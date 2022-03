Supermicro possibilita implementação da NVIDIA Omniverse Enterprise em escala com o maior portfólio de sistemas certificados pela NVIDIA do setor

Os servidores e estações de trabalho da Supermicro certificados pela NVIDIA são validados para oferecer a infraestrutura acelerada por GPU que pode suportar uma gama diversificada de cargas de trabalho aceleradas. A GPU profissional mais recente, a NVIDIA RTX™ A5500, permite que as empresas criem um ambiente de trabalho avançado na NVIDIA Omniverse™ Enterprise, na qual as equipes distribuídas por todo o mundo podem acelerar seus fluxos de trabalho e colaborar de forma contínua em seus projetos e conceitos de produtos em um mundo virtual compartilhado, com colaboração em tempo real e simulação realista.

"A linha de servidores e estações de trabalho da Supermicro foi projetada para aproveitar o pacote de software NVIDIA AI Enterprise e a plataforma Omniverse Enterprise, permitindo que os profissionais colaborem e trabalhem melhor juntos", disse Charles Liang, presidente e CEO da Supermicro. "Estamos entusiasmados com os futuros produtos que a NVIDIA trará ao mercado e com nosso compromisso de oferecer as melhores e mais completas soluções para o mercado em primeiro lugar, como temos feito consistentemente nos últimos 28 anos."

A NVIDIA também anunciou o NVIDIA OVX, um sistema computacional desenvolvido para atender aos requisitos de gêmeos digitais em larga escala. A arquitetura de referência OVX combina CPUs e GPUs cuidadosamente selecionadas com redes e armazenamento otimizados, permitindo que as empresas criem representações geradas por computador em tempo real e interativas de ambientes físicos. A arquitetura de referência NVIDIA OVX está disponível nos servidores SYS-420GP-TNR da Supermicro com GPUs NVIDIA A40.

"Com equipes distribuídas por todo o mundo, os profissionais precisam de um mundo virtual compartilhado para dar vida a seus projetos e simulações de forma contínua", afirmou Bob Pette, vice-presidente de visualização profissional da NVIDIA. "Trabalhando com a Supermicro, estamos oferecendo colaboração em tempo real, resolução de problemas complexos e recursos de desenvolvimento fisicamente precisos para projetistas, engenheiros e criadores, para que possam se conectar e criar além da imaginação."

A Supermicro pretende oferecer vários sistemas otimizados por GPU com a próxima GPU NVIDIA H100 Tensor Core com base na arquitetura NVIDIA Hopper, a sucessora da NVIDIA A100. Entre esses sistemas está uma nova configuração NVIDIA HGX™ H100 com oito GPUs H100 por sistema. Com várias inovações de arquitetura em sistemas de GPU anteriores, os usuários de HPC e IA observarão melhorias notáveis de desempenho para uma ampla gama de aplicações que são aceleradas com os novos servidores baseados na GPU NVIDIA H100. Além disso, os servidores Universal GPU anunciados recentemente pela Supermicro permitirão que os clientes escolham e instalem as melhores CPUs e GPUs para seus requisitos específicos de aplicação, mantendo, ao mesmo tempo, uma interface de gerenciamento consistente.

O pacote de software NVIDIA Enterprise AI permite que empresas de todos os portes revelem o poder da IA, mesmo que a empresa não tenha experiência em IA. O software é otimizado para agilizar o desenvolvimento e a implementação de IA em muitos sistemas operacionais e estruturas. Por exemplo, a Supermicro tem os maiores portfólios de servidores certificados pela NVIDIA, e a NVIDIA mantém uma lista desses servidores que foram rigorosamente testados para executar a NVIDIA AI Enterprise.

A NVIDIA Omniverse Enterprise é uma plataforma completa de simulação de realidade e colaboração 3D otimizada pela NVIDIA para rodar nos sistemas certificados pela NVIDIA. A Omniverse Enterprise transforma fundamentalmente fluxos de trabalho 3D complexos, permitindo que as equipes atinjam novos patamares de qualidade de produção 3D, iterações infinitas sem custo de oportunidade e tempo de lançamento mais rápido no mercado. A Supermicro oferece diversas estações de trabalho e servidores como a A+ SuperWorkstation 5014A-TT, a estação de trabalho SYS-540A-TR e o GPU SuperServer SYS-420GP-TNR, que são otimizados para a NVIDIA Omniverse Enterprise. Essa combinação de servidores e estações de trabalho se destaca ao rodar em ambientes NVIDIA Omniverse Enterprise. A Supermicro já está autorizada a oferecer licenças da NVIDIA Omniverse Enterprise com estações de trabalho e servidores da Supermicro, o que indica a experiência da Supermicro na implementação de soluções de TI.

