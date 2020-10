Supermicro расширяет свой ассортимент, предлагая сервер максимальной плотности размером 4U с 8-ю графическими процессорами NVIDIA HGX A100 и блейд-сервер SuperBlade® размером 8U с поддержкой 20 графических процессоров A100 PCI-E

«Компания Supermicro представила новую систему с форм-фактором 4U, в которой задействована системная плата с 8-ю графическими процессорами NVIDIA HGX™ A100 8-GPU (ранее получившая название Delta), обеспечивающая 6-кратное повышение эффективности обучения ИИ и 7-кратное увеличение допустимой рабочей нагрузки на модули управления дедуктивными операциями по сравнению с имеющимися на данный момент системами, ― сообщил генеральный директор и президент компании Supermicro Чарльз Льян (Charles Liang). ― Кроме того, недавно представленная плата с 4 графическими процессорами NVIDIA HGX™ A100 (ранее получившая название Redstone) демонстрирует широкое признание рынка, и нас очень радует проявляемый к ней интерес со стороны потребителей по всему миру. Эти новые системы Supermicro существенно повышают общую производительность на фоне требований быстро меняющихся рынков к увеличению скорости выполнения задач, включая высокопроизводительные вычисления, анализ данных, глубокое обучение и получение логических выводов».

Новейшие серверы с форм-факторами 2U и 4U, спроектированные с максимально эффективным использованием усовершенствованных тепловых расчетов (включая индивидуальные расчеты параметров радиаторов и дополнительного жидкостного охлаждения), выполненных специалистами компании Supermicro, оснащаются системными платами с 4/8 графическими процессорами NVIDIA HGX A100, а новый сервер с форм-фактором 4U поддерживает восемь графических процессоров NVIDIA A100 PCI-E (в настоящее время эта продукция уже отгружается заказчикам). Улучшенный компанией Supermicro форм-фактор модуля ввода-вывода (AIOM) способствует дальнейшему улучшению качества взаимодействия при высокой степени универсальности. Указанный модуль ввода-вывода может комбинироваться с новейшими накопительными и сетевыми устройствами с высокоскоростным интерфейсом PCI-E 4.0, имеющим низкий уровень задержки, поддерживающими технологии NVIDIA GPUDirect ®RDMA и GPUDirect Storage с расширенным сетевым протоколом NVME over Fabrics (NVMe-oF) на базе архитектуры NVIDIA Mellanox® InfiniBand, что обеспечивает непрерывное прохождение потока данных через расширяемую многопроцессорную систему графической обработки без каких-либо узких мест. Кроме того, устанавливаемые компанией Supermicro блоки питания, соответствующие требованиям стандарта 80 PLUS для уровня Titanium, поддерживают экологическую безопасность системы с достижением еще большей экономии затрат при высочайшем в данной отрасли уровне КПД (96%) и сохранении запаса мощности, обеспечивающего функционирование графических процессоров.

«Предлагаемые компанией Supermicro системы на платформе NVIDIA A100 могут быстро масштабироваться до тысяч графических процессоров, либо — при использовании технологии многоэкземплярных графических процессоров — каждый графический процессор A100 может быть разделен на семь изолированных экземпляров ГП для выполнения различных заданий, — сообщил старший директор по управлению продукцией и маркетингу компании NVIDIA Пареш Харья (Paresh Kharya). ― Графические процессоры NVIDIA A100 с тензорными ядрами, использующие формат вычислений TensorFloat 32, обеспечивают увеличение вычислительной мощности до 20 крат по сравнению с процессорами предыдущего поколения без необходимости внесения каких-либо изменений кода».

Усовершенствованная конструкция серверов Supermicro размером 2U с 4 графическими процессорами HGX A100

Эта система, занимающая 2 ячейки стоечного пространства, оснащается системной платой на 4-х графических процессорах NVIDIA HGX A100 с усовершенствованной конструкцией радиаторов на основе тепловых расчетов компании Supermicro, что обеспечивает поддержание оптимальной температуры в системе при полной нагрузке с сохранением компактности конструкции. Данная система предусматривает высокоскоростную одноранговую связь между графическими процессорами по каналу NVIDIA NVLink®, системную память на базе модулей DDR4 (3200 МГц) емкостью до 8 ТБ, пять слотов ввода-вывода PCI-E 4.0 с поддержкой технологии GPUDirect RDMA, а также рассчитана на подключение в горячем режиме четырех NVMe-накопителей с возможностями, обеспечиваемыми технологией GPUDirect Storage.

