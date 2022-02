Supermicro's systeemportfolio van complete IT-oplossingen biedt toonaangevende, naadloze, edge-naar-cloud-oplossingen voor groeiende 5G- en intelligente edge-markten

"Met onze focus op complete IT-oplossingen, creëert Supermicro innovatieve oplossingen die voldoen aan de behoeften van telecom- en 5G-operators wereldwijd", aldus Charles Liang, president en CEO van Supermicro. "Ons brede assortiment producten biedt, samen met onze partners, een ongeëvenaarde waarde voor toepassingen die snelle responstijden en een brede connectiviteit vereisen. "Onze focus op het creëren van systemen met de nieuwste technologie van Intel, AMD en NVIDIA stelt ons in staat om oplossingen te leveren die precies passen bij nieuwe workloads."

Supermicro op MWC:

In hal 5, stand 5D66, zal Supermicro oplossingen demonstreren op een breed scala aan servers voor toepassingen die van de edge naar het datacenter lopen. De Supermicro SYS-E100 en SYS-E302 worden gepresenteerd als compacte edge-servers voor omgevingen met een laag vermogen. Met behulp van de nieuwe Intel Xeon-D-processor, worden de SYS-E300- en de SYS-510D-servers ook in de Supermicro-stand gedemonstreerd. Bovendien worden de 3e Gen Intel Xeon schaalbare processorgebaseerde systemen, die zijn geoptimaliseerd voor edge-computing, ondergebracht in de SYS-E403-, SYS-210SE-, SYS-220HE- en SYS-210P-servers.

Nu steeds meer compute-bronnen naar de edge gaan, heeft Supermicro bewezen oplossingen die de hoge dichtheid en lage latentie leveren die nodig zijn voor 5G multi-access edge-computing (MEC) en cloud-toepassingen. Een scala aan productconfiguraties kan deze workloads aanpakken, zoals het 4U/6U/8U SuperBlade® en het 3U/6U MicroBlade ®, ter ondersteuning van de 3e Gen Intel Xeon SP-, Intel Xeon-D- en Intel Xeon-E-processoren.

Cloud-geoptimaliseerde systemen die in de Supermicro-stand worden getoond, omvatten de nieuwe X12 GrandTwintm, die gebruik maakt van één enkele 3e Gen Intel Xeon schaalbare processor voor elk van de knooppunten, het Supermicro-SuperBlade, het Supermicro-MicroBlade en een rackmount Supermicro Ultra-server. Daarnaast worden nieuwe Supermicro-moederborden gepresenteerd om te voldoen aan veel realtime edge-eisen.

Supermicro werkt samen met verschillende bedrijven om de nieuwste innovaties te laten zien:

Ouster laat een breed scala aan oplossingen zien, waaronder een live verkeer-analyse met behulp van Lidar-technologieën.

laat een breed scala aan oplossingen zien, waaronder een live verkeer-analyse met behulp van Lidar-technologieën. In de stand zal ook een SmartPoint.io -hub te vinden zijn, die live demo's geeft van computervisie AI, 5G-communicatie en meerdere interactieve aanraakschermen.

VSBLTY zal zijn software voor AI aan de edge laten zien voor personalisatie, beveiliging en analyse.

zal zijn software voor AI aan de edge laten zien voor personalisatie, beveiliging en analyse. Taqtile zal een interactieve demonstratie leveren van augmented reality voor robotica, on-site-training en vele voorbeelden van AR/VR-technologieën. Industry 4.0-technologieën zullen profiteren van 5G draadloze technologieën en er vindt ook een demonstratie plaats met Intel-, NVIDIA-, NetApp- en Supermicro-servers.

Over Supermicro

Supermicro (NASDAQ: SMCI) is een wereldwijde leider op het gebied van applicatie-geoptimaliseerde complete IT-oplossingen. Supermicro, opgericht en actief in San Jose, Californië, richt zich op het leveren van eerste marktinnovatie voor enterprise-, cloud-, AI- en 5G Telco/Edge-IT-infrastructuur. We ontwikkelen onszelf tot een complete leverancier van IT-oplossingen met server-, AI-, opslag-, IoT- en switch-systemen, software en diensten, en leveren daarnaast geavanceerde hoogwaardige moederbord-, stroom- en chassisproducten. De producten zijn door Supermicro zelf ontworpen en vervaardigd (in de VS, Taiwan en Nederland) en maken gebruik van wereldwijde activiteiten om schaal en efficiëntie te realiseren en zijn geoptimaliseerd om TCO te verbeteren en de impact op het milieu te verminderen (green computing). Het bekroonde portfolio van Server Building Block Solutions® stelt klanten in staat om te optimaliseren voor hun exacte werklast en toepassing door te kiezen uit een breed scala aan systemen die zijn gebouwd op basis van onze flexibele en herbruikbare bouwblokken die een uitgebreide set van vormfactoren, processoren, geheugen, GPU's, opslag, netwerken, stroom- en koeloplossingen (airconditioning, vrije luchtkoeling of vloeistofkoeling) ondersteunen.

