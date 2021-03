Supermicro apresenta o portfólio mais versátil de sistemas baseados em AMD EPYC™ 7003 que oferecem desempenho recorde mundial - 36% de melhoria - para as cargas de trabalho mais críticas atuais

A linha A+ da Supermicro inclui servidores que incorporam soluções de soquete único e sistema de soquete duplo desenvolvidas para reduzir o tempo de resultados e gerar melhores decisões de negócios. Por exemplo, o recentemente anunciado novo servidor com várias GPUs com dois nós de 2U é a plataforma perfeita para transmissão de vídeo, jogos em nuvem de ponta e inúmeros aplicativos de rede social. Ele marcou a flexibilidade do sistema líder de mercado e a economia de custos da Supermicro proporcionarão desempenho ininterrupto. Com projetos de servidor inovadores que reduzem a potência necessária ao mesmo tempo em que lideram o setor em desempenho, a Supermicro prepara o caminho com servidores otimizados para a aplicação, permitindo que as empresas modernas reduzam custos e aumentem a experiência do usuário.

"A Supermicro sempre liderou o setor no projeto e fabricação do maior portfólio de servidores otimizados por aplicações que atendem às demandas de nossos clientes", disse Charles Liang, presidente e CEO da Supermicro. "Nossa arquitetura de blocos de construção nos permite entregar um portfólio versátil de sistemas que maximizam os benefícios dos processadores AMD EPYC de 3ª geração para cargas de trabalho específicas, seja o nosso sistema GPU de 2U com PCIe 4.0 para jogos em nuvem nosso sistema de alta contagem central 2U CloudDC para aplicações de armazenamento, esses sistemas reduzem o TCO e o Custo Total para o meio ambiente (TCE), que é uma métrica essencial, uma vez que todos temos a responsabilidade de minimizar um efeito de data centers no meio ambiente."

Os novos processadores AMD EPYC 7003 de 3ª geração são desenvolvidos com o núcleo "Zen3" que oferece até 19% mais instruções por ciclo2 do que a geração anterior e contém até 64 núcleos por soquete para um desempenho excepcional em referências populares e cargas de trabalho do mundo real. Os novos sistemas da Supermicro incluem uma gama de sistemas de computação e armazenamento desenvolvidos para muitas das aplicações mais exigentes, para implementações em IA, HPC, empresarial e em nuvem.

"Desenvolvemos os processadores da série EPYC 7003 para oferecer aos nossos clientes exatamente o que eles disseram que precisavam, desempenho em todas as cargas de trabalho e capacidade de gerar mais tempo para valorizar, diretamente fora da caixa", declarou Ram Peddibhotla, vice-presidente corporativo, EPYC product management, AMD. "Com arquitetura de liderança, desempenho e modernos recursos de segurança, os processadores da série EPYC 7003 são uma escolha excelente e continuam a impulsionar o padrão para o centro de dados moderno."

A nova linha de produtos A+ com processadores AMD EPYC de série 7003 ajuda as principais empresas a reduzir o tempo até a solução para uma ampla gama de aplicações, adicionar recursos de segurança aprimorados e permitir que todas as cargas de trabalho sejam executadas na nuvem, on-prem ou em uma nuvem privada. A Supermicro certificou muitas soluções e arquiteturas de referência que permitem às organizações obter insights de seus dados mais rápido do que nunca com implementações fáceis. Essas soluções incluem: IA/AM/DL treinamento de inferência de carga de trabalho otimizada, servidores certificados, HCI/SDI, ou armazenamento definido por software, como VMWare vSAN, RedHat CEPH e weka.IO. Gestão de dados, como Oracle 19c, Apache Hadoop, e Cassandra e HPC de otimização de aplicativos como Ansys Fluent, OpenFOAM e WRF mostram maior desempenho.

A+ Portfolio, Supermicro Keynote e Virtual Booth – 16 de março

A Supermicro realizará um estande virtual com um discurso de abertura de um vice-presidente sênior e conduzirá demonstrações de produtos e tecnologias de AMD mais recentes para aplicações e cargas de trabalho modernas de data center. A experiência virtual reúne especialistas em produtos e líderes de tecnologia da Supermicro, discutindo saltos de desempenho e eficiência para cargas de trabalho em nuvem, IA e armazenamento, tendências no centro de dados moderno e revelando nossos mais recentes produtos interativos

1 MLNWR-115 SPECjbb®2015-Distributed critical-jOPS com base nos resultados mais altos do sistema publicados a partir de 03/12/2021. Configurações: 20 nós, 1x AMD EPYC 7763 (2561044 SPECjbb2015-Distributed critical-jOPS, 2919887 SPECjbb2015-Distributed max-jOPS, https://spec.org/jbb2015/results/res2021q1/jbb2015-20210225-00615. html) versus 2 nós, 1x AMD EPYC 7702P (1877397 SPECjbb2015-Distributed critical-jOPS, 2656878 SPECjbb-Distributed max jOPS, https://spec.org/jbb2015/results/res2020q2/ jbb2015-20200402-00533.html) para ~ 1,36x o desempenho.

2 MLN-003: Com base em testes internos da AMD em 01/02/2021, melhora média de desempenho na frequência ISO em um AMD EPYC™ 72F3 (8C/8T, 3,7 GHz) em comparação com um AMD EPYC™ 7F32 (8C/8T, 3,7 GHz), por núcleo, thread único, usando um conjunto selecionado de cargas de trabalho, incluindo SPECrate®2017_int_base, SPECrate®2017_fp_base e cargas de trabalho de servidor representativas. SPEC® e SPECrate® são marcas registradas da Standard Performance Evaluation Corporation. Saiba mais em spec.org.

