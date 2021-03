Supermicro представляет самый универсальный ассортимент систем на базе AMD EPYC™ 7003, обеспечивающих лучшую в мире производительность (на 36% выше) для выполнения важнейших задач сегодняшнего дня

«Компания Supermicro всегда была лидером отрасли в сфере проектирования и производства крупнейшего ассортимента серверов, оптимизированных под прикладные задачи, удовлетворяющего потребности наших клиентов, — сообщил президент и генеральный директор компании Supermicro Чарльз Льян (Charles Liang). — Наша модульная архитектура позволяет нам предлагать универсальный ассортимент систем, максимально использующих преимущества процессоров AMD EPYC 3-го поколения для конкретных прикладных задач, будь то наша система графических процессоров 2U с 2-узловой архитектурой в форм-факторе 2U с шиной PCIe 4.0 для облачного гейминга или наша многоядерная однопроцессорная CloudDC в форм-факторе 2U для хранилищ. Эти системы снижают совокупную стоимость владения и совокупные экологические издержки, что является одним из важнейших показателей, поскольку все мы несем ответственность за минимизацию негативного влияния центров обработки данных на окружающую среду».

Новые процессоры AMD серии EPYC 7003 3-го поколения разработаны с использованием ядра "Zen3", обеспечивающего увеличение числа выполняемых за цикл команд на 19%2 по сравнению с предыдущим поколением, и содержат до 64 ядер на каждый сокет, что обеспечивает высочайшую производительность на популярных бенчмарках при выполнении реальных задач. Новые системы от Supermicro включают в себя ряд вычислительных систем и систем хранения данных, предназначенных для выполнения многих из наиболее требовательных прикладных задач в различных моделях развертывания искусственного интеллекта, а также высокопроизводительных, корпоративных и облачных вычислений.

«Мы разработали процессоры серии EPYC 7003 с целью предоставить нашим клиентам именно то, что они считали для себя необходимым, обеспечив немедленное повышение производительности для всех прикладных задач и возможность сокращения времени окупаемости инвестиций, — заявил вице-президент AMD по управлению выпуском продукции EPYC Рэм Педдибхотла (Ram Peddibhotla). — Процессоры серии EPYC 7003, имеющие лучшую архитектуру, производительность и современный функционал обеспечения безопасности, являются превосходным выбором и продолжают устанавливать стандарты для современных дата-центров».

Новая линейка продуктов A+ с процессорами AMD серии EPYC 7003 помогает ведущим предприятиям сокращать время, затрачиваемое на решение широкого спектра прикладных задач, расширять функционал обеспечения безопасности, а также выполнять все задачи в облачной, локальной или частной облачной среде. Компания Supermicro сертифицировала множество комплексных систем и эталонных архитектур, позволяющих организациям быстрее, чем когда-либо ранее, получать результаты анализа своих данных с использованием простых механизмов развертывания. К числу таких комплексных систем относятся системы искусственного интеллекта/машинного обучения/глубокого обучения, оптимизированные под прикладные задачи анализа на основе логических выводов, сертифицированные серверы, гиперконвергентные/программно-конфигурируемые инфраструктуры (HCI/SDI) и программно-определяемые хранилища, включая VMWare vSAN, RedHat CEPH и Weka.IO. Все системы управления данными, включая Oracle 19c, Apache Hadoop и Cassandra, а также системы оптимизации прикладных задач с использованием высокопроизводительных вычислений, включая Ansys Fluent, OpenFOAM и WRF, демонстрируют повышение производительности.

A+ Portfolio, Supermicro Keynote и Virtual Booth – 16 марта

Supermicro организует виртуальный выставочный стенд, на котором выступит с приветственной речью старший вице-президент компании и будут демонстрироваться новейшие продукты и технологии AMD для выполнения прикладных и рабочих задач в современных центрах обработки данных. На этом виртуальном мероприятии соберутся специалисты по разработке продуктов и ведущие технологи Supermicro для обсуждения возможностей повышения производительности и эффективности систем облачных вычислений, искусственного интеллекта и хранения данных и тенденций развития современных дата-центров, а также демонстрации наших новейших продуктов в интерактивной среде.

Информация о компании Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (SMCI) — ведущая инновационная компания в сфере разработки технологий для высокопроизводительных и высокоэффективных серверов — является одним из крупнейших поставщиков современных комплексных решений Server Building Block Solutions® для корпоративных центров обработки данных, а также систем облачных вычислений, искусственного интеллекта и граничных вычислений по всему миру. Компания Supermicro неустанно стремится к обеспечению защиты окружающей среды, реализуя с этой целью свою программу "We Keep IT Green®", и предлагает клиентам наиболее энергоэффективные и экологически безопасные решения из всех представленных на рынке.

Supermicro, Server Building Block Solutions и We Keep IT Green являются торговыми марками и/или зарегистрированными товарными знаками компании Super Micro Computer, Inc.

AMD, логотип AMD Arrow, EPYC и их комбинации являются товарными знаками компании Advanced Micro Devices, Inc.

Все остальные марки, названия и товарные знаки являются собственностью их соответствующих владельцев.

1 На основании наивысших системных результатов сравнительного испытания MLNWR-115 SPECjbb®2015-Distributed critical-jOPS, опубликованных по состоянию на 12.03.2021. Конфигурации: 20-узловая система с 1 процессором AMD EPYC 7763 (2561044 SPECjbb2015-Distributed critical-jOPS, 2919887 SPECjbb2015-Distributed max-jOPS, https://spec.org/jbb2015/results/res2021q1/jbb2015-20210225-00615.html) в сравнении с 2-узловой системой с одним процессором AMD EPYC 7702P (1877397 SPECjbb2015-Distributed critical-jOPS, 2656878 SPECjbb-Distributed max jOPS, https://spec.org/jbb2015/results/res2020q2/jbb2015-20200402-00533.html) — повышение производительности примерно в 1,36 р.

2 MLN-003: на основании результатов внутренних испытаний компании AMD по состоянию на 1.02.2021, среднее повышение производительности при ISO-частоте на процессоре AMD EPYC™ 72F3 (8 ядер / 8 потоков; 3,7 ГГц) в сравнении с AMD EPYC™ 7F32 (8 ядер / 8 потоков; 3,7 ГГц), в расчете на одно ядро и один поток с использованием отобранного набора задач, включая SPECrate®2017_int_base, SPECrate®2017_fp_base и типовые серверные задачи. SPEC® и SPECrate® являются зарегистрированными товарными знаками Standard Performance Evaluation Corporation. Более подробная информация представлена на сайте spec.org.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1455430/Super_Micro_AMD_EPYC_7003.jpg

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1443241/Supermicro_Logo.jpg

Related Links

http://www.supermicro.com



SOURCE Super Micro Computer, Inc.