Supermicro ने अगली पीढ़ी के AI इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए Arm-आधारित प्लेटफॉर्म और OCP सिस्टमों के साथ Data Center Building Block Solutions® की लचीलता में विस्तार किया

Arm AGI CPU-आधारित प्लेटफॉर्म आधुनिक कार्यभारों के लिए प्रति-वाट-प्रदर्शन में वृद्धि करते हैं

उच्च घनत्व वाले लिक्विड-कूल्ड सिस्टम HPC और AI कार्यभारों को गति प्रदान करते हैं

क्लाउड और एंटरप्राइज वातावरणों में लचीला इंफ्रास्ट्रक्चर एजेंटिक AI को सपोर्ट करता है

सैन जोस, कैलिफ़ोर्निया, 29 अप्रैल 2026 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ: SMCI), एक AI, एंटरप्राइज, स्टोरेज, 5G/एज टोटल समाधान प्रदाता, ने आज नए Arm AGI CPU द्वारा संचालित नए Arm®-आधारित सर्वर प्लेटफॉर्म और नई ओपन कंप्यूट परियोजना (OCP) ORv3-अनुरूप रैक प्रस्तुतियों के साथ अपने Data Center Building Block Solutions (DCBBS) पोर्टफ़ोलियो का विस्तार किया है। 20 से अधिक OCP Inspired™ सिस्टमों के साथ Supermicro उद्योग में अग्रणी है, जो विभिन्न OCP टेक्नोलॉजीयों और फॉर्म फ़ैक्टरों को शामिल करते हुए ओपन डेटा सेंटर परिनियोजनों को सरल बनाते हैं।

DCBBS for Next-Gen HPC and AI Infrastructures

Supermicro के अध्यक्ष और CEO, Charles Liang, ने कहा, "Supermicro अगली पीढ़ी की AI और HPC के लिए Arm-आधारित प्लेटफॉर्म और OCP सिस्टमों के विस्तारित पोर्टफ़ोलियो के साथ अपने DCBBS को आगे बढ़ा रहा है। उच्च घनत्व, लिक्विड-कूल्ड प्रणालियों और ऊर्जा-कुशल आर्म आर्किटेक्चर के साथ, हम प्रति वाट प्रदर्शन को अधिकतम करने और क्लाउड तथा एंटरप्राइज़ वातावरणों में AI को अपनाने में तेजी लाने वाले स्केलेबल, लचीले डेटा सेंटरों को सक्षम बनाते हैं।"

DCBBS संपूर्ण, मॉड्यूलर AI इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रदान करता है। प्रमाणित कंपोनेन्टों और सब-सिस्टमों से निर्मित, DCBBS व्यक्तिगत GPUs और नेटवर्किंग स्विच से लेकर संपूर्ण रैक, साइट इंफ्रास्ट्रक्चर, मैनेजमेंट सॉफ़्टवेयर और पेशेवर सेवाओं तक, संपूर्ण परिनियोजन लचीलापन प्रदान करता है।

"AI की तीव्र वृद्धि डेटा सेंटर में इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकताओं को नया आकार दे रही है," Arm के क्लाउड AI बिजनेस इकाई के कार्यकारी उपाध्यक्ष, Mohamed Awad ने कहा। "Arm Neoverse टेक्नोलॉजी पर निर्मित Arm AGI CPU-आधारित प्लेटफॉर्म, कंप्यूटिंग की इस नई पीढ़ी के लिए आधार प्रदान करते हैं, और Supermicro के साथ हमारा सहयोग आधुनिक AI और क्लाउड वातावरणों के लिए अनुकूलित लचीले, उच्च-घनत्व वाले सिस्टमों में इन क्षमताओं को बाजार में लाता है।"

"ऊर्जा-कुशल Arm Neoverse प्लेटफॉर्म को Supermicro के ORv3 पोर्टफ़ोलियो में एकीकृत करके, OCP समुदाय AI इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए खुली सप्लाई चेन का विस्तार कर रहा है। OCP फाउंडेशन के मुख्य उभरते इकोसिस्टम अधिकारी, Steve Helvie ने कहा, "यह सहयोग पूरे इकोसिस्टम में उच्च-प्रदर्शन, ऊर्जा-कुशल डेटा केंद्रों को बढ़ाने के लिए आवश्यक मॉड्यूलर, लिक्विड-कूल्ड बिल्डिंग ब्लॉक प्रदान करता है।"

Supermicro के विस्तारित OCP ORv3 पोर्टफ़ोलियो में सहज एकीकरण और उच्च-प्रदर्शन कार्यभारों के लिए डिज़ाइन किए गए नए रैक कॉन्फ़िग्रेशन और विशेष रूप से निर्मित सर्वर शामिल हैं। 21-इंच OCP ORv3 रैक के अनुकूल एक नए 2U GPU सिस्टम में P-कोरों के साथ डुअल Intel® Xeon® 6 6700 सीरीज़ प्रोसेसर, पावर शेल्फ के साथ OCP से प्रेरित 1400A बसबार और DC-SCM सपोर्ट शामिल हैं। यह सिस्टम NVIDIA HGX™ B300 8-GPU प्लेटफॉर्म को बड़े पैमाने पर AI परिनियोजन के लिए आवश्यक कंप्यूट घनत्व और बैंडविड्थ प्रदान करने वाले 5वीं पीढ़ी के NVLink® के साथ एकीकृत करता है। और अधिक जानकारी यहां से प्राप्त करें।

