A Supermicro expande seu portfólio com servidor 4U de alta densidade com GPU NVIDIA HGX A100s 8 e 8U SuperBlade® com suporte para 20 A100 PCI-E GPUs

A Supermicro agora oferece a seleção mais ampla e profunda do setor de sistemas GPU com o novo servidor 8 GPUs NVIDIA HGX A100™ para alimentar aplicativos do Edge até a nuvem. Todo o portfólio inclui sistemas GPU de montagem em 1U, 2U, 4U e 10U; Ultra, BigTwin™ e soluções integradas com processadores AMD EPYC™ e Intel ® Xeon com tecnologia Intel ® Deep Learning Boost.

"A Supermicro lançou um novo sistema 4U, implementando uma placa NVIDIA HGX™ A100 8-GPU (antes denominada Delta), que oferece 6 vezes mais desempenho de treinamento de IA e 7 vezes mais capacidade de carga de trabalho de inferência quando comparado aos sistemas atuais", disse Charles Liang, CEO e presidente da Supermicro. "Além disso, a placa NVIDIA HGX™ A100 4-GPU recentemente anunciada (antes denominada Redstone) está mostrando ampla aceitação no mercado e estamos entusiasmados com a participação global em curso com o cliente. Esses novos sistemas da Supermicro aumentam significativamente o desempenho geral para cargas de trabalho aceleradas necessárias para mercados em rápida mudança para HPC, análise de dados, treinamento de aprendizado profundo e inferência."

Aproveitando o design térmico avançado da Supermicro, incluindo dissipadores de calor personalizados e refrigeração líquida opcional, os servidores 2U e 4U de alta densidade mais recentes vêm com placas NVIDIA HGX A100 4-GPU e 8-GPU, junto com um novo servidor 4U com suporte para oito NVIDIA A100 PCI-E GPUs (enviado hoje). O Módulo Avançado I/O (AIOM) da Supermicro aprimora ainda mais a comunicação de rede com alta flexibilidade. O AIOM pode ser acoplado aos mais recentes dispositivos de armazenamento e rede PCI-E 4.0 de alta velocidade e baixa latência que suportam NVIDIA GPUDirect ®RDMA e armazenamento GPUDirect com NVME sobre Fabrics (NVMe-oF) no NVIDIA Mellanox® InfiniBand que alimenta o sistema multi-GPU expansível com um fluxo contínuo de dados sem gargalos. Além disso, as fontes de alimentação de nível de titânio da Supermicro mantêm o sistema verde para obter uma economia de custos ainda maior com a classificação de eficiência mais alta do setor de 96%, enquanto permite suporte redundante para GPUs.

"Os sistemas Supermicro com NVIDIA A100 podem escalar rapidamente para milhares de GPUs ou, usando a nova tecnologia de GPU multi-instância, cada GPU A100 pode ser particionada em sete instâncias isoladas de GPU para executar trabalhos diferentes", disse Paresh Kharya, diretor sênior de gestão de produtos e marketing na NVIDIA. "As GPUs Tensor Core NVIDIA A100 com TensorFloat 32 fornecem até 20 vezes mais capacidade de computação em comparação com a geração anterior, sem a necessidade de alteração de código."

Design 2U avançado da Supermicro para HGX A100 4-GPU

Este sistema 2U vem com placa NVIDIA HGX A100 4-GPU com design de dissipador de calor térmico avançado da Supermicro para manter a temperatura ideal do sistema sob carga total em um formato compacto. O sistema permite alta comunicação GPU ponto a ponto via NVIDIA NVLink®, até 8 TB de memória de sistema DDR4 3200Mhz, cinco slots I/O PCI-E 4.0 com suporte para GPUDirect RDMA, além de quatro NVMe cambiáveis com capacidade de armazenamento GPUDirect.

Design 4U denso e versátil com HGX A100 8-GPU

O novo sistema GPU 4U vem com placa NVIDIA HGX A100 8-GPU, até seis NVMe U.2 e dois NVMe M.2, dez PCI-E 4.0 com 16 portas, com suporte AIOM exclusivo da Supermicro revigorando a comunicação e fluxo de dados 8-GPU entre sistemas com as tecnologia mais recentes, como GPUDirect RDMA, GPUDirect Storage e NVMe-oF no InfiniBand. O sistema utiliza tecnologia NVIDIA NVLink e NVSwitch. É ideal para treinamento deep learning em grande escala, aplicativos de rede neural para laboratórios de pesquisa ou nacionais, clusters de supercomputação e serviços de nuvem HPC.

SuperBlade 8U hiper-denso e com baixo consumo de energia e 20 PCI-E A100 GPUs

O servidor blade de GPU de maior densidade do setor pode suportar até 20 nodes e 40 GPUs com duas GPUs de largura única por node ou uma GPU NVIDIA Tensor Core A100 PCI-E por nó no SuperBlade 8U da Supermicro. As 20 GPUs NVIDIA A100 em 8U aumentam a densidade da capacidade de computação em um espaço menor, permitindo que os clientes economizem no TCO. Para suportar a configuração otimizada por GPU e sustentar o melhor desempenho e rendimento necessários para aplicativos de IA exigentes, o SuperBlade fornece uma infraestrutura de rede InfiniBand HDR 200Gb/s sem bloqueio para acelerar o aprendizado profundo e permitir análise e tomada de decisões em tempo real. Alta densidade, confiabilidade e capacidade de atualização tornam o SuperBlade um bloco de construção perfeito para aplicativos corporativos para serviços com base em IA.

O mais amplo portfólio do setor de sistemas acelerados por GPU

A Supermicro continua dando suporte às GPUs avançadas da NVIDIA em vários formatos, otimizados para as necessidades exclusivas dos clientes. Os sistemas GPU 1U vêm com até quatro GPUs NVIDIA com NVLink, incluindo NEBS Nível 3 certificado, 5G/pronto para Edge SYS-1029GQ. Os sistemas GPU 2U da Supermicro, como o SYS-2029GP-TR, podem suportar até seis GPUs NVIDIA V100 com capacidade dupla PCI-E Root complexo em um sistema. E, por último, os servidores GPU 10U, como o SYS-9029GP-TNVRT, suportam 16 expansões de GPU V100 SXM3 com processadores Dual Intel Xeon escaláveis com aceleração IA integrada.

A linha flexível de soluções oferecidas de GPUs NVIDIA e software GPU do ecossistema NVIDIA NGC™ fornece blocos de construção certos para diversas tarefas para as organizações que atendem vários setores, desde inferência de IA em modelos desenvolvidos até HPC e treinamento de ponta.

