen met behulp van de "solo"-filter wereldwijd met 83% op jaarbasis zijn gestegen.[7]

Family Miles

Reizen met meerdere generaties en herinneringen met het hele gezin maken zitten sterk in de lift.

31% van de reizigers over de hele wereld is van plan om met hun gezin op reis te gaan, ook reizen met meerdere generaties[8].

Reizen met meerdere generaties is in opkomst - niet alleen om kosten te delen, maar ook om samen tijd door te brengen en blijvende herinneringen tussen ouders, kinderen en grootouders te creëren.

Met budget als factor en veel thuiswonende twintigers, worden gezinnen - vooral jongere generaties - creatief over hoe en waar ze reizen.

Destination Check-in

Hotels zijn het belangrijkste evenement en bepalen waar en waarom we reizen.

29% verblijft in een accommodatie die deel uitmaakt van de reiservaring of de bestemming zelf[9].

Meer dan ooit voordien kiezen reizigers waar ze naartoe gaan op basis van waar ze willen verblijven. Hotels zijn niet langer alleen een plek om te slapen - ze zijn op zich de bestemming zelf. Reizigers geven de voorkeur aan unieke verblijven, van verbluffende architectuur tot vervoerend design en de algehele sfeer. En terwijl jongere reizigers (en hun sociale feeds) de dupe-obsessie aanwakkeren, herdefiniëren ongewone accommodaties wat het betekent om "de wereld rond te reizen" zonder langeafstandsvlucht.

De toekomst van reizen

De toekomst van reizen is georganiseerd, doordacht en slimmer dan ooit tevoren. Met 84% die zegt evenveel - of meer - naar het buitenland te gaan in 2026 vergeleken met 2025[10], zullen reizigers hun budgetten oprekken om ruimte te maken voor rijkere, meer lonende ervaringen.

AI zal verschuiven van assistent naar agent, waarbij meerdere systemen samenwerken om complexe behoeften van reizigers in te vullen, van reisinspiratie tot ondersteuning op het moment zelf. Het is niet zomaar een evolutie: het is een heel nieuw besturingssysteem voor reizen.

Social en search zijn nu de go-to tools voor inspiratie, opzoekwerk en planning. Terwijl het zoeken steeds slimmer wordt, geven sociale platformen de inspiratiefase een nieuwe vorm door trending spots, niche-ervaringen en aanbevelingen te tonen op een manier die persoonlijk en leuk aanvoelt.

Klik voor meer informatie over de Reistrends van 2026: https://www.skyscanner.nl/reistrends

