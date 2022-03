Supermicro ermöglicht den Einsatz von NVIDIA Omniverse Enterprise im großen Maßstab mit dem branchenweit größten Portfolio an NVIDIA-zertifizierten Systemen

Supermicro NVIDIA-zertifizierte Server und Workstations sind validiert, um eine GPU-beschleunigte Infrastruktur zu liefern, die ein breites Spektrum an beschleunigten Arbeitslasten bewältigen kann. Der neueste professionelle Grafikprozessor, der NVIDIA RTX™ A5500, ermöglicht es Unternehmen, in NVIDIA Omniverse™ Enterprise eine fortschrittliche Arbeitsumgebung einzurichten. In dieser Arbeitsumgebung können dann weltweit verteilte Teams ihre Arbeitsabläufe beschleunigen und nahtlos in einer gemeinsamen virtuellen Welt nahtlos in Echtzeit und mit realitätsnahen Simulationen an ihren Designs und Produktkonzepten zusammenarbeiten.

„Die Server und Workstations von Supermicro sind so konzipiert, dass sie die Vorteile der NVIDIA AI Enterprise Software-Suite und der Omniverse Enterprise-Plattform nutzen und es Fachleuten ermöglichen, nahtlos zusammenzuarbeiten", erklärt Charles Liang, Präsident und CEO von Supermicro. „Wir freuen uns auf die zukünftigen Produkte, die NVIDIA auf den Markt bringen wird. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, als erster die besten und vollständigsten Lösungen auf den Markt zu bringen – so wie wir es in den letzten 28 Jahren immer getan haben."

NVIDIA kündigte außerdem NVIDIA OVX an, ein Computersystem, das für die Anforderungen großer digitaler Zwillinge entwickelt wurde. Die OVX-Referenzarchitektur kombiniert sorgfältig ausgewählte CPUs und GPUs mit optimierten Netzwerk- und Speichersystemen und ermöglicht es Unternehmen, interaktive, computergenerierte Darstellungen physischer Umgebungen in Echtzeit zu erstellen. Die NVIDIA OVX Referenzarchitektur ist auf Supermicro SYS-420GP-TNR Servern mit NVIDIA A40 GPUs verfügbar.

„Wenn Teams über die ganze Welt verteilt sind, brauchen Fachleute eine gemeinsame virtuelle Welt, um ihre Entwürfe und Simulationen nahtlos zum Leben zu erwecken", so Bob Pette, Vice President of Professional Visualization bei NVIDIA. „In Zusammenarbeit mit Supermicro bieten wir Designern, Ingenieuren und Kreativen die Möglichkeit, in Echtzeit zusammenzuarbeiten, komplexe Probleme zu lösen und physikalisch exakte Konstruktionen zu erstellen, damit sie sich vernetzen und über ihre Vorstellungskraft hinaus kreativ sein können."

Supermicro plant, mehrere GPU-optimierte Systeme mit dem kommenden NVIDIA H100 Tensor Core GPU auf Basis der NVIDIA Hopper Architektur, dem Nachfolger des NVIDIA A100, anzubieten. Dazu gehört eine neue NVIDIA HGX™ H100 Konfiguration mit acht H100 GPUs pro System. Dank mehrerer architektonischer Innovationen im Vergleich zu früheren GPU-Systemen können HPC- und KI-Anwender bei einer Vielzahl von Anwendungen, die mit den neuen NVIDIA H100 GPU-basierten Servern beschleunigt werden, deutliche Leistungssteigerungen erzielen. Darüber hinaus ermöglichen Supermicros gerade angekündigte Universal GPU Server den Kunden, die besten CPUs und GPUs für ihre spezifischen Anwendungsanforderungen auszuwählen und zu installieren und gleichzeitig eine einheitliche Verwaltungsschnittstelle beizubehalten.