Универсальная конструкция на 8 графических процессорах HGX A100 с высокой плотностью размещения в форм-факторе 4U

Новая система графической обработки, занимающая 4 ячейки стоечного пространства, оснащается системной платой с 8 графическими процессорами NVIDIA HGX A100, рассчитанной на подключение до шести накопителей типа NVMe U.2 и двух накопителей типа NVMe M.2 и имеющей десять слотов PCI-E 4.0 x16, с поддержкой уникального модуля ввода-вывода (AIOM), разработанного компанией Supermicro, активизирующей взаимодействие между 8-ю графическими процессорами и потоки данных между системами благодаря таким новейшим технологиям как GPUDirect RDMA, GPUDirect Storage и NVMe-oF on InfiniBand. В данной системе используется технология на основе канала NVIDIA NVLink и коммутатора NVSwitch. Она идеально подходит для крупномасштабного глубокого обучения, применения моделей нейронных сетей для научно-исследовательских и национальных лабораторий, суперкомпьютерных кластеров и облачных сервисов поддержки высокопроизводительных вычислений.

Энергоэффективный блейд-сервер сверхвысокой плотности SuperBlade с 20-ю графическими процессорами A100 PCI-E в форм-факторе 8U

Блейд-сервер с высочайшей в отрасли плотностью вычислительной мощности ГП может поддерживать до 20 узлов и 40 графических процессоров с двумя процессорами одинарной ширины на каждый узел или одним процессором NVIDIA Tensor Core A100 PCI-E на каждый узел в выпускаемом компанией Supermicro корпусе SuperBlade с форм-фактором 8U. Размещение 20 графических процессоров NVIDIA A100 в корпусе с форм-фактором 8U повышает плотность вычислительной мощности при уменьшении занимаемого пространства, что обеспечивает клиентам экономию за счет снижения совокупной стоимости владения. Для поддержания конфигурации, оптимизированной под графические процессоры, а также высочайших уровней производительности и пропускной способности, требуемых для решения ресурсоемких задач с применением искусственного интеллекта, сервер SuperBlade обеспечивает абсолютно неблокируемую сетевую инфраструктуру на базе коммутаторов HDR 200Gb/s InfiniBand для ускорения процесса глубокого обучения и получения возможностей анализа и принятия решений в режиме реального времени. Высокая плотность, надежность и модернизируемость делают SuperBlade идеальным структурным элементом для корпоративных систем, предназначенных для обеспечения сервисов с элементами искусственного интеллекта.

Широчайший в отрасли ассортимент систем на графических ускорителях

Компания Supermicro продолжает поддержку современных графических процессоров NVIDIA в различных форм-факторах, оптимизированных под уникальные сценарии вариантов использования и требования заказчиков. Системы графической обработки с форм-фактором 1U содержат до четырех графических процессоров NVIDIA с каналом NVLink, включая серверную платформу SYS-1029GQ, соответствующую 3-му уровню требований NEBS и готовую к работе в сетях 5G/Edge. Предлагаемые компанией Supermicro системы графической обработки с форм-фактором 2U (в частности, SYS-2029GP-TR) могут поддерживать до шести графических процессоров NVIDIA V100 с удвоенными возможностями интерфейса PCI-E Root в рамках одной системы. И наконец, серверы на графических ускорителях с форм-фактором 10U (в частности, SYS-9029GP-TNVRT) поддерживают расширение системы с 16 графическими процессорами V100 SXM3 за счет процессоров Dual Intel Xeon Scalable со встроенным ускорителем искусственного интеллекта.

Универсальный набор решений на основе графических процессоров NVIDIA и их программного обеспечения из экосистемы NVIDIA NGC™ обеспечивает необходимые структурные элементы для решения разнообразных задач корпоративного уровня, ориентированных на различные области применения — от формирования логических выводов в системах искусственного интеллекта до высокопроизводительных вычислений и высококлассного обучения.

