Supermicro introduceert de meest veelzijdige portefeuille van op AMD EPYC™ 7003 gebaseerde systemen die wereldwijd opslagdiensten aanbieden - 36% verbetering - voor 's werelds meeste kritische workloads

De Supermicro A+ lijn omvat servers die een single- en dualsocketsysteemoplossing bevatten om de tijd naar resultaten te verkorten en betere zakelijke beslissingen te stimuleren. Zo is de onlangs aangekondigde nieuwe 2U 2-node multi-GPU server bijvoorbeeld het perfecte platform voor videostreaming, high-end cloud gaming en ontelbare socialnetworkingtoepassingen. De op de markt toonaangevende systeemflexibiliteit en kostenbesparingen van Supermicro zorgen voor ononderbroken prestaties. Met innovatieve serverontwerpen die het vereiste stroomverbruik verlagen terwijl ze vooroplopen in de industrie op het gebied van prestaties, baant Supermicro de weg met toepassinggeoptimaliseerde servers die het voor moderne bedrijven mogelijk maken de kosten te verlagen en de klantervaring te verbeteren.

"Supermicro is altijd leider geweest in het ontwerpen en produceren van de grootste toepassingsgeoptimaliseerde serverportefeuilles die voldoen aan de vraag van onze klanten", aldus Charles Liang, president and CEO van Supermicro. "Onze Building Block Architecture maakt het mogelijk een veelzijdige portefeuille van systemen te leveren die de voordelen van de derde generatie AMD EPYC processors voor specifieke workloads zoals ons 2U 2 Node GPU systeem met PCIe 4.0 voor cloudgaming onze 2U CloudDC enkelvoudige processor high core countsysteem voor opslagtoepassingen maximaliseren. Deze systemen verlagen TCO- en de totale kosten van het milieu (TCE), wat een essentiële graadmeter is omdat we allemaal verantwoordelijk zijn voor het minimaliseren van de effecten van datacenters op het milieu."

De nieuwe derde generatie AMD EPYC 7003 processors is ontworpen met de "Zen3" core dat wel 19% meer instructie per cyclus2 levert dan de vorige generatie en max. 64 cores per socket bevat voor een exceptionele prestatie bij populaire benchmarks en realworld workloads. De nieuwe systemen van Supermicro omvatten een reeks computing- en opslagsystemen ontwikkeld voor veel van de meest veeleisende toepassingen voor Kunstmatige intelligentie, HPC, Enterprise en cloudgebruik.

"We hebben de EPYC 7003 processors ontwikkeld om de klanten precies dat te geven waarvan ze zeiden dat ze het nodig hadden. Prestaties over alle workloads en de mogelijkheid meer tijd te investeren in waarden, out of the box," aldus Ram Peddibhotla, corporate vice president, EPYC product management bij AMD. "Met leiderschapsstructuren, prestaties en moderne beveiligingskenmerken zijn de EPYC 7003 processors de beste keus en blijven maatgevend voor de moderne datacenters."

De nieuwe A+ product-aanpassing met AMD EPYC 7003 processors helpt toonaangevende ondernemingen tijd voor een oplossing voor een reeks toepassingen te reduceren, verbeterde beveiligingskenmerken toe te voegen en alle workloads toe te staan in de cloud, offline, of in een particuliere cloud te werken. Supermicro heeft vele oplossingen en referentiekaders gecertificeerd die het organisaties mogelijk maken sneller dan ooit tevoren met eenvoudige middelen inzicht te krijgen in hun data. Deze oplossingen omvatten: Kunstmatige intelligentie/ML/DL trainingg interference workloadgeoptimaliseerde, gecertificeerde servers, HCI/SDI, of softwarespecifieke opslag zoals VMWare vSAN, RedHat CEPH en Weka.IO. Datamanagement zoals Oracle 19c, Apache Hadoop en Cassandra en HPC toepassingsoptimalisering zoals Ansys Fluent, OpenFOAM en WRF laten allemaal een verhoogde prestatie zien.

A+ portefeuille, Supermicro-toespraak en virtuele stand – 16 maart

Supermicro zal aanwezig zijn op een virtuele stand met een toespraak van een Senior Vice president en productdemonstraties geven over de nieuwste AMD-producten en -technologieën voor moderne datacentertoepassingen en workloads. De virtuele ervaring brengt de productexperts en technologieleiders bij elkaar, discussiërende over prestatie- en efficiencyvooruitgang voor de cloud, Kunstmatige intelligentie en oplsagworkloads, trends in de moderne datacenters en de presentatie van onze nieuwste producten in een interactieve omgeving.

1 MLNWR-115 SPECjbb®2015-Distributed critical-jOPS vergelijking op basis van de hoogste systeemresultaten gepubliceerd op 12 maart 2021. Configuraties: 20-node, 1x AMD EPYC 7763 (2561044 SPECjbb2015-Distributed critical-jOPS, 2919887 SPECjbb2015-Distributed max-jOPS, https://spec.org/jbb2015/results/res2021q1/jbb2015-20210225-00615.html) versus 2-node, 1x AMD EPYC 7702P (1877397 SPECjbb2015-Distributed critical-jOPS, 2656878 SPECjbb-Distributed max jOPS, https://spec.org/jbb2015/results/res2020q2/jbb2015-20200402-00533.html) for ~1,36x de prestatie.

2 MLN-003: Op basis van een AMD-international test van 1 februari 2021, gemiddelde prestatieverbetering bij ISO-frequentie op een AMD EPYC™ 72F3 (8C/8T, 3.7GHz) in vergelijking met een AMD EPYC™ 7F32 (8C/8T, 3.7GHz), per-core, single thread, gebruikmakend van een geselecteerde set workloads waaronder SPECrate®2017_int_base,SPECrate®2017_fp_base en representatieve serverworkloads. SPEC® en SPECrate® zijn geregistreerde handelsmerken van Standard Performance Evaluation Corporation. Ga voor meer informatie naar spec.org.

