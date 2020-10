Supermicro propose désormais la sélection de systèmes GPU la plus large et la plus complète du secteur avec le nouveau serveur NVIDIA HGX A100™ 8-GPU pour alimenter les applications de l'Edge au cloud. L'ensemble du portefeuille comprend des systèmes GPU en rack 1U, 2U, 4U et 10U ; Ultra, BigTwin™, et des solutions embarquées alimentées à la fois par des processeurs AMD EPYC™ et Intel ® Xeon avec la technologie Intel® Deep Learning Boost.

"Supermicro a introduit un nouveau système 4U, mettant en œuvre une carte de base NVIDIA HGX™ A100 8-GPU (anciennement dénommée Delta), qui offre une performance d'entraînement à l'IA x6 et une capacité de charge d'inférence x7 par rapport aux systèmes actuels", a déclaré Charles Liang, CEO et président de Supermicro. "De plus, la carte 4-GPU NVIDIA HGX™ A100 (anciennement Redstone), récemment annoncée, est largement acceptée par le marché et nous sommes ravis de l'engagement continu de nos clients internationaux. Ces nouveaux systèmes Supermicro améliorent considérablement les performances globales pour les charges de travail accélérées requises pour les marchés en évolution rapide, y compris le HPC, l'analyse des données, la formation à l'apprentissage approfondi et l'inférence."

Tirant parti de la conception thermique avancée de Supermicro, y compris les dissipateurs de chaleur personnalisés et le refroidissement liquide en option, les derniers serveurs 2U et 4U haute densité sont équipés de cartes de base NVIDIA HGX A100 4-GPU 8-GPU, ainsi que d'un nouveau serveur 4U prenant en charge huit GPU NVIDIA A100 PCI-E (livraison aujourd'hui). Le facteur de forme AIOM (Advanced I/O Module) du Supermicro améliore encore la communication en réseau avec une grande flexibilité. L'AIOM peut être couplé avec les derniers périphériques de stockage et de réseau PCI-E 4.0 à haut débit et faible latence qui prennent en charge les technologies NVIDIA GPUDirect ®RDMA et GPUDirect Storage with NVME over Fabrics (NVMe-oF) sur NVIDIA Mellanox® InfiniBand qui alimente le système multi-GPU extensible avec un flux de données continu sans goulots d'étranglement. De plus, les alimentations électriques de Supermicro, de niveau Titane, maintiennent le système au vert pour réaliser des économies encore plus importantes avec le taux d'efficacité le plus élevé de l'industrie, soit 96%, tout en permettant un support redondant pour les GPU.

"Les systèmes Supermicro équipés du NVIDIA A100 peuvent rapidement évoluer vers des milliers de GPU ou, grâce à la nouvelle technologie GPU multi-instance, chaque GPU A100 peut être partitionné en sept instances GPU isolées pour exécuter différentes tâches", a déclaré Paresh Kharya, directeur principal du marketing et de la gestion des produits chez NVIDIA. "Les GPU NVIDIA A100 Tensor Core avec TensorFloat 32 offrent une capacité de calcul jusqu'à 20 fois supérieure à celle de la génération précédente sans nécessiter de modifications du code."

La conception 2U avancée de Supermicro pour le HGX A100 4-GPU

Ce système 2U est équipé de la carte de base NVIDIA HGX A100 4-GPU avec la conception avancée du dissipateur thermique de Supermicro pour maintenir la température optimale du système à pleine charge, le tout dans un facteur de forme compact. Le système permet une communication peer-to-peer GPU élevée via NVIDIA NVLink®, jusqu'à 8 To de mémoire système DDR4 3200Mhz, cinq emplacements E/S PCI-E 4.0 supportant le GPUDirect RDMA ainsi que quatre NVMe échangeables à chaud avec capacité de stockage GPUDirect.

Conception 4U dense et polyvalente avec le HGX A100 8-GPU

Le nouveau système GPU 4U comprend la carte de base NVIDIA HGX A100 8-GPU, jusqu'à six NVMe U.2 et deux NVMe M.2, dix emplacements PCI-E 4.0 x16, avec le support AIOM unique de Supermicro qui dynamise la communication et le flux de données 8-GPU entre les systèmes grâce aux dernières piles technologiques telles que GPUDirect RDMA, GPUDirect Storage et NVMe-oF sur InfiniBand. Le système utilise la technologie NVIDIA NVLink et NVSwitch. Il est idéal pour la formation à l'apprentissage approfondi à grande échelle, les applications de modèles de réseaux neuronaux pour la recherche ou les laboratoires nationaux, les grappes de supercalculateurs et les services de calcul haute performance (HPC) en nuage.

SuperBlade 8U hyperdense et économe en énergie avec 20 GPU PCI-E A100

Le serveur lame GPU à la plus haute densité du secteur peut prendre en charge jusqu'à 20 nœuds et 40 GPU avec deux GPU simple largeur par nœud, ou un GPU NVIDIA Tensor Core A100 PCI-E par nœud dans le boîtier SuperBlade 8U de Supermicro. Les 20 GPU NVIDIA A100 en 8U augmentent la densité de la puissance de calcul dans un encombrement réduit, ce qui permet aux clients d'économiser sur le coût total de possession. Pour prendre en charge la configuration optimisée par le GPU et maintenir les performances et le débit de pointe nécessaires aux applications d'IA exigeantes, la SuperBlade fournit une infrastructure de réseau InfiniBand HDR 200Gb/s 100% non bloquante pour accélérer l'apprentissage approfondi et permettre l'analyse et la prise de décision en temps réel. La haute densité, la fiabilité et l'évolutivité font du SuperBlade un élément de base parfait pour les applications d'entreprise permettant de fournir des services alimentés par l'IA.

Le plus vaste portefeuille de systèmes accélérés par GPU de l'industrie

Supermicro continue de soutenir les GPU avancés de NVIDIA sous diverses formes, optimisés pour les scénarios d'utilisation et les exigences uniques des clients. Les systèmes GPU 1U contiennent jusqu'à quatre GPU NVIDIA avec NVLink, y compris les systèmes certifiés NEBS niveau 3, 5G/Edge-ready SYS- 1029GQ. Les systèmes GPU 2U de Supermicro, tels que le SYS- 2029GP-TR, peuvent prendre en charge jusqu'à six GPU NVIDIA V100 avec une capacité complexe double PCI-E Root dans un seul système. Enfin, les serveurs GPU 10U, tels que SYS- 9029GP-TNVRT, prennent en charge 16 extensions GPU V100 SXM3 avec des processeurs Dual Intel Xeon Scalable avec accélération AI intégrée.

La gamme flexible de solutions alimentées par les GPU NVIDIA et le logiciel GPU de l'écosystème NVIDIA NGC™ fournit les blocs de construction appropriés pour diverses tâches pour les organisations qui s'adressent à divers secteurs verticaux - de l'inférence AI sur des modèles développés au HPC et à la formation haut de gamme.

