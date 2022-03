Supermicro maakt implementatie van NVIDIA Omniverse Enterprise op grote schaal mogelijk met het grootste portfolio NVIDIA-gecertificeerde systemen

NVIDIA-gecertificeerde servers en workstations van Supermicro leveren de GPU-versnelde infrastructuur die uiteenlopende reeksen versnelde workloads kan verwerken. De nieuwste professionele GPU, de NVIDIA RTX™ A5500, stelt ondernemingen in staat een geavanceerde werkomgeving op te zetten in NVIDIA Omniverse™ Enterprise, waar teamleden vanuit de hele wereld hun workflow kunnen versnellen en naadloos samenwerken aan hun ontwerpen en productconcepten, e.e.a. in een gedeelde virtuele omgeving met realtime samenwerking en true-to-reality simulaties.

'Servers en workstations van Supermicro zijn specifiek ontworpen om te profiteren van de NVIDIA AI Enterprise-software en het Omniverse Enterprise-platform, waardoor professionals naadloos met elkaar kunnen samenwerken', aldus Charles Liang, president en CEO van Supermicro. 'We verheugen ons op de nieuwe producten die NVIDIA op de markt gaat brengen, en blijven zelf de beste en meest complete oplossingen presenteren, zoals we dat in de afgelopen 28 jaar consequent hebben gedaan.'

NVIDIA kondigt daarnaast ook NVIDIA OVX aan, een computersysteem dat is ontworpen als antwoord op de behoeften van grootschalige digitale tweelingen. De OVX-referentiearchitectuur combineert zorgvuldig geselecteerde CPU's en GPU's met geoptimaliseerde netwerken en opslag, waardoor organisaties realtime, interactieve, computergegenereerde representaties van fysieke omgevingen kunnen creëren. De NVIDIA OVX-referentiearchitectuur draait op Supermicro SYS-420GP- TNR-servers met NVIDIA A40 GPU's.

'Inmiddels zijn teams vaak over de hele wereld verspreid, waardoor professionals een gedeelde virtuele wereld nodig hebben om hun ontwerpen en simulaties naadloos tot leven te brengen', aldus Bob Pette, vice-president professional visualization bij NVIDIA. 'Samen met Supermicro ontwikkelen we realtime werkomgevingen voor complexe probleemoplossingen en fysiek accurate ontwikkelingsvoorzieningen voor ontwerpers, ingenieurs en makers, waardoor deze in staat worden gesteld samen met elkaar de meest spectaculaire projecten te creëren.'

Supermicro heeft meerdere GPU-geoptimaliseerde systemen op de planning staan met de nieuwe NVIDIA H100 Tensor Core GPU op basis van de NVIDIA Hopper-architectuur, de opvolger van de NVIDIA A100. Zoals bijvoorbeeld een nieuwe NVIDIA HGX™ H100-configuratie met acht H100 GPU's per systeem. Door diverse nieuwe architectonische innovaties in vergelijking met eerdere GPU-systemen, zullen HP- en AI-gebruikers dramatische prestatieverbeteringen zien voor uiteenlopende toepassingen die worden versneld met de nieuwe NVIDIA H100 GPU-gebaseerde servers. Bovendien zullen de zojuist door Supermicro aangekondigde universele GPU-servers klanten in staat stellen de CPU's en GPU's te kiezen en installeren die het meest geschikt zijn voor hun specifieke toepassingseisen, met behoud van een consistente beheerinterface.

Met de AI-software-suites van NVIDIA Enterprise kunnen organisaties van groot tot klein de kracht van AI realiseren, ook als er in de organisatie geen ervaring is opgedaan met AI. De software is geoptimaliseerd voor de ontwikkeling en implementatie van AI in veel besturingssystemen en frameworks. Supermicro heeft bijvoorbeeld de grootste portfolio van NVIDIA-gecertificeerde servers; NVIDIA houdt een lijst bij van deze servers die rigoureus zijn getest om NVIDIA AI Enterprise te kunnen draaien.

NVIDIA Omniverse Enterprise is een end-to-end, 3D-samenwerking en true-to-reality simulatieplatform dat door NVIDIA is geoptimaliseerd om te draaien op door NVIDIA gecertificeerde systemen. Omniverse Enterprise biedt een fundamentele transformatie van complexe 3D-workflows, waardoor teams nog betere 3D-productiekwaliteit kunnen leveren met oneindige iteraties en snellere time-to-market. Supermicro biedt een assortiment werkstations en servers, zoals de A+ SuperWorkstation 5014A-TT, de SYS-540A-TR workstation, en de GPU SuperServer SYS-420GP-TNR die zijn geoptimaliseerd voor NVIDIA Omniverse Enterprise. Deze combinatie van servers en workstations presteert uitsteken in een NVIDIA Omniverse Enterprise-omgeving. Supermicro is nu gemachtigd om licenties voor NVIDIA Omniverse Enterprise licenties te bundelen met workstations en servers van Supermicro, een aanduiding van Supermicro's ervaring in het implementeren van IT-oplossingen.

