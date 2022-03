Le portefeuille de systèmes informatiques de Supermicro offre des solutions de pointe, transparentes, Edge-to-Cloud, pour les marchés en croissance de la 5G et de l'intelligence de pointe

Le traitement des données de périphérie complexes sur le plan informatique devient une exigence pour les systèmes Edge-to-Cloud modernes. Rapprocher le calcul de l'endroit où les données sont générées augmente la réactivité, diminue les latences et réduit le trafic réseau vers le centre de données. Le portefeuille Edge, IoT et 5G de Supermicro, comprenant -- la conformité NEBS de niveau 3, l'alimentation AC/DC, les E/S frontales, les serveurs à courte profondeur, les serveurs à un ou plusieurs nœuds et les enclos renforcés IP65 -- des options, offrent aux clients des solutions optimisées fournies par un fournisseur unique et de confiance. Grâce à l'avantage de Supermicro en termes de délais de mise sur le marché, les clients peuvent répondre rapidement à leurs besoins en matière de charge de travail de pointe.

« En mettant l'accent sur les solutions informatiques totales, Supermicro crée des solutions innovantes qui répondent aux besoins des opérateurs Telco et 5G dans le monde entier », déclare Charles Liang, président et PDG de Supermicro. « Notre large gamme de produits, ainsi que nos partenaires, offrent une valeur sans précédent pour les applications qui nécessitent des temps de réponse rapides et une large connectivité. « L'accent que nous mettons sur la création de systèmes dotés des dernières technologies d'Intel, d'AMD et de NVIDIA nous permet de proposer des solutions qui correspondent exactement aux nouvelles charges de travail. »

Supermicro au MWC:

Dans le hall 5, stand 5D66, Supermicro présentera des solutions sur une large gamme de serveurs qui répondent aux applications qui vont de la périphérie au centre de données. Les modèles SYS-E100 et SYS-E302 de Supermicro seront présentés comme des serveurs Edge compacts destinés aux environnements à faible consommation d'énergie. Les serveurs SYS-E300 et SYS-510D, qui utilisent le nouveau processeur Intel Xeon-D, seront également présentés dans le stand de Supermicro. En outre, les systèmes basés sur le processeur Intel Xeon Scalable de 3e génération, optimisés pour l'informatique de périphérie, seront logés dans les serveurs SYS-E403, SYS-210SE, SYS-220HE et SYS-210P.

Alors que de plus en plus de ressources de calcul se déplacent vers la périphérie, Supermicro a démontré que ses solutions offrent la haute densité et la faible latence nécessaires aux applications MEC (Multi-access Edge Computing) et cloud 5G. Un éventail de configurations de produits peut répondre à ces charges de travail, y compris le 4U/6U/8U SuperBlade® et le 3U/6U MicroBlade®, qui prennent en charge les processeurs Intel Xeon SP, Intel Xeon-D et Intel Xeon-E de 3e génération.

Les systèmes optimisés pour le cloud présentés dans le stand Supermicro comprennent le nouveau X12 GrandTwintm, qui utilise un seul processeur Intel Xeon Scalable de 3e génération pour chacun de ses nœuds, le Supermicro SuperBlade, le Supermicro MicroBlade et un serveur Supermicro Ultra monté en rack. En outre, de nouvelles cartes mères Supermicro seront également présentées pour répondre à de nombreux besoins de périphérie en temps réel.

Supermicro collabore avec plusieurs entreprises pour présenter les toutes dernières innovations :

Ouster présentera un large éventail de solutions, notamment l'analyse du trafic en direct grâce aux technologies Lidar.

présentera son logiciel d'IA à la périphérie pour la personnalisation, la sécurité et l'analyse. Taqtile proposera une démonstration interactive de la réalité augmentée pour la robotique, une formation sur site et de nombreux exemples de technologies AR/VR. Les technologies de l'industrie 4.0 bénéficieront des technologies sans fil 5G, et une démonstration utilisant des serveurs Intel, NVIDIA, NetApp et Supermicro sera présentée.