Die NVIDIA Enterprise AI Software Suite ermöglicht es Unternehmen jeder Größe, die Vorteile von KI zu nutzen, selbst wenn im Unternehmen keine KI-Expertise vorhanden ist. Die Software wurde optimiert, um die KI-Entwicklung und -Einführung über viele Betriebssysteme und Frameworks hinweg zu optimieren. Supermicro verfügt beispielsweise über das größte Portfolio an NVIDIA-zertifizierten Servern, und NVIDIA führt eine Liste dieser Server, die rigoros auf die Ausführung von NVIDIA AI Enterprise getestet worden sind.

NVIDIA Omniverse Enterprise ist eine End-to-End-Plattform für 3D-Zusammenarbeit und realitätsnahe Simulation, die von NVIDIA für den Einsatz auf NVIDIA-zertifizierten Systemen optimiert wurde. Omniverse Enterprise verändert komplexe 3D-Workflows grundlegend und ermöglicht es Teams, eine neue Qualität in der 3D-Produktion, unendliche Iterationen ohne Opportunitätskosten und eine schnellere Markteinführung zu erreichen. Supermicro bietet eine Reihe von Workstations und Servern an, wie z. B. die A+ SuperWorkstation 5014A-TT, die SYS-540A-TR Workstation und den GPU SuperServer SYS-420GP-TNR, die für NVIDIA Omniverse Enterprise optimiert sind. Diese Kombination von Servern und Workstations eignet sich hervorragend für den Einsatz in NVIDIA Omniverse Enterprise Umgebungen. Supermicro ist nun autorisiert, NVIDIA Omniverse Enterprise-Lizenzen mit Supermicro-Workstations und -Servern zu bündeln, was die Kompetenz von Supermicro bei der Implementierung von IT-Lösungen unterstreicht.

Erfahren Sie mehr über die enge Zusammenarbeit von Supermicro mit NVIDIA.

Informationen zu Supermicro

Supermicro (NASDAQ: SMCI) ist ein weltweit führender Anbieter von anwendungsoptimierten IT-Gesamtlösungen. Supermicro wurde in San Jose, Kalifornien, gegründet und ist bestrebt, Innovationen für Unternehmen, Cloud, KI und 5G Telco/Edge IT-Infrastrukturen als Erster auf den Markt zu bringen. Wir wandeln uns zu einem Anbieter von IT-Gesamtlösungen mit Server-, KI-, Speicher-, IoT- und Switch-Systemen, Software und Dienstleistungen, während wir weiterhin fortschrittliche, hochvolumige Motherboard-, Stromversorgungs- und Gehäuseprodukte anbieten. Die Produkte werden im eigenen Haus (in den USA, Taiwan und den Niederlanden) entwickelt und hergestellt. Dabei werden die globalen Betriebsabläufe im Hinblick auf Skalierbarkeit und Effizienz genutzt und im Hinblick auf die Verbesserung der TCO und die Verringerung der Umweltbelastung (Green Computing) optimiert. Das preisgekrönte Portfolio der Server Building Block Solutions® ermöglicht es den Kunden, ihre Systeme für die jeweilige Arbeitslast und Anwendung zu optimieren, indem sie aus einer breiten Familie von Systemen auswählen, die aus unseren flexiblen und wiederverwendbaren Bausteinen aufgebaut sind und eine umfassende Reihe von Formfaktoren, Prozessoren, Arbeitsspeicher, GPUs, Speicher, Netzwerken, Stromversorgungs- und Kühllösungen (klimatisiert, freie Luftkühlung oder Flüssigkeitskühlung) unterstützen.

Supermicro, Server Building Block Solutions und We Keep IT Green sind Handelsmarken und/oder eingetragene Handelsmarken von Super Micro Computer, Inc.

Alle anderen Marken, Namen und Warenzeichen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1770811/Supermicro_Workstations.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1443241/Supermicro_Logo.jpg

SOURCE Super Micro Computer, Inc.