ORv3 वातावरणों के लिए Supermicro का FlexTwin™ सिस्टम भी उपलब्ध है, जो 1-OU चेसिस में दो स्वतंत्र सर्वरों को एकीकृत करने वाला एक उच्च-घनत्व, दोहरे नोड वाला प्लेटफॉर्म है। HPC और AI कार्यभारों के लिए डिज़ाइन किया गया यह सिस्टम नवीनतम Intel प्रोसेसरों और भविष्य के Intel तथा AMD CPUs को सपोर्ट करता है। सिस्टम द्वारा उत्पन्न गर्मी की 90%* तक हटाते हुए, FlexTwin द्वारा CPUs, मेमोरी और VRMs के लिए Supermicro के DLC-2 लिक्विड कूलिंग समाधान का उपयोग किया जाता है। अधिक जानकारी यहाँ से प्राप्त करें।

इसके अतिरिक्त, हाल ही में घोषित ऊर्जा-कुशल, स्केलेबल एजेंटिक AI इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए Supermicro के 2U और 5U फॉर्म फैक्टरों में उपलब्ध ऊर्जा-कुशल Arm AGI CPU द्वारा संचालित दो नए Arm-आधारित सिस्टम उच्च कोर घनत्व, विस्तारित मेमोरी क्षमता और लचीली I/O प्रदान करते हैं।

सिस्टम का अवलोकन:

कॉम्पैक्ट 2U सर्वर 64, 128, या 136 Arm Neoverse ® V3 कोर के साथ Arm AGI CPU 6TB तक की DDR5 मेमोरी के लिए 24 DIMM स्लॉट 8 फ्रंट हॉट-स्वैप 2.5" NVMe ड्राइव बे विवरण यहाँ देखें

विस्तारित 5U सर्वर 64, 128 या 136 Arm Neoverse V3 कोर वाले Arm AGI CPU 24 DIMM स्लॉट, DDR5 मेमोरी के 6TB तक के लिए 8 फ्रंट हॉट-स्वैप 2.5" NVMe ड्राइव बे I/O समृद्ध कॉन्फ़िग्रेशन में GPUs की संख्या बढ़ाने के लिए अतिरिक्त PCIe लेनें विवरण यहाँ देखें



Open Compute Project Foundation में कंपनी की OCP परामर्शदाता बोर्ड की सदस्यता वाले स्थान के लिए Supermicro कर्मचारियों के स्वैच्छिक कार्य को प्रोत्साहित करता है। Supermicro द्वारा OCP की गतिविधियों और पहलों को सपोर्ट करने के तरीकों के बारे में अधिक जानने के लिए यहाँ देखें।

*Supermicro के अनुमानों पर आधारित

Super Micro Computer, Inc. का परिचय

Supermicro (NASDAQ: SMCI) एप्लीकेशन-अनुकूलित टोटल IT समाधानों की एक वैश्विक अग्रणी कंपनी है। सैन जोस, कैलिफ़ोर्निया में संस्थापित और संचालित Supermicro, Enterprise, Cloud, AI और 5G Telco/Edge IT इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए मार्केट में सबसे पहले नवाचार प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम सर्वर, AI, स्टोरेज, IoT, स्विच सिस्टमों, सॉफ्टवेयर और सहायता सेवाओं से युक्त एक संपूर्ण IT समाधान प्रदाता हैं। हमारे वैश्विक ग्राहकों के लिए क्लाउड से लेकर एज तक अगली पीढ़ी के नवाचार को सक्षम बनाने के लिए Supermicro की मदरबोर्ड, पॉवर और चेसिस डिज़ाइन विशेषज्ञता हमारे विकास और उत्पादन को और अधिक सक्षम बनाती है। हमारे उत्पादों का हमारे पैमाने और कार्यकुशलता के लिए वैश्विक संचालन का लाभ उठाते हुए TCO में सुधार और पर्यावरणीय प्रभाव (ग्रीन कंप्यूटिंग) को कम करने के लिए अनुकूलित कार्यस्थलों के भीतर (अमेरिका, एशिया और नीदरलैंड में) ही डिज़ाइन और निर्माण किया जाता है। Server Building Block Solutions® का पुरस्कार-विजेता पोर्टफ़ोलियो हमारे फ़ार्म फ़ैक्टरों, प्रोसेसरों, मेमोरी, GPUs, स्टोरेज, नेटवर्किंग, पॉवर और कूलिंग समाधानों (वातानुकूलित, निर्बाध एयर कूलिंग या लिक्विड कूलिंग) के सर्वसमावेशी सैट को सपोर्ट करने वाले सहज और पुन: प्रयोज्य बिल्डिंग ब्लॉकों से निर्मित सिस्टमों के व्यापक परिवार से चयन करके ग्राहकों के सटीक कार्यभार और एप्लिकेशन के लिए अनुकूल बनाने में उनकी सहायता करता है।

Supermicro, Server Building Block Solutions और We Keep IT Green, Super Micro Computer, Inc. के ट्रेडमार्क और/या पंजीकृत ट्रेडमार्क हैं।

अन्य सभी ब्रांड, नाम और ट्रेडमार्क उनके संबंधित स्वामियों की परिसंपत्ति है।

फोटो - https://mma.prnewswire.com/media/2967174/Super_Micro_Data_Center_Solutions.jpg

लोगो - https://mma.prnewswire.com/media/1443241/Supermicro_Logo.jpg