Supermicro breidt zijn portfolio uit met 4U-server met hoogste densiteit en NVIDIA HGX A100s 8-GPU en 8U SuperBlade® die 20 A100 PCI-E GPU's ondersteunen

"Supermicro heeft een nieuw 4U-systeem geïntroduceerd dat gebruikmaakt van een NVIDIA HGX™ A100 8-GPU basiskaart (voorheen codenaam Delta), die 6 x de AI-opleidingsprestaties en 7x de inferentiewerklastcapaciteit levert in vergelijking met de huidige systemen", zegt Charles Liang, CEO en president van Supermicro. "Ook het onlangs aangekondigde NVIDIA HGX™ A100 4-GPU-bord (voorheen codenaam Redstone) toont een brede marktacceptatie en we zijn enthousiast over de voortdurende wereldwijde betrokkenheid van de klant. Deze nieuwe Supermicro-systemen zorgen voor een aanzienlijke verbetering van de algemene prestaties voor een snellere werkbelasting die nodig is voor snel veranderende markten, zoals HPC, data-analyse, 'deep learning'-opleidingen en inferentie."

Door gebruik te maken van Supermicro's geavanceerde thermische ontwerp, inclusief aangepaste koellichamen en optionele vloeistofkoeling zijn de nieuwste 2U- en 4U-server met hoge densiteit voorzien van NVIDIA HGX A100 4-GPU 8-GPU basisborden, samen met een nieuwe 4U-server die acht NVIDIA A100 PCI-E GPU's ondersteunt (wordt vandaag verzonden). Het Advanced I/O Module (AIOM)-formaat van de Supermicro verbetert de netwerkcommunicatie met een hoge flexibiliteit. De AIOM kan aan de nieuwste snelle PCI-E 4.0 opslag- en netwerkapparaten met lage latency die NVIDIA GPUDirect ®RDMAen GPUDirect Storage met NVME over Fabrics (NVMe-oF) ondersteunen op NVIDIA Mellanox® InfiniBand, die het uitbreidbare multi-GPU-systeem aandrijft met een continue stroom van gegevensstromen zonder knelpunten. Bovendien houden Supermicro's Titanium Level-voedingen het systeem groen en realiseren ze nog grotere kostenbesparingen met de hoogste efficiëntiegraad in de sector (96 %), terwijl ze redundante ondersteuning voor de GPU's mogelijk maken.

"Supermicro-systemen die aangedreven worden door de NVIDIA A100 kunnen snel naar duizenden GPU's geschaald worden. En met behulp van de nieuwe multi-instance GPU-technologie kan elke A100 GPU gepartitioneerd worden in zeven afzonderlijke GPU-instances om verschillende opdrachten te laten lopen," zei Paresh Kharya, Senior Director Product Management & Marketing bij NVIDIA. "NVIDIA A100 Tensor Core GPU's met TensorFloat 32 bieden tot 20 keer meer rekencapaciteit in vergelijking met de vorige generatie, zonder dat de code gewijzigd hoeft te worden."

Supermicro's geavanceerde 2U-ontwerp voor HGX A100 4-GPU

Dit 2U-systeem is voorzien van de NVIDIA HGX A100 4-GPU basiskaart met Supermicro's geavanceerde thermische koellichaamontwerp om de optimale systeemtemperatuur onder volledige belasting te handhaven, en dat alles in een compacte vorm. Het systeem maakt hoge GPU peer-to-peercommunicatie mogelijk via NVIDIA NVLink®, tot 8TB DDR4 3200 Mhz systeemgeheugen, vijf PCI-E 4.0 I/O-slots die GPUDirect RDMA ondersteunen en vier hot-swappable NVMe met GPUDirect opslagmogelijkheden.

Dicht, veelzijdig 4U-ontwerp met HGX A100 8-GPU

Het nieuwe 4U GPU-systeem is voorzien van de NVIDIA HGX A100 8-GPU basiskaart, maximaal zes NVMe U.2 en twee NVMe M.2, tien PCI-E 4.0 x16-slots, met Supermicro's unieke AIOM-ondersteuning die de 8-GPU-communicatie en gegevensstroom tussen systemen versterkt via de nieuwste technologiestacks zoals GPUDirect RDMA, GPUDirect Storage en NVMe-oF op InfiniBand. Het systeem maakt gebruik van NVIDIA NVLink- en NVSwitch-technologie. Het is ideaal voor grootschalige 'deep learning'-opleiding, neurale netwerkmodeltoepassingen voor onderzoek of nationale laboratoria, supercomputerclusters en HPC-clouddiensten.

Hyperdichte, energie-efficiënte 8U SuperBlade met 20 A100 PCI-E GPU's

De GPU bladeserver met de hoogste densiteit in de sector kan tot 20 nodes en 40 GPU's ondersteunen met twee GPU's met enkele breedte per node, of één NVIDIA Tensor Core A100 PCI-E GPU per node in de 8U SuperBlade-behuizing van Supermicro. De 20 NVIDIA A100 GPU's in 8U verhogen de dichtheid van de rekenkracht in een kleinere voetafdruk, waardoor klanten kunnen besparen op TCO. Ter ondersteuning van de GPU-geoptimaliseerde configuratie en om de topprestaties en capaciteit die nodig zijn voor veeleisende AI-toepassingen te behouden, biedt de SuperBlade een 100 % niet-blokkerende HDR 200Gb/s InfiniBand-netwerkinfrastructuur om 'deep learning" te versnellen en realtime analyse en besluitvorming mogelijk te maken. Een hoge dichtheid, betrouwbaarheid en de mogelijkheid tot upgraden maken van de SuperBlade een perfecte bouwsteen voor bedrijfstoepassingen om AI-aangedreven diensten te leveren.

De breedste portfolio van GPU-versnelde systemen in de sector

Supermicro blijft de geavanceerde GPU's van NVIDIA ondersteunen in verschillende vormen, geoptimaliseerd voor de unieke gebruiksscenario's en eisen van klanten. De 1U GPU-systemen bevatten tot vier NVIDIA GPU's met NVLink, waaronder de NEBS Level 3-gecertificeerde, 5G/Edge-ready SYS-1029GQ. De 2U GPU-systemen van Supermicro, zoals de SYS-2029GP-TR, kunnen tot zes NVIDIA V100 GPU's met dubbele PCI-E Root-complexiteit in één systeem ondersteunen. En tot slot ondersteunen de 10U GPU-servers, zoals de SYS-9029GP-TNVRT, 16 V100 SXM3 GPU-uitbreidingen met Dual Intel Xeon Scalable processoren met ingebouwde AI-versnelling.

Het flexibele aanbod van oplossingen die aangedreven worden door NVIDIA GPU's en GPU-software uit het NVIDIA NGC™ ecosysteem biedt de juiste bouwstenen voor diverse taken voor organisaties die zich bezighouden met verschillende verticale markten - van 'AI inferencing' op ontwikkelde modellen tot HPC en high-end opleiding.

