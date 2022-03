Il portafoglio di sistemi It totali di Supermicro offre soluzioni edge-to-cloud leader di settore ottimizzate a mercati in crescita come 5G e Intelligent Edge

L'elaborazione di dati edge complessi dal punto di vista computazionale sta diventando un requisito per i moderni sistemi edge-to-cloud. L'avvicinamento del calcolo al luogo in cui i dati vengono generati aumenta la reattività, diminuisce le latenze e riduce il traffico di rete verso il data center. Il portafoglio Edge, IoT e 5G di Supermicro, comprendente opzioni di -- conformità NEBS di livello 3, alimentazione AC/CC, I/O frontale, server a profondità ridotta, server a nodo singolo e multinodo, e alloggiamenti rugged IP65 --, offre ai clienti soluzioni ottimizzate da un unico fornitore affidabile. Grazie al vantaggio dato dai tempi di immissione sul mercato garantito da Supermicro, leader nel settore, i clienti possono soddisfare rapidamente i loro requisiti di carico di lavoro edge.

"Con l'attenzione rivolta alle soluzioni totali IT, Supermicro sta creando soluzioni innovative che soddisfano le esigenze degli operatori telco e 5G in tutto il mondo", ha dichiarato Charles Liang, Presidente e CEO di Supermicro. "La nostra vasta gamma di prodotti, insieme ai nostri partner, offrono un valore senza precedenti per le applicazioni che richiedono tempi di risposta rapidi e un'ampia connettività. "La nostra attenzione alla creazione di sistemi con la più recente tecnologia di Intel, AMD e NVIDIA ci consente di fornire soluzioni che corrispondono esattamente ai nuovi carichi di lavoro".

Supermicro alla MWC:

Nella Hall 5, stand 5D66, Supermicro dimostrerà le soluzioni su un'ampia gamma di server per applicazioni che vanno dall'edge al data center. I sistemi SYS-E100 e SYS-E302 di Supermicro saranno mostrati come server edge compatti per ambienti a bassa potenza. Nello stand Supermicro saranno dimostrati anche i server SYS-E300 e SYS-510D, utilizzando il nuovo processore Intel Xeon-D. Inoltre, i sistemi basati su processori scalabili Intel Xeon di terza generazione, ottimizzati per l'edge computing, saranno alloggiati nei server SYS-E403, SYS-210SE, SYS-220HE e SYS-210P.

Con il passaggio di un maggior numero di risorse di calcolo all'edge, Supermicro ha dimostrato di offrire soluzioni ad alta densità e bassa latenza necessarie per applicazioni cloud e di Edge Computing (MEC) multi-accesso 5G. Diverse configurazioni del prodotto possono gestire questi carichi di lavoro, tra cui SuperBlade® 4U/6U/8U e MicroBlade ® 3U/6U, che supporta i processori Intel Xeon SP, Intel Xeon-D e Intel Xeon-E di terza generazione.

I sistemi ottimizzati per il cloud presentati allo stand Supermicro includono il nuovo X12 GrandTwintm, che utilizza un processore scalabile Intel Xeon di terza generazione per ciascuno dei suoi nodi, il SuperBlade Supermicro, il MicroBlade Supermicro e un server Supermicro Ultra con montaggio su rack. Inoltre, saranno presentate anche le nuove schede madre Supermicro per soddisfare molti requisiti edge in tempo reale.

Supermicro sta collaborando con diverse aziende per presentare le più recenti innovazioni:

Ouster dimostrerà un'ampia gamma di soluzioni, tra cui l'analisi del traffico in tempo reale utilizzando le tecnologie Lidar.

dimostrerà un'ampia gamma di soluzioni, tra cui l'analisi del traffico in tempo reale utilizzando le tecnologie Lidar. Nello stand sarà ubicato un hub SmartPoint.io che fornirà dimostrazioni dal vivo di IA per computer vision, comunicazioni 5G e schermi touch interattivi multipli.

che fornirà dimostrazioni dal vivo di IA per computer vision, comunicazioni 5G e schermi touch interattivi multipli. VSBLTY presenterà il suo software per l'intelligenza artificiale nell'edge per la personalizzazione, la sicurezza e l'analisi.

presenterà il suo software per l'intelligenza artificiale nell'edge per la personalizzazione, la sicurezza e l'analisi. Taqtile fornirà una dimostrazione interattiva della realtà aumentata per robotica, formazione in loco e molti esempi di tecnologie AR/VR. Le tecnologie per l'Industria 4.0 trarranno vantaggio dalle tecnologie wireless 5G, e sarà data una dimostrazione utilizzando i server Intel, NVIDIA, NetApp e Supermicro.

Informazioni su Supermicro

Supermicro (NASDAQ: SMCI) è un leader globale nelle soluzioni IT totali ottimizzate per le applicazioni. Fondata e operante a San José, in California, Supermicro si impegna a fornire la prima innovazione sul mercato per le infrastrutture Enterprise, Cloud, AI e 5G Telco/Edge IT. Ci stiamo trasformando in un fornitore totale di soluzioni IT con sistemi server, intelligenza artificiale, storage, IoT e switch, software e servizi, pur continuando a fornire prodotti avanzati per schede madre, alimentazione e chassis ad alto volume. I prodotti sono progettati e realizzati in-house (negli Stati Uniti, a Taiwan e nei Paesi Bassi) sfruttando le operazioni globali per offrire scalabilità ed efficienza e ottimizzati per migliorare il TCO e ridurre l'impatto ambientale (Green Computing). Il premiato portafoglio di Server Building Block Solutions® consente ai clienti l'ottimizzazione per il proprio carico di lavoro e le proprie applicazioni, selezionando da un'ampia famiglia di sistemi costruiti dai nostri blocchi di costruzione flessibili e riutilizzabili che supportano una serie completa di fattori di forma, processori, memoria, GPU, archiviazione, rete, alimentazione e raffreddamento (aria condizionata, raffreddamento ad aria libera o raffreddamento a liquido).

