Portfólio de sistemas de TI totais da Supermicro fornece soluções da borda para a nuvem líderes do setor e integradas para mercados crescentes de 5G e borda inteligente

O processamento de dados de borda computacionalmente complexos está se tornando um requisito para os sistemas modernos da borda para a nuvem. Aproximar a computação do local onde os dados são gerados aumenta a capacidade de resposta, diminui as latências e reduz o tráfego de rede para o data center. O portfólio de borda, IoT e 5G da Supermicro -- incluindo opções de conformidade com NEBS nível 3, alimentação por CA/CC, servidores de entrada/saída, servidores de profundidade curta, servidores de nodo único e de vários nodos e gabinetes IP65 robustos -- oferece aos clientes soluções otimizadas fornecidas por um único provedor confiável. Com a vantagem de tempo de lançamento no mercado líder do setor da Supermicro, os clientes podem rapidamente satisfazer suas necessidades de carga de trabalho de borda.

"Com nosso foco em soluções de TI totais, a Supermicro está criando soluções inovadoras que atendem às necessidades das operadoras de telecomunicações e 5G em todo o mundo", disse Charles Liang, presidente e CEO da Supermicro. "Nossa ampla gama de produtos, juntamente com nossos parceiros, oferecem valor sem precedentes para aplicações que exigem tempos de resposta rápidos e ampla conectividade. "Nosso foco na criação de sistemas com as mais recentes tecnologias da Intel, AMD e NVIDIA nos permite oferecer soluções que sejam exatamente compatíveis com novas cargas de trabalho."

Supermicro no MWC:

No corredor 5, estande 5D66, a Supermicro demonstrará soluções em uma ampla gama de servidores que abordam aplicações que vão da borda até o data center. O SYS-E100 e o SYS-E302 da Supermicro serão exibidos como servidores de borda compactos para ambientes de baixa potência. Utilizando o novo processador Intel Xeon-D, os servidores SYS-E300 e SYS-510D também serão demonstrados no estande da Supermicro. Além disso, os sistemas com base no processador escalável Intel Xeon de 3a geração, otimizados para computação de borda, serão alojados nos servidores SYS-E403, SYS-210SE, SYS-220HE e SYS-210P.

Com mais recursos computacionais mudando para a borda, a Supermicro conta com soluções demonstradas e comprovadas que oferecem a alta densidade e baixa latência necessárias para as aplicações de computação de borda 5G de acesso múltiplo (MEC) e de nuvem. Uma série de configurações de produto pode atender a essas cargas de trabalho, como o SuperBlade® 4U/6U/8U e o MicroBlade® 3U/6U, que suportam a terceira geração de processadores Intel Xeon SP, Intel Xeon-D e Intel Xeon-E.

Os sistemas otimizados em nuvem mostrados no estande da Supermicro incluem o novo X12 GrandTwintm, que utiliza um processador escalável Intel Xeon de 3a geração para cada um de seus nodos, o Supermicro SuperBlade, o Supermicro MicroBlade e um ultra-servidor Supermicro montado em rack. Além disso, as novas placas-mãe da Supermicro também serão expostas para atender a muitos requisitos de borda em tempo real.

A Supermicro está trabalhando com várias empresas para mostrar as últimas inovações:

A Ouster demonstrará uma ampla gama de soluções como análise de tráfego ao vivo utilizando tecnologias Lidar.

demonstrará uma ampla gama de soluções como análise de tráfego ao vivo utilizando tecnologias Lidar. Um centro da SmartPoint.io estará instalado no estande e fará demonstrações ao vivo de IA de visão computacional, comunicações 5G e várias telas de toque interativas.

centro da estará instalado no estande e fará demonstrações ao vivo de IA de visão computacional, comunicações 5G e várias telas de toque interativas. A VSBLTY apresentará seu software para IA na borda para personalização, segurança e análise.

apresentará seu software para IA na borda para personalização, segurança e análise. A Taqtile fará uma demonstração interativa de realidade aumentada para robótica, treinamento no local e muitos exemplos de tecnologias de RA/RV. As tecnologias do setor 4.0 se beneficiarão das tecnologias sem fio 5G, e será feita uma demonstração utilizando os servidores Intel, NVIDIA, NetApp e Supermicro.

