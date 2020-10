Supermicro amplía su cartera con NVIDIA HGX A100s 8-GPU y 8U SuperBlade®

"Supermicro ha presentado un nuevo sistema 4U, implementando una placa base NVIDIA HGX™ A100 8-GPU (antes con nombre en código Delta), que despliega rendimiento de formación 6x AI y capacidad de carga de trabajo de interfaz 7x cuando se compara con los sistemas actuales", afirmó Charles Liang, consejero delegado y director general de Supermicro. "Además, la placa recientemente anunciada NVIDIA HGX™ A100 4-GPU (anteriormente con nombre en código Redstone) ha mostrado una amplia aceptación de mercado, y estamos emocionados por la dedicación al cliente mundial actual. Estos nuevos sistemas de Supermicro impulsan de forma considerable el rendimiento general para cargas de trabajo aceleradas que necesitan de cambios de mercado rápidos, incluyendo HPC, analítica de datos, formación de aprendizaje profunda e interferencia".

Aventajándose del diseño térmico avanzado de Supermicro, incluyendo disipadores de calor personalizados y refrigeración líquida opcional, los últimos servidores de alta densidad 2U y 4U cuentan con placas base NVIDIA HGX A100 4-GPU 8-GPU, además de un nuevo servidor 4U compatible con 8 NVIDIA A100 PCI-E GPUs (se puede enviar desde hoy). El factor de forma Advanced I/O Module (AIOM) de Supermicro mejora las comunicaciones en red con su elevada flexibilidad. AIOM se puede acoplar con el almacenamiento de alta velocidad y baja latencia PCI-E 4.0 y los dispositivos en red que son compatibles con NVIDIA GPUDirect ®RDMA y GPUDirect Storage con NVME en Fabrics (NVMe-oF) en NVIDIA Mellanox® InfiniBand que alimenta el sistema ampliable multi-GPU con un flujo continuado de datos que realizan el seguimiento sin cuellos de botella. Además, los suministros energéticos Titanium Level de Supermicro mantienen el sistema verde para conseguir un ahorro de costes superior con una elevada eficacia de clasificación industrial cifrada en un 96%, a la vez que permite un apoyo redundante para GPUs.

"Los sistemas de Supermicro que utilizan NVIDIA A100 pueden escalar de forma rápida hasta los miles de GPUs, o utilizarse con la nueva tecnología GPU de múltiples instancias, cada una de ellas con A100 GPU que se pueden partir en siete instancias GPU aisladas para utilizarse en diferentes trabajos", explicó Paresh Kharya, director senior de gestión de productos y marketing de NVIDIA. "NVIDIA A100 Tensor Core GPUs con TensorFloat 32 proporcionan hasta 20 veces más de capacidad computacional que la generación anterior sin necesitar de ningún cambio de código".

Diseño avanzado 2U de Supermicro para HGX A100 4-GPU

Este sistema 2U cuenta con placa base NVIDIA HGX A100 4-GPU que dispone del diseño de disipador de calor térmico avanzado de Supermicro para mantener la temperatura de sistema óptima bajo carga completa, todo ello con un factor de forma compacto. El sistema permite una comunicación GPU elevada de igual a igual por medio de NVIDIA NVLink®, hasta 8TB en memoria de sistema DDR4 3200Mhz, 5 PCI-E 4.0 I/O ranuras compatibles con GPUDirect RDMA además de permitir una capacidad de cuatro hot-swappable NVMe with GPUDirect Storage.

Diseño 4U denso y versátil con HGX A100 8-GPU

El nuevo sistema 4U GPU cuenta con placa base NVIDIA HGX A100 8-GPU, hasta 6 NVMe U.2 y 2 NVMe M.2, 10 PCI-E 4.0 x16 ranuras, con la compatibilidad única AIOM de Supermicro que refuerza el flujo de comunicación y datos 8-GPU entre sistemas por medio de las ultimas agrupaciones de tecnología, como GPUDirect RDMA, GPUDirect Storage y NVMe-oF en InfiniBand. El sistema utiliza la tecnología NVIDIA NVLink y NVSwitch. Es ideal para formación de aprendizaje profundo a gran escala, aplicaciones de modelo en red neural para laboratorios nacionales o de investigación, agrupaciones de supercomputación y servicios en nube HPC.

8U SuperBlade con 20 A100 PCI-E GPUs hiper-denso y con eficacia energética

El servidor blade GPU de alta densidad industrial es compatible con hasta 20 nodos y 40 GPUs con dos GPUs de anchura única por nodo, o un NVIDIA Tensor Core A100 PCI-E GPU por nodo en el cierre 8U SuperBlade de Supermicro. Las 20 NVIDIA A100 GPUs en 8U elevan la densidad de la potencia de computación en una huella más pequeña, lo que permite a los clientes ahorrar en TCO. Para ser compatible con la configuración optimizada GPU y mantener el rendimiento principal y necesidad de uso de las aplicaciones de IA exigentes, SuperBlade proporciona una infraestructura de red de tipo 100% non-bloqueadora HDR 200Gb/s InfiniBand que acelera el aprendizaje profundo y permite el análisis y toma de decisiones en tiempo real. La elevada densidad, fiabilidad y capacidad de actualización hacen de SuperBlade un bloque de construcción perfecto para que las aplicaciones empresariales desplieguen servicios que utilizan la IA.

La cartera más amplia de la industria de sistemas acelerados GPU

Supermicro continúa apoyando las GPUs avanzadas de NVIDIA en varios factores de forma, optimizados para los escenarios y requisitos de casos de uso únicos de los clientes. Los sistemas 1U GPU contienen hasta 4 NVIDIA GPUs con NVLink, incluyendo certificación de tipo NEBS Level 3, 5G/Edge-ready SYS- 1029GQ. Supermicro 2U GPU sistemas, como SYS- 2029GP-TR, que son compatibles con hasta 6 NVIDIA V100 GPUs con capacidad compleja de tipo dual PCI-E Root dentro de un sistema. Y finalmente, los servidores 10U GPU, como SYS- 9029GP-TNVRT, son compatibles con 16 V100 SXM3 GPU expansiones con procesadores Dual Intel Xeon Scalable con aceleración de la IA integrada.

La gama flexible de soluciones que utilizan el software NVIDIA GPUs y GPU del ecosistema NVIDIA NGC™ proporciona los bloques de construcción adecuados para tareas diversas para organizaciones destinadas a varios verticales – que abarcan desde la interferencia de la IA en los modelos desarrollados a HPC hasta formación de alta gama.

