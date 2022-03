Supermicro permet le déploiement à grande échelle de NVIDIA Omniverse Enterprise avec le plus large portefeuille de systèmes certifiés NVIDIA du marché

Les serveurs et les stations de travail Supermicro certifiés NVIDIA sont validés pour fournir une infrastructure accélérée par le GPU capable de gérer une gamme variée de charges de travail accélérées. Le dernier GPU professionnel, le NVIDIA RTX™ A5500, permet aux entreprises de mettre en place un environnement de travail avancé dans NVIDIA Omniverse™ Enterprise, dans lequel des équipes dispersées dans le monde entier peuvent accélérer leurs flux de travail et collaborer en toute transparence sur leurs projets et leurs concepts de produits dans un monde virtuel partagé avec une collaboration en temps réel et une simulation fidèle à la réalité.

« La gamme de serveurs et de stations de travail de Supermicro est conçue pour tirer parti de la suite logicielle NVIDIA AI Enterprise et de la plateforme Omniverse Enterprise, permettant aux professionnels de collaborer de façon transparente et de mieux travailler ensemble », a déclaré Charles Liang, président et CEO de Supermicro. « Nous sommes enthousiastes à l'idée des futurs produits que NVIDIA va mettre sur le marché, et de notre engagement à proposer en premier les meilleures solutions les plus complètes, comme nous l'avons toujours fait au cours des 28 dernières années. »

NVIDIA a également annoncé NVIDIA OVX, un système informatique conçu pour répondre aux exigences des jumeaux numériques à grande échelle. L'architecture de référence d'OVX combine des CPU et des GPU soigneusement sélectionnés avec une mise en réseau et un stockage optimisés, permettant aux organisations de créer des représentations interactives en temps réel, générées par ordinateur, d'environnements physiques. L'architecture de référence NVIDIA OVX est disponible sur les serveurs Supermicro SYS-420GP-TNR équipés de processeurs NVIDIA A40.

« Avec des équipes dispersées dans le monde entier, les professionnels ont besoin d'un monde virtuel partagé pour donner vie à leurs conceptions et simulations de façon transparente », a déclaré Bob Pette, vice-président de la visualisation professionnelle chez NVIDIA. « En travaillant avec Supermicro, nous apportons la collaboration en temps réel, la résolution de problèmes complexes et des capacités de construction physiquement précises aux concepteurs, ingénieurs et créateurs afin qu'ils puissent se connecter et créer au-delà de l'imagination. »

Supermicro prévoit de proposer plusieurs systèmes optimisés pour les GPU avec le prochain GPU NVIDIA H100 Tensor Core basé sur l'architecture NVIDIA Hopper, le successeur du NVIDIA A100. Ils incluent notamment une nouvelle configuration NVIDIA HGX™ H100 avec huit GPU H100 par système. Grâce à plusieurs innovations architecturales par rapport aux systèmes GPU précédents, les utilisateurs de HPC et d'IA constateront des améliorations spectaculaires des performances pour une large gamme d'applications qui sont accélérées avec les nouveaux serveurs basés sur le processeur NVIDIA H100. En outre, les serveurs GPU universels de Supermicro, qui viennent d'être annoncés, permettront aux clients de choisir et d'installer les meilleurs CPU et GPU pour les besoins de leurs applications spécifiques tout en conservant une interface de gestion cohérente.

La suite logicielle NVIDIA Enterprise AI permet aux organisations de toutes tailles d'exploiter la puissance de l'IA, même si elles ne disposent d'aucune expertise en la matière. Le logiciel est optimisé pour rationaliser le développement et le déploiement de l'IA sur de nombreux systèmes et cadres d'exploitation. Par exemple, Supermicro possède les plus grands portefeuilles de serveurs certifiés NVIDIA, et NVIDIA maintient une liste de ces serveurs qui ont été rigoureusement testés pour faire tourner NVIDIA AI Enterprise.

NVIDIA Omniverse Enterprise est une plateforme de collaboration 3D et de simulation réaliste de bout en bout, optimisée par NVIDIA pour fonctionner sur des systèmes certifiés NVIDIA. Omniverse Enterprise transforme fondamentalement les flux de travail 3D complexes, permettant aux équipes d'atteindre de nouveaux sommets en matière de qualité de production 3D, d'itérations infinies sans coût d'opportunité et de délais de mise sur le marché plus rapides. Supermicro propose une gamme de stations de travail et de serveurs tels que la SuperWorkstation A+ 5014A-TT, la station de travail SYS-540A-TR et le GPU SuperServer SYS-420GP-TNR qui sont optimisés pour NVIDIA Omniverse Enterprise. Cette combinaison de serveurs et de stations de travail excelle dans les environnements NVIDIA Omniverse Enterprise. Supermicro est désormais autorisé à regrouper les licences NVIDIA Omniverse Enterprise avec les stations de travail et les serveurs Supermicro, ce qui témoigne de l'expertise de Supermicro dans la mise en œuvre de solutions informatiques.

