Supermicro представляет решения для сетей 5G и интеллектуальных периферийных вычислений

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Super Micro Computer, Inc.

Feb 28, 2022, 15:15 ET

Компания Supermicro предлагает лучшие в отрасли комплексные ИТ-решения для сетей 5G и интеллектуальных периферийных вычислений на растущих рынках 

На выставке MWC 2022 производитель продемонстрировал новые продукты с поддержкой масштабных вычислений, ИИ-технологий, высокоскоростной потоковой передачи данных с малой задержкой,  включая приложения на базе AR/VR и Lidar

БАРСЕЛОНА (Испания), 28 февраля 2022 г. /PRNewswire/ -- Компания Super Micro Computer, Inc. (SMCI), мировой лидер в сфере корпоративных вычислительных решений, а также экологически безопасных технологий для хранения данных и сетевого взаимодействия, продемонстрирует свои новинки для 5G- и Edge-телекоммуникаций и IoT-сетей на выставке MWC 2022. Эксперты компании представят ряд решений, отвечающих потребностям операторов связи по всему миру. 

Edge to Cloud Systems Optimized for 5G Workloads
Edge to Cloud Systems Optimized for 5G Workloads

Сложная в вычислительном отношении обработка данных в сетях Edge превратилась в обязательное требование для современных систем Edge-to-Cloud. Перемещение центра вычислений ближе к месту создания данных повышает скорость отклика, уменьшает задержки при передаче и сокращает сетевой трафик, поступающий в центр обработки данных. Решения Supermicro для сетей на базе технологий Edge, IoT и 5G соответствуют требованиям уровня 3 стандарта NEBS и предлагают такие опции, как питание от переменного/постоянного тока, фронтальный ввод-вывод, серверы малой глубины, одно- и многоузловые серверы, а также защищенные корпуса IP65. Клиенты получают целые ИТ-системы от одного надежного поставщика. Помимо этого, продукция Supermicro предусматривает возможность быстрого развертывания и выхода на рынок, чтобы у клиентов была возможность быстро реагировать на повышения нагрузки в сетях Edge. 

«Наша цель — поставка комплексных ИТ-решений. Компания Supermicro создает инновационную продукцию для телекоммуникационных компаний и операторов сетей 5G по всему миру, — заявил президент и генеральный директор компании Supermicro Чарльз Лян (Charles Liang). — Широкий ассортимент продукции, которую мы предлагаем вместе с нашими партнерами, представляет собой беспрецедентную по значимости экосистему для приложений, требующих быстрого отклика и множетсва вариантов подключения. Мы стремимся разрабатывать системы с использованием новейших технологий Intel, AMD и NVIDIA, и такой подход позволяет нам поставлять решения, выдерживающие современные рабочие нагрузки».

Компания Supermicro на выставке MWC 2022:

Продукция компании Supermicro ждет гостей на стенде 5D66 в зале 5: решения для серверов, предназначенные для работы с приложениями и данными в сетях Edge. В списке новинок — компактные пограничные серверы для сред с низким уровнем энергопотребления Supermicro SYS-E100 и SYS-E302, серверы SYS-E300 и SYS-510D на базе нового процессора Intel Xeon-D, оптимизированные для периферийных вычислений серверы SYS-E403, SYS-210SE, SYS-220HE и SYS-210P на базе процессоров Intel Xeon Scalable 3-го поколения.

Все больше вычислительных ресурсов перемещается на периферию, поэтому Supermicro разработала решения, обеспечивающие высокую плотность размещения и низкую задержку, которые обязательны для граничных вычислений с множественным доступом (MEC) в сетях 5G и облачных приложениях. Целый ряд конфигураций может справиться с такими рабочими нагрузками: включая SuperBlade® 4U/6U/8U и MicroBlade® 3U/6U на базе процессоров Intel Xeon SP, Intel Xeon-D и Intel Xeon-E 3-го поколения.

ИТ-решения Supermicro, оптимизированные для облачных вычислений, включают X12 GrandTwintm, где для каждого узла используется один процессор Intel Xeon Scalable 3-го поколения, Supermicro SuperBlade, Supermicro MicroBlade и стоечный сервер Supermicro Ultra. Кроме того, компания представит новые материнские платы, соответствующие новейшим требованиям к периферийным вычислениям в реальном времени.

Компания Supermicro сотрудничает с рядом компаний в целях демонстрации инновационных разработок:

  • Ouster продемонстрирует, среди прочего, продукты для анализа трафика в режиме реального времени с использованием лидарных технологий.
  • Хаб SmartPoint.io будет использован для демонстрации технологий на базе искусственного интеллекта и компьютерного зрения, а также возможностей связи 5G. Будет установлено несколько интерактивных сенсорных экранов.
  • VSBLTY представит ПО для внедрения ИИ-технологий в процесс проведения периферийных вычислениях с целью персонализации, обеспечения безопасности и сбора и анализа данных.
  • Taqtile продемонстрирует работу технологий AR/VR в сфере робототехники, обучения и других областях применения. Технологии Industry 4.0 в сочетании с возможностями беспроводных сетей 5G будут наглядно показаны с использованием серверов Intel, NVIDIA, NetApp и Supermicro.

Информация о компании Supermicro 

Supermicro (NASDAQ: SMCI) — один из мировых лидеров в области оптимизации комплексных ИТ-решений под прикладные задачи. Компания Supermicro, основанная и осуществляющая свою деятельность в Сан-Хосе (шт. Калифорния), стремится первой выводить на рынок свою инновационную продукцию ИТ-инфраструктур корпоративного класса, облачных вычислений, искусственного интеллекта и 5G-телекоммуникаций и периферийных вычислений. Мы превращаемся в поставщика комплексных ИТ-решений с системами серверов, искусственного интеллекта, хранения информации, Интернета вещей (IoT) и коммутации, программным обеспечением и услугами, поставляя при этом современные высокопроизводительные материнские платы, средства электропитания и системные блоки. Эти продукты разрабатываются и производятся собственными силами (в США, Тайване и Нидерландах) с максимальным использованием международной деятельности для обеспечения масштаба и эффективности и оптимизируются для повышения совокупной стоимости владения и снижения воздействия на окружающую среду (зеленые информационные технологии). Превосходный комплекс решений Server Building Block Solutions® позволяет клиентам оптимизировать эти средства конкретно под свои направления деятельности и прикладные задачи за счет выбора из широкого семейства систем, сформированных из наших универсальных стандартных блоков многоразового применения, которые поддерживают исчерпывающий набор форм-факторов, процессоров, модулей памяти, графических процессоров, хранилищ, а также средств сетевого взаимодействия, электропитания и охлаждения (с кондиционированием воздуха, охлаждением свободно циркулирующим воздухом или жидкостным охлаждением).

Supermicro, Server Building Block Solutions и We Keep IT Green являются торговыми марками и/или зарегистрированными товарными знаками компании Super Micro Computer, Inc.

Все остальные марки, названия и товарные знаки являются собственностью их соответствующих владельцев.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1755018/Supermicro_MWC_Announcement.jpg
Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1443241/Supermicro_Logo.jpg

SOURCE Super Micro Computer, Inc.

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