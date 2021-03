Supermicro présente le portefeuille le plus polyvalent de systèmes basés sur AMD EPYC™ 7003 offrant des performances record - 36 % d'amélioration - pour les charges de travail les plus critiques d'aujourd'hui

La gamme Supermicro A+ comprend des serveurs qui intègrent des solutions système à un ou deux sockets, conçues pour réduire le délai d'obtention des résultats et favoriser de meilleures décisions commerciales. Par exemple, le nouveau serveur multi-GPU 2U à 2 nœuds récemment annoncé est la plate-forme parfaite pour le streaming vidéo, les jeux en nuage haut de gamme et d'innombrables applications de réseaux sociaux. Il possède une flexibilité de système leader sur le marché, et les économies réalisées permettront d'obtenir des performances ininterrompues. Avec des conceptions de serveurs innovantes qui réduisent la puissance requise tout en étant à la pointe du secteur en termes de performances, Supermicro ouvre la voie à des serveurs optimisés pour les applications, permettant aux entreprises modernes de réduire leurs coûts et d'améliorer l'expérience de leurs utilisateurs.

« Supermicro a toujours été à la pointe de l'industrie en concevant et en fabriquant le plus grand portefeuille de serveurs optimisés pour les applications qui répondent aux exigences de nos clients », déclare Charles Liang, président et CEO de Supermicro. « Notre architecture modulaire nous permet de proposer un portefeuille de systèmes polyvalents qui maximisent les avantages des processeurs AMD EPYC de 3e génération pour des charges de travail spécifiques, qu'il s'agisse de notre système GPU 2 nœuds 2U avec PCIe 4.0 pour les jeux en nuage ou de notre système 2U CloudDC à processeur unique et à nombre de cœurs élevé pour les applications de stockage. Ces systèmes réduisent le coût total de possession et le coût total pour l'environnement (TCE), qui est une mesure essentielle car nous avons tous la responsabilité de minimiser l'impact des centres de données sur l'environnement. »

Les nouveaux processeurs AMD EPYC 7003 de 3e génération sont conçus avec le cœur « Zen3 » qui fournit jusqu'à 19 % d'instructions par cycle2 de plus que la génération précédente et contient jusqu'à 64 cœurs par socket pour des performances exceptionnelles sur les benchmarks les plus populaires et les charges de travail réelles. Les nouveaux systèmes de Supermicro comprennent une gamme de systèmes de calcul et de stockage conçus pour de nombreuses applications parmi les plus exigeantes, pour les déploiements d'IA, de HPC, d'entreprise et de Cloud.

« Nous avons conçu les processeurs de la série EPYC 7003 pour donner à nos clients exactement ce dont ils avaient besoin, à savoir des performances pour toutes les charges de travail et la possibilité de réduire les délais de valorisation, dès la sortie de la boîte », a déclaré Ram Peddibhotla, vice-président de la gestion des produits EPYC chez AMD. « Grâce à leur architecture de pointe, à leurs performances et à leurs fonctions de sécurité modernes, les processeurs de la série EPYC 7003 constituent un choix supérieur et continuent de définir la norme pour le centre de données moderne. »

La nouvelle gamme de produits A+ avec les processeurs AMD EPYC Series 7003 aide les grandes entreprises à réduire le temps de mise en œuvre d'un large éventail d'applications, à ajouter des fonctions de sécurité améliorées et à permettre l'exécution de toutes les charges de travail dans le cloud, sur site ou dans un cloud privé. Supermicro a certifié de nombreuses solutions et architectures de référence qui permettent aux entreprises de tirer parti de leurs données plus rapidement que jamais et de les déployer facilement. Ces solutions comprennent : Serveurs certifiés et optimisés pour les charges de travail, l'inférence et la formation IA/ML/DL, HCI/SDI ou stockage défini par logiciel tels que VMWare vSAN, RedHat CEPH et Weka.IO. La gestion des données comme Oracle 19c, Apache Hadoop et Cassandra et l'optimisation des applications HPC comme Ansys Fluent, OpenFOAM et WRF affichent toutes des performances accrues.

Portfolio A+, discours Supermicro et stand virtuel – 16 mars

Supermicro tiendra un stand virtuel avec une allocution d'un vice-président senior et des démonstrations de produits sur les derniers produits et technologies AMD pour les applications et charges de travail des centres de données modernes. L'expérience virtuelle réunit les experts en produits et les leaders technologiques de Supermicro, qui discutent des sauts de performance et d'efficacité pour les charges de travail de cloud, d'IA et de stockage, des tendances du centre de données moderne, et dévoilent nos derniers produits dans un environnement interactif.

À propos de Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (SMCI), leader de l'innovation dans le domaine de la technologie des serveurs haute performance et haute efficacité, est un fournisseur de premier plan de Building Block Solutions® avancées pour les centres de données d'entreprise, le Cloud Computing, l'intelligence artificielle et les systèmes d'Edge Computing dans le monde entier. Supermicro s'engage à protéger l'environnement par le biais de son initiative « We Keep IT Green® » et propose à ses clients les solutions les plus efficaces en termes d'énergie et les plus écologiques du marché.

Supermicro, Server Building Block Solutions et We Keep IT Green sont des marques commerciales et/ou déposées appartenant à Super Micro Computer, Inc.

AMD, le logo AMD Arrow, EPYC, et leurs combinaisons sont des marques commerciales d'Advanced Micro Devices, Inc.

Toutes les marques commerciales tierces sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

1 Comparaison MLNWR-115 SPECjbb®2015-Distributed critical-jOPS basée sur les meilleurs résultats système publiés au 12/03/2021. Configurations : 20 nœuds, 1x AMD EPYC 7763 (2561044 SPECjbb2015-Distributed critical-jOPS, 2919887 SPECjbb2015-Distributed max-jOPS, https://spec.org/jbb2015/results/res2021q1/jbb2015-20210225-00615.html ) contre 2 nœuds, 1x AMD EPYC 7702P (1877397 SPECjbb2015-Distributed critical-jOPS, 2656878 SPECjbb-Distributed max jOPS, https://spec.org/jbb2015/results/res2020q2/jbb2015-20200402-00533.html ) pour ~1,36x la performance.

2 MLN-003 : Selon les tests internes d'AMD au 01/02/2021, amélioration moyenne des performances à la fréquence ISO sur un AMD EPYC™ 72F3 (8C/8T, 3,7GHz) par rapport à un AMD EPYC™ 7F32 (8C/8T, 3,7GHz), par cœur, par thread, en utilisant un ensemble sélectionné de charges de travail, notamment SPECrate®2017_int_base, SPECrate®2017_fp_base et des charges de travail de serveur représentatives. SPEC® et SPECrate® sont des marques déposées de Standard Performance Evaluation Corporation. Pour en savoir plus, allez sur spec.org.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1455430/Super_Micro_AMD_EPYC_7003.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1443241/Supermicro_Logo.jpg

